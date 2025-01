Nvidias neue KI soll KI-Training vereinfachen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

San Francisco (Reuters) - Der US-Halbleiter-Hersteller Nvidia hat auf der Technologiemesse CES eine Künstliche Intelligenz (KI) zum vereinfachten KI-Training vorgestellt.

Die Software "Cosmos" erstelle fotorealistische Videosequenzen, auf deren Basis Roboter oder selbstfahrende Autos angelernt werden könnten, sagte Konzern-Chef Jensen Huang am Dienstag in Las Vegas. Von solchen "synthetischen Trainingsdaten" versprechen sich KI-Entwickler Geschwindigkeits- und Kostenvorteile. Analyst Vivek Arya von der Bank of America bezweifelte allerdings, dass dieses Geschäftsfeld Nvidia einen signifikanten Umsatzschub bescheren wird.

Parallel dazu teilte Huang mit, dass der japanische Autobauer Toyota bei seinen Fahrassistenzsystemen künftig auf Chips und das Betriebssystem des US-Konzerns setze. Weitere Details nannte er nicht. Der Nvidia-Chef stellte allerdings für das Geschäftsjahr 2025/2026 einen Anstieg der Umsätze mit Fahrzeughestellern auf fünf Milliarden Dollar in Aussicht. Im auslaufenden Geschäftsjahr 2024/2025 seien es voraussichtlich vier Milliarden Dollar.

