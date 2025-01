dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.01.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Teamviewer übertrifft 2024 Umsatzziel - Aktie mit Kurssprung

GÖPPINGEN - Der Softwareanbieter Teamviewer hat dank Aufträgen von Großkunden 2024 einen Endspurt hingelegt. Laut vorläufigen Daten stieg der Umsatz im vergangenen Jahr um gut 7 Prozent auf etwa 671 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen überraschend am Mittwoch in Göppingen mitteilte. Das ist mehr als die Vorstandsprognose von 662 bis 668 Millionen Euro und mehr als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Die zuletzt arg gebeutelte Aktie reagierte mit einem Kurssprung.

BADEN-BADEN - Der Leasingspezialist Grenke hat 2024 trotz der schwierigen Konjunktur so viel Neugeschäft abgeschlossen wie nie zuvor. "Allen makroökonomischen Herausforderungen zum Trotz haben wir 2024 zum ersten Mal in unserer Unternehmensgeschichte die Marke von drei Milliarden Euro Leasingneugeschäft durchbrochen", sagte Vorstandchef Sebastian Hirsch bei der Vorlage der Eckdaten am Mittwoch in Baden-Baden. Diesen "Rückenwind" nehme Grenke mit ins neue Jahr. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

SEOUL - Samsung hat im vierten Quartal operativ zwar deutlich mehr verdient, verfehlte aber die Erwartungen der Experten deutlich. Der südkoreanische Elektronikriese geht für die Monate Oktober bis Dezember zwar davon aus, dass sich der operative Gewinn in Höhe von 6,5 Billionen Won (etwa 4,3 Milliarden Euro) im Jahresvergleich um das Doppelte steigerte. Verglichen mit dem dritten Quartal ging der operative Gewinn jedoch um knapp 30 Prozent zurück.

PALM BEACH - Der designierte US-Präsident Donald Trump fordert von den Nato-Mitgliedstaaten, ihre Verteidigungsausgaben erheblich zu erhöhen. Statt der bislang angestrebten zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) sollten die Partnerländer künftig fünf Prozent investieren, sagte der Republikaner bei einer Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida und schob nach: "Sie können es sich alle leisten."

WOLFSBURG - Die Führungsetage von Volkswagen will sich mit einem millionenschweren Gehaltsverzicht am Sparprogramm des Konzerns beteiligen. Das Management werde bis 2030 voraussichtlich insgesamt einen Beitrag von über 300 Millionen Euro leisten, sagte VW -Personalvorstand Gunnar Kilian der "Braunschweiger Zeitung"/"Wolfsburger Nachrichten".

Weitere Meldungen -Chinas Automarkt legt zum Jahresende zu - Boom bei E-Autos hält an -Roche steht kurz vor Abschluss der Poseida-Übernahme -ROUNDUP: Tarifrunde für 170.000 Post-Beschäftigte beginnt -'WSJ': OpenAI-Rivale Anthropic wohl bald mit 60 Milliarden US-Dollar bewertet -Shell erwartet Gewinnrückgang im Gasgeschäft -Merz: EU muss Facebook-Konzern Meta regulieren -Bundesnetzagentur will auf Mobilfunk-Auktion verzichten -Finanzinvestor TA sichert sich in Übernahmeangebot knapp 95 Prozent von Nexus -Merz: Prozente bei Militärausgaben im Grunde irrelevant -Berliner Start-up Vay baut Telefahr-Flotte in den USA aus -Grünen-Politiker für gebührenfinanzierte Alternative zu X und Co. -Termin für Lufthansa-Einstieg bei Italiens Airline Ita steht -Blue Origin plant ersten Start mit neuer Rakete -'Squid Game 2': Schon über 125 Millionen Abrufe in elf Tagen -Magdeburger OB Borris glaubt weiter an Intel-Ansiedlung -Zahl der Balkonkraftwerke verdoppelt -K+S-Werk Werra wird an Höchstspannungsnetz angeschlossen -Tagesgeld statt Aktien: Viele Anleger vorsichtiger -Steinhoff-Manager zu Haftstrafe verurteilt -Hemdenhersteller Olymp mit Umsatzrückgang -ROUNDUP: Über 52.000 Menschen in Los Angeles fliehen vor Bränden -Finnland hält verdächtigen Öltanker 'Eagle S' weiter fest -BVB-Coach Sahin: Malen gegen Leverkusen im Kader

