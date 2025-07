ADP schwach | Banken Stresstest positiv | Zinsen runter?

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Die US-Aktienfutures gaben am Mittwoch nach, nachdem ein ADP-Bericht zeigte, dass die Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor im Juni überraschend um 33.000 gesunken ist – erwartet war ein Plus von 100.000. Auch die Mai-Zahl wurde nach unten revidiert. Der Bericht verstärkte Sorgen über die US-Wirtschaft, obwohl die Märkte zuletzt neue Rekordhochs erreicht hatten.

Der Dow-Jones-Future stieg nur leicht, während S&P 500 und Nasdaq 100-Futures Verluste verzeichneten. Die schwachen Arbeitsmarktdaten dämpfen die Erwartungen an den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Donnerstag, der ebenfalls mit 100k neu geschaffene Stellen ausserhalb der Landwirtschaft aufwarten soll.



Gleichzeitig wuchs die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung durch die Fed – laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt im Juli nun bei 25 Prozent.

Vorbörslich legten Bankaktien zu: JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup profitierten von angekündigten Dividendenerhöhungen nach dem bestandenen Stresstest der Notenbank.



An den Börsen herrschte zuletzt gemischte Stimmung: Während der Dow von Umschichtungen in Rohstoff- und Gesundheitswerte profitierte, belasteten Tech-Abgaben den Nasdaq. Unterdessen passierte Trumps Steuer- und Ausgabengesetz knapp den Senat, steht aber im Repräsentantenhaus noch unter Druck. Laut Analysten könnte die damit verbundene Unsicherheit zu höherer Volatilität führen – allerdings nur vorübergehend.