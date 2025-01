GNW-News: Xometry ernennt Sanjeev Singh Sahni zum Präsidenten, der an CEO Randy Altschuler berichtet

^* Ehemaliger Vizepräsident des B2B-E-Commerce und Leiter des B2B- und B2C- Vertriebs von Wayfair wechselt zu Xometry, um globales Wachstum, Skalierung und betriebliche Effizienz weiter voranzutreiben * Er wird für die globalen Abläufe, Produkte, Mitarbeitenden sowie Technologien verantwortlich sein, einschließlich des führenden Marktplatzes und einer Reihe von Lieferantendienstleistungen * Sahni bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Betrieb, Produkte, Technologie und Vertrieb mit und verfügt über ein tiefes Verständnis des globalen Lieferkettenmanagements sowie eine erfolgreiche Erfolgsbilanz beim Einsatz von KI/Maschinellem Lernen und Automatisierung NORTH BETHESDA, Maryland, Jan. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry (NASDAQ:XMTR), der globale KI-gestützte Marktplatz, der Einkäufer in Unternehmen mit Anbietern von Fertigungsdienstleistungen verbindet, hat heute die Ernennung von Sanjeev Singh Sahni zum Präsidenten, der an CEO Randy Altschuler berichtet, bekannt gegeben. Als ehemaliger Vizepräsident des B2B-E-Commerce und Leiter des B2B- und B2C-Vertriebs von Wayfair bringt Sahni eine beachtliche Erfolgsbilanz in den Bereichen Betrieb, Produkt- und Technologieentwicklung, Lieferkettenmanagement, Kundenerfahrung und eine Fülle von internationalen Erfahrungen mit. In dieser neu geschaffenen Position wird Sahni alle Aspekte des Betriebs, der Produkte, der Technologie und der Mitarbeitendenteams von Xometry weltweit beaufsichtigen, um das globale Wachstum, die Skalierung und die betriebliche Effizienz weiter voranzutreiben. ?Sanjeev ist eine hoch angesehene Führungskraft, deren Erfahrung in der Unterstützung von B2B- und B2C-Tech-Marken bei der Skalierung unsere Wachstumsinitiativen auf unserem globalen Marktplatz und in unserem Angebot an Lieferantendienstleistungen weiter beschleunigen wird", sagte Randy Altschuler, CEO von Xometry. ?Während seiner gesamten Laufbahn hat Sanjeev seine einzigartige Fähigkeit unter Beweis gestellt, Technologien, Prozesse und Mitarbeitende zu integrieren, um ein einheitliches Kundenerlebnis über alle Kontaktpunkte hinweg zu schaffen. Er verfügt über eine starke Erfolgsbilanz beim Einsatz von KI, maschinellem Lernen und Automatisierung, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und profitables Wachstum zu fördern." ?Ich verfolge den Aufstieg von Xometry schon seit einiger Zeit und bewundere das Wachstum des Unternehmens, das in einem wichtigen Bereich der Weltwirtschaft tätig ist", so Sahni. ?Das wachsende Technologieportfolio von Xometry, zu dem der globale Marktplatz, die Lieferantenservices und die Software-Suite gehören, zeigt die Leistungsfähigkeit von KI bei der Lösung kritischer Herausforderungen in der Lieferkette, denen sich Kunden und Lieferanten gegenübersehen. Ich freue mich darauf, Xometry dabei zu unterstützen, die Einführung neuer Produkte zu beschleunigen, die Kunden und Partnern einen unübertroffenen Mehrwert bieten." Bei Wayfair hatte Sahni zahlreiche globale Positionen inne, unter anderem als Head of Customer Experience und zuletzt als Vizepräsident des B2B-E-Commerce, dem milliardenschweren B2B-Geschäft von Wayfair, sowie als Leiter des B2B- und B2C-Vertriebs. Er wurde für das Unternehmen rekrutiert, um dessen internationale Lieferkettenkapazitäten aufzubauen, und war Leiter von CastleGate Forwarding, dem digitalen Speditionszweig von Wayfair. Vor seiner Tätigkeit bei Wayfair war Sahni Associate Partner bei McKinsey & Company, wo er an der Leitung der globalen Transport- und Logistikpraxis des Unternehmens beteiligt war und Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden und Industrieverbände beriet. Der zweiseitige KI-gestützte Marktplatz (https://vimeo.com/882291566) von Xometry spielt eine entscheidende Rolle bei der schnellen digitalen Transformation der Fertigungsindustrie. Die firmeneigene Technologie von Xometry verkürzt die Entwicklungszyklen, steigert die Effizienz in Unternehmensumgebungen und unterstützt Unternehmen bei der Schaffung stabiler Lieferketten. Das Produktportfolio von Xometry umfasst den branchenführenden digitalen Marktplatz, die beliebte industrielle Beschaffungsplattform Thomasnet (https://www.thomasnet.com/)® sowie cloudbasierte Tools und zentralisierte Projektmanagement-Software für große, unternehmenskritische Projekte. Über Xometry Xometrys (http://investors.xometry.com/) (NASDAQ:XMTR) KI-gestützter Marktplatz (https://vimeo.com/882291566), die beliebte industrielle Beschaffungsplattform Thomasnet (https://www.thomasnet.com/)® und eine Reihe cloudbasierter Services digitalisieren die Fertigungsindustrie in hohem Tempo. Xometry stellt Herstellern die entscheidenden Ressourcen zur Verfügung, die sie für das Wachstum ihres Unternehmens benötigen. Gleichzeitig wird es Käufern leichtgemacht, lokal belastbare Lieferketten aufzubauen. 