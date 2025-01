WSJ: KI-Startup Anthropic peilt Bewertung von 60 Mrd Dollar an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Das KI-Startup Anthropic peilt einem Medienbericht zufolge eine Bewertung von 60 Milliarden Dollar an.

Das Unternehmen befinde sich derzeit in Gesprächen über eine Finanzierungsrunde, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dabei wolle der OpenAI-Rivale auch rund zwei Milliarden Dollar einnehmen. Das Risikokapitalunternehmen Lightspeed Venture Partners führe die Finanzierungsrunde an. Anthropic wurde bei einer von Menlo Ventures geleiteten Kapitalbeschaffung im Jahr 2024 mit rund 18 Milliarden Dollar bewertet. Anthropic, bekannt für seinen KI-Chatbot Claude, reagierte nicht sofort auf eine Reuters-Anfrage nach einem Kommentar.

Amazon hatte Ende 2024 seine Investition in das Startup auf acht Milliarden Dollar verdoppelt. Das Unternehmen und andere Tech-Konzerne wie Microsoft und Google wetteifern darin, ihren Kunden Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) anzubieten, und pumpen hohe Summen in KI-Firmen. Das von zwei ehemaligen OpenAI-Managern gegründete KI-Startup Anthropic zählt auch Google zu seinen Investoren.

