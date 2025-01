Bitcoin fällt auf den tiefsten Stand seit Ende Dezember

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit Ende Dezember gefallen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung rutschte auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise unter 92.000 US-Dollar. Zuletzt kostete sie 92.400 Dollar. In der Nacht hatte der Kurs noch über 95.000 Dollar gelegen. Damit weitete der Bitcoin seine jüngsten Kursverluste aus. Anfang der Woche hatte er noch fast 103.000 Dollar gekostet.

"Anleger fürchten nun einen Rutsch unter die psychologisch wichtige 90.000-Dollar-Marke", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research. "Die Fragezeichen über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik zügelt den Risikoappetit der Marktakteure." Robuste Konjunkturdaten hätten die Zinssenkungsfantasien gedämpft. Der Bitcoin profitiert davon tendenziell, weil er selbst keine Zinserträge abwirft.

Anleger am Kryptomarkt warten mit Spannung auf die Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar. Bitcoin-Anhänger hoffen auf die Einführung einer strategischen Reserve und eine Lockerung von Regulierungen. Die Wiederwahl von Trump war einer der Gründe für den Höhenflug des Bitcoin im vergangenen Jahr, innerhalb dessen der Kurs Mitte Dezember bis auf mehr als 108.000 Dollar geklettert war. Mittlerweile ist aber auch mit Blick auf Trump Ernüchterung eingekehrt. "Der designierte US-Präsident muss sich ohnehin daran messen lassen, welche Versprechen er tatsächlich in die Praxis umsetzen wird", schreibt Emden.

Der Bitcoin hatte im vergangenen Jahr mit einem Aufschlag von etwas mehr als 120 Prozent zu den erfolgreichsten Anlageklassen gehört, nachdem er bereits 2023 um rund 150 Prozent zugelegt hatte. Im laufenden Jahr tritt der Kurs nach dem jüngsten Rücksetzer auf der Stelle.

Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt bei knapp 1,9 Billionen Dollar. Er dominiert laut einer Aufstellung des Anbieters CoinMarketCap den Markt der rund 10.500 Kryptowährungen. Diese kommen alle zusammen auf einen Wert von etwas mehr als 3,3 Billionen Dollar./jsl/jkr/he