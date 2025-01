ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax fast unbewegt ohne Impulse der US-Börsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne Impulse von den US-Börsen hat sich der Dax am Donnerstag kaum bewegt. Die Anleger hielten sich auch vor dem am Freitag anstehenden, monatlichen Arbeitsmarktbericht aus der weltgrößten Volkswirtschaft zurück, sagte Börsenexperte Andreas Lipkow. Die Gefahr negativer Überraschungen sei zu groß. Der Handel war dünn und bewegte sich in einer engen Spanne von nicht ganz 115 Punkten. Mit einem Minus von 0,06 Prozent auf 20.317,10 Zählern beendete der deutsche Leitindex den Tag.

Kaum besser sah es in den Rängen darunter aus: Der MDax mit den mittelgroßen Werten stieg um 0,03 Prozent auf 25.581,27 Punkte und auch der Nebenwerte-Index SDax kam kaum vom Fleck. Europaweit wurden überwiegend moderate Gewinne verzeichnet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,43 Prozent auf 5.017,91 Zähler und auch die Länderbörsen in Frankreich, der Schweiz und Großbritannien legten zu.

In New York blieben die Börsen wegen der Trauerfeier für Jimmy Carter geschlossen. Der 39. US-Präsident starb am 29. Dezember, knapp drei Monate nach seinem 100. Geburtstag.

Am Mittwoch war der Dax noch dicht unter sein Rekordhoch gestiegen, das er im Dezember bei etwas über 20.500 Punkten erreicht hatte. Dann hatte er eine Kehrtwende gemacht, nachdem ein Bericht des Fernsehsenders "CNN" erneut Sorgen über Importzölle der USA unter dem designierten Präsidenten Donald Trump ausgelöst hatte.

Unter die größten Verlierer im Dax gaben die Anteile des weltgrößten Rückversicherers Munich Re um 1,9 Prozent nach. Laut Experte Lipkow rechnen hier Investoren mit höheren Schadensregulierungen durch die Waldbrände in Kalifornien. An der Index-Spitze legten die Aktien der Commerzbank um 2,9 Prozent zu und haben damit seit Jahresbeginn bereits knapp 7 Prozent gewonnen.

Im MDax stand Redcare Pharmacy mit Umsatzzahlen zum Schlussquartal 2024 im Blick. Dank elektronischer Rezepte verzeichnete die Online-Apotheke ein kräftiges Wachstum und gewann weitere Marktanteile. Die Aktien stiegen um 3,0 Prozent.

Ansonsten galt die Aufmerksamkeit vor allem den von Analysten geänderten Anlageurteilen. Für die Titel der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche Holding ging es nach einer Abstufung durch Exane BNP auf "Underperform" um 2,0 Prozent nach unten.

Hochgestuft auf "Outperform" durch Bernstein Research legten die Papiere von Beiersdorf hingegen um 0,9 Prozent zu. Die Aktie sei obendrein unter den europäischen Konsumgüterherstellern sein Favorit für 2025, schrieb Analyst Callum Elliott.

JPMorgan setzte das Lufthansa-Papier auf "Negative Catalyst Watch" und rechnet für die anstehenden Geschäftszahlen mit einer eher negativen Überraschung. Die Titel der Fluggesellschaft sanken als Schlusslicht im MDax um 4,4 Prozent.

Bei Hypoport ließen sich die Anleger von einem Kaufvotum durch Hauck Aufhäuser animieren. Die Aktie stieg um 2,5 Prozent. Süss Microtec setzten dagegen ihre Talfahrt fort und verloren 6,2 Prozent, nachdem das Analysehaus Jefferies seine Kaufempfehlung gestrichen hatte.

Der Euro gab nach und wurde am frühen Abend mit 1,0291 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0305 (Mittwoch: 1,0286) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9704 (0,9721) Euro.

Der Rentenindex Rex sank um 0,23 Prozent auf 125,05 Punkte. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,42 Prozent am Vortag auf 2,46 Prozent. Der Bund-Future verlor zuletzt 0,09 Prozent auf 131,46 Punkte./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---