Aktien New York Ausblick: Starker US-Arbeitsmarkt nährt Zinssorgen - Verluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag an den Aktienbörsen des Landes Befürchtungen hinsichtlich einer weniger lockeren Geldpolitik der US-Notenbank genährt.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart auf 42.270 Punkte und damit fast ein Prozent unter seinem Schlusskurs von Mittwoch. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 dürfte demnach über ein Prozent tiefer mit 20.945 Punkten starten. Am Donnerstag hatte wegen des Trauertages zu Ehren des verstorbenen Ex-US-Präsidenten Jimmy Carter kein Handel stattgefunden.

In den USA war im Dezember die Beschäftigung stärker gestiegen als gedacht und die Arbeitslosenquote überraschend etwas gefallen. Die US-Notenbank Fed hat vorerst keinen Grund weiter die Zinsen zu senken, sagte VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel. "Die Fed bekommt in Anbetracht der insgesamt noch immer gut laufenden Konjunktur - dazu gehört auch der gut laufende Arbeitsmarkt - und ihrer Zinssenkungen derweil Muffensausen. Die Fed fürchtet im Falle weiterer Zinssenkungen eine Überhitzung der US-Volkswirtschaft."

Auf Unternehmensseite übertraf Delta Air Lines die Gewinnerwartungen von Analysten für die letzten Monate des Jahres 2024. Die Fluggesellschaft profitiert von Zuwächsen im internationalen sowie im Geschäfts-Reiseverkehr. Zudem dürfte die erhöhte Nachfrage laut Unternehmensangaben im neuen Jahr andauern. Für die Anteilscheine ging es vorbörslich im 8 Prozent nach oben.

Die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance überzeugte ebenfalls mit ihrer Geschäftsentwicklung. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn im ersten Quartal übertraf die Erwartungen. Der Aktienkurs zog um mehr als 15 Prozent an.

Aktien von Thermo Fisher stiegen um 0,4 Prozent, nachdem die Experten des Analysehauses Bernstein Research sie auf "Outperform" hochgestuft hatten. Auch die Papiere des Sportmode-Anbieters Lululemon profitierten von einem Analystenkommentar. Sie legten entgegen dem schwächeren Gesamtmarkt um 0,2 Prozent zu, nachdem die Experten von Needham sie auf "Buy" hochgestuft hatten. Angesichts einer wohl guten Weihnachtssaison könnten die US-Geschäfte des Unternehmens durchaus wieder einen Zahn zulegen./mis/he