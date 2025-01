Bitcoin erholt sich etwas - Verluste auf Wochensicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich am Freitag etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Die älteste und bekannteste Kryptowährung kostete auf der Handelsplattform Bitstamp am Nachmittag 93.843 US-Dollar. Am Donnerstag war er noch unter 92.000 Dollar gefallen.

Nach seinen zuletzt deutlichen Verlusten erholte sich der Bitcoin etwas. Mit einem besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht gab er einen Teil seiner Tagesgewinne aber wieder ab. Der starke Beschäftigungsaufbau im Dezember hat die Erwartungen an weitere Leitzinssenkungen in den USA gedämpft. Dies belastet tendenziell den Bitcoin, da er keine Zinsen abwirft. Nach der Veröffentlichung der Daten sank er von rund 95.000 Dollar auf zeitweise unter 93.000 Dollar.

In der ablaufenden Woche gab der Bitcoin deutlich nach. Anfang der Woche hatte er noch fast 103.000 Dollar gekostet. Schließlich hatten bereits zuvor robuste Konjunkturdaten aus den USA die Zinssenkungserwartungen gedämpft. Anleger am Kryptomarkt warten jetzt auf die Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar. Schließlich hatte dieser die Einführung einer strategischen Bitcoin-Reserve und eine Lockerung von Regulierungen in Aussicht gestellt. Im vergangenen Jahr hatte der Bitcoin noch stark von diesen Aussichten profitiert. Es ist aber noch unklar, was Trump tatsächlich umsetzen wird.

Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt bei knapp 1,9 Billionen Dollar. Er dominiert laut einer Aufstellung des Anbieters CoinMarketCap den Markt der rund 10.500 Kryptowährungen. Diese kommen alle zusammen auf einen Wert von etwas mehr als 3,3 Billionen Dollar./jsl/jkr/men