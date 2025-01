Die meistgehandelten Produkte: China holt auf im Thema KI!

Der DAX® eröffnete heute leicht im Minus bei knapp über 20.300 Punkten. Die US-Börsen blieben gestern wegen der Trauerfeier für Jimmy Carter geschlossen. Zusammen mit der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am heutigen Nachmittag könnte es zu größeren Bewegungen am Aktienmarkt kommen. Auch die steigenden Anleiherenditen bleiben interessant. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call Knock-Out-Optionsscheine auf Alibaba.

Die chinesische Handelsgruppe investiert über seinen Fund rund 150 Millionen USD in innovative KI-Startups. Alibaba möchte damit seine international Präsenz stärken. China macht allgemein Fortschritte im KI-Bereich. Dabei wird auf Open-Source-Technologien gesetzt. Dadurch können Modelle, wie Qwen von Alibaba, weltweit von Entwicklern genutzt und angepasst werden. Qwen gehört zu den meistgenutzten KI-Modellen. Die Aktie fiel vorgestern im NYSE-Handel um knapp einen Prozent auf 83,69 USD. Auch Call Knock-Out-Optionsscheine auf Wacker Chemie stehen heute im Blickpunkt der Anleger. Die Aktie knickte heute im Xetra-Handel um mehr als 6 Prozent auf 63,40 EUR ein. Damit hat sie ein neues Tief seit dem Sommer 2020 erreicht. Vergangenes Jahr verlor das Papier des bayrischen Chemiekonzerns schon fast 39 Prozent und zählte damit zu den größten Verlierern im MDAX®. Das Unternehmen leidet durch ein Überangebot an Solarmodulen in den USA. Zuletzt sind auch Call-Optionsscheine auf HSBC stark gefragt. Das Papier verzeichnete gestern einen Anstieg von fast 2 Prozent auf bis zu 802,90 GBp und erreichte damit ein neues 52-Wochen-Hoch. Durch die Ernennung von Jil Chin zur neuen Leiterin des International Wealth Hub in Singapur signalisiert das Unternehmen seine Ausrichtung auf den asiatischen Markt. Dies sorgte für Optimismus bei den Anlegern.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD1ZX6 28,55 20315,00 Punkte 17466,67 Punkte 7,13 Open End Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Call HD2047 2,48 83,685 USD 57,09 USD 3,27 Open End MicroStrategy Inc. Call HD3C34 21,80 331,70 USD 116,26 USD 1,52 Open End DAX® Call UG0WP1 4,83 20315,00 Punkte 19855,49 Punkte 41,25 Open End Wacker Chemie AG Call UG0V2M 0,30 64,52 EUR 61,52 EUR 18,54 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.01.2025; 10:09 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD4PWU 5,83 645,60 EUR 675,00 EUR 5,56 18.06.2025 voestalpine AG Call UG1NX1 1,42 17,54 EUR 22,00 EUR 4,43 17.06.2026 TUI AG Call HD4XCQ 0,19 7,814 EUR 9,00 EUR 10,61 19.03.2025 HSBC Holdings PLC Call UG1UE0 0,34 801,30 GBp 900,00 GBp 9,76 17.12.2025 Meta Platforms Inc. Call HD4LCK 11,67 610,73 USD 620,00 USD 3,16 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.01.2025; 10:16 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HD1J6G 0,94 20330,88 Punkte 19507,61793 Punkte 25 Open End Legrand S.A. Long HC4AGR 0,60 97,34 EUR 84,542226 EUR 8 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 3,95 336,90 USD 221,201249 USD 3 Open End Enagas S.A. Short HD8N2Q 28,93 11,715 EUR 13,122723 EUR -10 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 19,58 645,40 EUR 519,480833 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.01.2025; 10:20 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!