IRW-News: Beyond Oil Ltd.: Sus Hi Eatstation aus Orlando startet mit dem Produkt von Beyond Oil ein ganzheitliches Öl-Management-Programm

IRW-PRESS: Beyond Oil Ltd.: Sus Hi Eatstation aus Orlando startet mit dem Produkt von Beyond Oil ein ganzheitliches Öl-Management-Programm

Beyond Oil forciert seine Expansionsstrategie in den Vereinigten Staaten und kann den ersten Kunden für sein ganzheitliches Öl-Management-Programm begeistern

VANCOUVER, B.C. und KIBBUTZ YIFAT, ISRAEL / 13. Januar 2025 / IRW-Press / Beyond Oil Ltd. (CSE: BOIL) (OTCQB: BEOLF) (FWB: UH9) (Beyond Oil oder das Unternehmen), ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit gebratenem bzw. frittiertem Essen zu minimieren und gleichzeitig Betriebskosten einzusparen, Abfälle zu vermeiden und für mehr Nachhaltigkeit einzutreten, freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Sus Hi Eatstation (Sus Hi Eatstation) das Produkt von Beyond Oil (das Produkt BOIL) als Teil eines ganzheitlichen Öl-Management-Programms in ihren Betrieb aufgenommen hat.

Das Produkt BOIL bildet das Herzstück des neuen ganzheitlichen Öl-Management-Programms, das zusätzlich auch eine kontinuierliche Überwachung der gesamten polaren Stoffe, d. h. eine häufige Messung der Toxizität, die bestimmt, wie lange Restaurants ihr Öl verwenden, die Verwendung einer Öl-Management-App sowie neue Kochutensilien beinhaltet. Sus Hi Eatstation ist der erste Kunde von Beyond Oil in den Vereinigten Staaten, der dieses ganzheitliche Öl-Management-Programm zur besseren Wirkweise des Produkts BOIL bei sich eingeführt hat.

Robert Ly, CEO von Sus Hi Eatstation, meint dazu: Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 ist es der Firma Sus Hi Eatstation ein Anliegen, all ihre Kunden im Bundesstaat Florida mit qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln zu versorgen. Nachdem wir das Produkt von Beyond Oil im Jahr 2024 in unseren Filialen getestet hatten, waren wir tief beeindruckt, wie sehr das Produkt einerseits die Qualität des Öls verbessert und anderseits auch die Qualität und Konsistenz der Speisen optimiert. Gerne integrieren wir das Produkt von Beyond Oil in unsere gesamte Versorgungskette und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit diesem innovativen Unternehmen, um unseren geschätzten Kunden Nahrungsmittel in noch besserer Qualität anbieten zu können.

Jason Hatfield, VP of North American Sales & Distribution bei Beyond Oil, erklärt: Im Rahmen unserer Markteinführung in den Vereinigten Staaten Ende 2024 haben wir uns verstärkt auf das ganzheitliche Öl-Management konzentriert, das auch die Überwachung und Verbesserung des gesamten Öl-Management-Prozesses beinhaltet. Sus Hi Eatstation hat sich mit der Einbindung des Produkts von Beyond Oil für ein ganzheitliches Öl-Management-Programm entschieden und erzielt damit beeindruckende Resultate. Wir hoffen darauf, dieses revolutionäre Produkt noch in diesem Jahr in großem Stil überall in den Restaurants der Vereinigten Staaten einführen zu können.

Über Beyond Oil Ltd.

Beyond Oil Ltd. ist ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das den internationalen Sektor für gebratene und frittierte Nahrungsmittel mit patentierten Lösungen bereichert, die ein gesünderes Braten und Frittieren ermöglichen und damit bessere Perspektiven für Mensch und Umwelt schaffen. Getragen von der Vision, zum globalen Standard für das Braten und Frittieren in der Gastronomie und Lebensmittelindustrie zu werden, konnte Beyond Oil von der FDA und Health Canada bereits die behördliche Genehmigung für sein Produkt erwirken, das die schädlichen Verbindungen in Brat- und Frittieröl deutlich reduziert und so dem Risiko von Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgrund von gebratenem und frittiertem Essen vorbeugt. Mit seiner Technologie bietet das Unternehmen Gastronomen eine kosteneffiziente Lösung, um frittierte und verarbeitete Nahrungsmittel gesünder und qualitativ hochwertiger zu machen und gleichzeitig die Lebensdauer des Öls zu verlängern und so auch Abfall zu vermeiden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.beyondoil.co.

Über Sus Hi Eatstation

Die im Jahr 2011 gegründete und im US-Bundesstaat Florida ansässige Firma Sus Hi Eatstation ist ein Sushi-Schnell-Restaurant mit Ninja-Thematik, das individuell zubereitetes Sushi serviert und damit garantiert, dass wir jedes Sushi immer genau so zubereiten, wie Sie es mögen. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.sushieatstation.com.

Kontaktdaten

Jonathan Or

CEO und Mitbegründer

Tel.: +972 52-601-0680

info@beyondoil.co

ARX | Capital Markets Advisors

North American Equities Desk

beyondoil@arxadvisory.com

Sus Hi Eatstation

Christian Simmons

Director of Operations

Tel.: (407) 826-1682

E-Mail: operations@sushieatstation.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise über die Verdienste des Unternehmens geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die Canadian Securities Exchange noch die Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze. Wörter wie erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, glauben, anstreben, schätzen und ähnliche Ausdrücke oder Variationen solcher Wörter sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten und beruhen auf den derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen des Managements, von denen viele naturgemäß ungewiss sind. Solche Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen werden in gutem Glauben geäußert. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Erwartungen, Überzeugungen und Projektionen des Managements erreicht werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von dem abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet ist. Darüber hinaus können wir nicht garantieren, dass ein Patent als Ergebnis einer anhängigen Patentanmeldung erteilt wird oder, falls es erteilt wird, ob es in einer Form erteilt wird, die für uns vorteilhaft ist. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Für eine detailliertere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, wird auf die Berichte des Unternehmens verwiesen, die von Zeit zu Zeit unter sedarplus.ca veröffentlicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um tatsächliche Ergebnisse, spätere Ereignisse oder Umstände, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht geschlossen werden, dass das Unternehmen weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird. Verweise und Links zu Websites wurden aus Gründen der Zweckmäßigkeit zur Verfügung gestellt, und die auf diesen Websites enthaltenen Informationen sind nicht durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen worden. Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für den Inhalt von Websites Dritter.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78044

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78044&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0886691066

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.