Der Dax versucht am Dienstag seine jüngste Korrektur vorerst abzuhaken. Einmal mehr macht sich dabei unter den Anlegern etwas Hoffnung auf eine zunächst bedachte Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump breit. Etwas Rückenwind kam auch aus New York, wo sich die Börsen am Vorabend quasi auf ihrem Tageshoch aus dem Handel verabschiedet hatten.

Der Dax stieg gegen Ende der ersten Handelsstunde um 0,70 Prozent auf 20.273 Punkte. Er knüpfte damit an seine Erholung an, die am Vortag schon eingesetzt hatte nach einer frühen Annäherung an die Marke von 20.000 Punkten. Damit dürfen die Anleger auch weiter auf den bisherigen Rekord von Mitte Dezember bei knapp 20.523 Punkten schielen.

Entscheidend bleiben wohl vorerst die Zins- und Inflationsperspektiven, gepaart mit den ersten Schritten von Trump, sobald er in der kommenden Woche das Amt des US-Präsidenten übernimmt. Anleger hoffen und bangen diesbezüglich mit jeder Wasserstands-Meldung.

Am Dienstag nun gab es einen Kreise-Bericht, wonach ein Berater-Team von Trump über eine langsame und schrittweise Erhöhung der Zölle nachdenke, um damit die Verhandlungsposition zu stärken und gleichzeitig einen Anstieg der Inflation zu vermeiden. „Sollte Donald Trump seine Zölle nach der Einführung in kleinen Schritten anheben, wäre der befürchtete große Schock erst mal vom Tisch“, schrieb diesbezüglich am Morgen Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

CTS Eventim für 2025 nun zweistellig im Plus nach Kaufempfehlung

Mit einer Kaufempfehlung der UBS im Rücken haben die Aktien von CTS Eventim am Dienstag an ihre jüngste Erholungsrally angeknüpft. Die Papiere des Eventveranstalters und Tickethändlers erreichten mit 91 Euro einen neuerlichen Höchststand seit Mitte November. Mit plus 10 Prozent in 2025 sind sie zweitbester MDax-Wert des noch jungen Jahres, nur noch übertroffen von Ströer wegen der Teilübernahme-Spekulationen.

UBS-Analyst Olivier Calvet traut CTS mit seinem Kursziel von 100 Euro zumindest eine Rückkehr fast an den Vorjahresrekord zu. „Die Show kann weitergehen“, titelte er. Drei Jahre starker Erholung von der Corona-Pandemie sorgten zwar für ambitionierte Vergleichswerte. Der Live Event Ticket Transaction Monitor der UBS signalisiere aber weiterhin enorme Nachfrage nach Musikveranstaltungen, gerade in Deutschland. Und die Preise zögen weiter an.

