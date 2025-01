Rallye nach Verbraucherpreisen und soliden Zahlen der Banken

Nach den Erzeugerpreisen liegen nun auch die wichtigen Dezember-Verbraucherpreise unter den Zielen der Wall Street. Die Renditen der Staatsanleihen reagieren mit einem Rücklauf, was in Folge den Aktienmarkt anfacht. Entscheidend wird sein, dass die Renditen im Tagesverlauf nicht erneut anziehen. Was ebenfalls hilft, sind die durchweg robusten Ergebnisse aus dem Banken- und Finanzsektor. BlackRock, die Citigroup, wie auch J.P. Morgan, Goldman Sachs und Wells Fargo schlagen die Ziele der Wall Street teils deutlich. Während Meta und NVIDIA vor übertriebender Euphorie im Quantum Computing-Bereich gemahnt haben, sieht Microsoft einen nahenden Wendepunkt in der Branche. Entsprechend sind die Aktien aus diesem Sektor heute deutlich fester.



00:00 Intro

00:10 Aufatmen nach Inflationsdaten

03:20 Renditen | Fiskaldefizit

06:36 J.P. Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock

13:29 Ausblick Berichtssaison

14:40 Tech-Sektor | Quantum Computing

16:16 EU | Deutschland

19:08 Musk & Twitter | China Restriktionen

22:02 Meldungen: Meta, Microsoft



