Trading-Chance Deutsche Bank: Prozyklisches Trendsignal

Totgesagte leben länger! So könnte die Headline zur Aktie der Deutschen Bank lauten. Notierten die Papiere am Beginn der Finanzkrise (2008) noch jenseits von 90 Euro, so erfuhr die Aktie anschließend einen Absturz bis unter 5 Euro im Frühjahr 2020. Seitdem läuft eine schleichende Erholungsbewegung, die mit dem neuen 5-Jahres-Hoch aktuell positive Chartsignale generierte und die Aktie für einen Trend-Trade attraktiv macht.

Die Deutsche Bank durchlief nach einstigen Höhenflügen eine tiefe Talsohle. Vom Platzen der Häusermarktblase in den USA 2008 direkt und stark betroffen, purzelten die Notierungen des Geldhauses über Jahre hinweg. Während es zunächst so ausgesehen hatte, als sei das erste und einzige Verlustjahr 2008 eine krisenbedingte Ausnahme, so rutschte das Unternehmensergebnis 2015 erneut ins negative Terrain. Erst 2020 konnten wieder schwarze Zahlen geschrieben werden. Auch der Cashflow war in diesem Zeitraum immer wieder negativ. Die Probleme waren gefühlt an allen Ecken und Enden sichtbar. Doch die Führung nahm sich diesen an und konnte das ehemalige Flaggschiff der hiesigen Finanzindustrie wieder in ruhigeres Fahrwasser manövrieren.

Der Umsatz konnte auch über die jüngsten beiden Krisen (Corona und Ukraine-Krieg) hinweg schrittweise gesteigert werden. 2019 wies die Deutsche Bank noch einen Umsatz von 25 Milliarden aus. In 2024 waren es, vorläufigen Zahlen zufolge knapp 29 Milliarden. Dabei beträgt die Netto-Marge über 13%. Es scheint, als entwickele sich das Geschäft trotz zahlreicher Krisen in den vergangenen Jahren stabil und stetig positiv. So kehrt das Vertrauen der Anleger auch langsam wieder zurück, obgleich natürlich in der jüngeren Vergangenheit die Papiere der Deutschen Bank noch nicht wieder ganz oben auf der Favoritenliste der angesagten Aktien standen. Gerade hier liegt unseres Erachtens aber auch eine große Chance. Der kaum bemerkte, schleichende Anstieg lässt für die Zukunft noch einiges an Potenzial und Aufmerksamkeit offen.

Günstige Bewertung und hohe Dividende

Das Kurs-/Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell nur knapp sechs. Das ist eine der günstigsten Bewertungen, die die Aktie je hatte. Zum Vergleich: 2019 war das bereinigte KGV jenseits von 300, und 2020 bei 136. Die Dividenden-Ausschüttung soll nun auch wieder steigen. Erwartet wird für das neue Geschäftsjahr eine Dividendenrendite von mehr als 5%. Für Anleger sind gerade in einem fortgeschrittenen Aktien-Bullenmarkt solche Werte von großer Relevanz. Gerne werden in einem Umfeld allgemein hoher Bewertungen jene Titel gekauft, die noch Nachholpotenzial aufgrund niedriger Bewertungen und relativ hoher Gewinn-Ausschüttungen zu haben scheinen. Dazu zählt inzwischen die Aktie der Deutschen Bank wieder.

Frisches Trendsignal im Chart

Eine brutale Sturzfahrt erfuhr der Aktienkurs der Deutschen Bank seit der Finanzkrise 2008. Dabei büßte das in Frankfurt ansässige Unternehmen zwischenzeitlich über 90% an Wert ein. Der Sell-Off im Frühjahr 2020, als die Corona-Pandemie alles lahmlegte, schüttelte die letzten zittrigen Hände aus der Aktie heraus. Seitdem kann sich der Kurs sogar über weite Strecken gegenüber dem DAX behaupten und hat immer wieder auch längere Phasen der Outperformance. Relative Stärke ist ein wichtiges Merkmal für eine Aktie, die man in einem weit fortgeschrittenen Bullenmarkt auf dem Kaufzettel hat.

Bei 14 Euro hat die Deutsche Bank Aktie eine Kreuz-Unterstützung, die sich aus einer horizontalen Unterstützungslinie und der Aufwärtstrendlinie zusammensetzt. Mit dem aktuellen Ausbruch über 17 Euro (ehemaliges Zwischenhoch) wurde aus technischer Sicht unmittelbares Potenzial bis 21,82 Euro freigesetzt. Auf dieses Ziel kommen wir per sogenannter "Trenddifferenzmethode". Dabei messen wir im konkreten Fall die Differenz zwischen dem Hoch vom Mai 2024 und dem Tief im August des gleichen Jahres, und projizieren diese vom Ausbruchsniveau nach oben. Ultralangfristig hat der Aktienkurs auch darüber hinaus reichendes Erholungspotenzial bis in die 30er-Region. Doch man tut aus unserer Erfahrung heraus gut daran, in kleinen Schritten zu planen.

Quelle: www.onvista.de

Trading-Chance im Aufwärtstrend

Aufgrund des frisch generierten Potenzials eröffnen uns die Chart-Konstellation und die robuste fundamentale Entwicklung eine Trading-Opportunität für die lange Seite. Vom aktuellen Kursniveau bei 17,66 Euro bis zum möglichen, charttechnischen Ziel bei 21,82 Euro sind es knapp 23% Potenzial. Mit dem Einsatz eines gehebelten Produktes kann daraus eine Chance im dreistelligen Prozentbereich generiert werden. Auch bei dieser Trading-Chance haben wir erneut darauf geachtet, dass nach unten ein ausreichender Puffer vorhanden ist für den Fall, dass die Aktie noch einmal in eine Zwischenkorrektur driften sollte.

Long-Chance mit Unlimited Turbo der BNP Paribas nutzen

Für die aktuelle Trading-Chance haben wir einen Unlimited Turbo Long der BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat einen Knockout, wie auch die Basis bei 14,661 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von 17,66 Euro in der Aktie ergibt sich somit ein Hebel von 5,64. In der Aktie macht aus technischer Perspektive betrachtet ein Stop-Loss bei 15,20 Euro Sinn. Im Unlimited Turbo entspricht dies etwa einem Stop-Loss bei 0,82 Euro. Die WKN lautet PG75G6.

Wichtige Chartmarken

Unterstützungen: 15,20 und 17 Euro

Widerstände: 22 und 30 Euro

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Deutsche Bank

Basiswert Deutsche Bank WKN PG75G6 ISIN DE000PG75G66 Basispreis 14,661 Euro K.O.-Schwelle 14,661 Euro Laufzeit unlimited (endlos) Typ Turbo Optionsschein Emittent BNP Paribas Hebel 5,64 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,82 Euro

