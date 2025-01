Was ist thematisches investieren?

Thematisches Investieren ist ein Anlageansatz, der den Fokus auf erwartete langfristige Trends und nicht auf bestimmte Unternehmen oder Sektoren legt. Dies ermöglicht Anlegern den Zugang zu tiefgreifenden strukturellen Veränderungen, die das Investieren heute, aber auch weit in der Zukunft beeinflussen. In Bezug auf Themenanlagen bilden fünf Megatrends das Herzstück der Anlagephilosophie von iShares: digitale Disruption und Künstliche Intelligenz, die geopolitische Fragmentierung, der Übergang zur kohlenstoffarmen Wirtschaft, demografische Divergenz und die Zukunft des Finanzwesens. Diese Megatrends beeinflussen die langfristigen Wachstums- und Inflationsaussichten und werden voraussichtlich die Rentabilität in vielen Volkswirtschaften und Sektoren im großen Stil verändern. Daraus ergeben sich erhebliche Chancen für Anleger, aber auch Risiken.





5 Megaforces, die unsere Zukunft gestalten





1. Digitale Disruption und Künstliche Intelligenz (KI): Technologien, die die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, verändern.

2. Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft: Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft wird zu einer massiven Umschichtung von Kapital führen, da die Energiesysteme neu aufgestellt werden.

3. Die Zukunft des Finanzwesens: Die Finanzarchitektur verändert sich rasant und damit auch, wie Haushalte und Firmen mit Bargeld umgehen, Kredite aufnehmen, Geschäfte abwickeln und Rendite suchen.

4. Geopolitische Fragmentierung und wirtschaftlicher Wettbewerb: Die Globalisierung stellt sich neu auf, weil die Welt in konkurrierende Blöcke zerfällt.

5. Demografische Divergenz: Die Welt teilt sich in hochentwickelte Volkswirtschaften mit überalterter Bevölkerung und jüngere Schwellenländer. Daraus ergeben sich unterschiedliche Perspektiven.









Mehr erfahren

Bleiben Sie auf dem Laufenden! Erhalten Sie von iShares 1x monatlich: Experteneinschätzungen zum Marktgeschehen, aktuelle Produkttrends und Neues zum Thema ETF-Sparen. Jetzt anmelden »

Risikohinweis

Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.



Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.



Rechtliche Informationen



Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR): Herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet. Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen. Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2025 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES und BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.