FUCHS und Dumarey Group bringen Schmierstoff für Wasserstoffmotoren auf den Markt

Mannheim, 17. Januar 2025 – Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe und die Dumarey Group, Weltmarktführer für Antriebslösungen in der Automobilindustrie, geben die erfolgreiche Entwicklung eines marktreifen Schmierstoffs für Wasserstoff-Verbrennungsmotoren bekannt. Dieser Erfolg ist das Ergebnis aus einer strategischen Partnerschaft, die 2021 begann und auf die Entwicklung spezifischer Schmierstoffformulierungen zur Förderung nachhaltiger Antriebstechnologien abzielt. Darüber hinaus hat die Zusammenarbeit zur Entwicklung von hochmodernen Schmierstoffen für E-Achsgetriebe geführt. Carsten Meyer, Executive Vice President Mining Division & OEM Division von FUCHS SE, betont: „Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit DUMAREY auf dem Gebiet zukünftiger Antriebssysteme weiter auszubauen. Unsere innovativen Schmierstoffe sind speziell darauf ausgelegt, die anspruchsvollen Anforderungen von Wasserstoffmotoren und elektrischen Antriebssträngen zu erfüllen. Sie garantieren optimale Leistung und tragen maßgeblich zur nachhaltigen Mobilität und Energieversorgung von morgen bei.“

Pierpaolo Antonioli, Chief Technology Officer der Dumarey Group, ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit FUCHS hat es uns ermöglicht, die Grenzen des Machbaren in der nachhaltigen Automobiltechnologie zu erweitern und war ein entscheidender Faktor für das Engagement von DUMAREY, nachhaltige Mobilität durch die Entwicklung führender Wasserstoff- und Elektroantriebslösungen zu ermöglichen.“



Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von FUCHS und DUMAREY, Innovation und Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie voranzutreiben und neue Maßstäbe für Leistung und Umweltverantwortung bei Antriebstechnologien zu setzen. Darüber hinaus ergänzt die neue Entwicklung das bereits bestehende umfassende FUCHS-Sortiment für zukunftsorientierte Mobilitätsanwendungen und -lösungen.

Über Dumarey Group

Die Dumarey Group ist ein unabhängiger Anbieter, der sich auf die Entwicklung, Integration und Produktion modernster Antriebssysteme, einschließlich Getrieben und Motoren, spezialisiert hat. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Engineering, Fertigung und technologischer Integration sowie bewährten Methoden und Prozessen liefert die Dumarey Group maßgeschneiderte "Turnkey"-Lösungen für die Bedürfnisse der Industrie. Das Produktportfolio umfasst die Entwicklung fortschrittlicher Antriebssysteme, modernster Steuerungstechnologien, Getriebe für Pkw und Nutzfahrzeuge, Injektoren, Abgasnachbehandlungstechnologien, Systeme zur Rückgewinnung kinetischer Energie sowie Lösungen für Second-Life-Batterien. Das Unternehmen ist an sieben Standorten in Europa und Asien tätig, beschäftigt rund 3.000 Mitarbeitende und erzielt einen jährlichen Umsatz von etwa 1 Milliarde Euro. Gegründet im Jahr 1983, war die Dumarey Group bis September 2023 unter dem Namen PUNCH bekannt. Weitere Informationen unter www.dumarey.com.



Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.200 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2023 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 33 Produktionsstandorten und mit 55 operativen Gesellschaften.

