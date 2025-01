ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt DocMorris auf 'Buy' - Ziel 39 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 39 Franken auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) der Online-Apotheke sei zwar im Quartalsvergleich gewachsen, aber unter den Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Martin Comtesse in seiner am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Neben dieser enttäuschenden Entwicklung habe das Wachstum bei rezeptfreien Arzneimitteln (OTC) im vierten Quartal stagniert, da das Management angesichts der angespannten Bilanz Kompromisse bei der Kapitalaufteilung habe eingehen müssen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2025 / 02:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2025 / 02:09 / ET

