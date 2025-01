IRW-News: Anixa Biosciences Inc.: Brief des CEO von Anixa Biosciences an die Aktionäre

IRW-PRESS: Anixa Biosciences Inc.: Brief des CEO von Anixa Biosciences an die Aktionäre

SAN JOSE, Kalifornien, 21. Januar 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. (Anixa oder das Unternehmen) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute das nachfolgende Schreiben von Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO des Unternehmens, an die Aktionäre veröffentlicht:

Sehr geehrte Aktionäre,

ich darf Ihnen hiermit mit Freude die wichtigsten Erfolge des vergangenen Jahres präsentieren und Ihnen unsere kommenden Ziele und Meilensteine für 2025 bei Anixa Biosciences erläutern. Im Jahr 2024 haben wir im Rahmen unserer Mission, innovative Therapien und Impfstoffe zur Krebsbekämpfung zu entwickeln, bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Dabei konnten wir auf eine starke finanzielle Grundlage bauen, die uns in die Lage versetzt, unsere ehrgeizigen Ziele mit Zuversicht zu verfolgen.

Wir haben im Geschäftsjahr 2024 lediglich 7 Mio. $ an Barmittel verwendet und konnten das Jahr mit 20 Mio. $ an Barmittel und Investitionen abschließen. Unser umsichtiges Finanzmanagement hat für eine starke Bilanz gesorgt, die uns die Flexibilität bietet, unsere Programme effizient voranzutreiben.

Auf der Konferenz der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) am 8. November 2024 konnten wir erste positive Phase-1-Daten aus unserer Brustkrebsimpfstoffstudie vorstellen. Der Impfstoff hat in drei Patientengruppen vielversprechende Ergebnisse geliefert:

- Rezidiv-Gruppe: Überlebende von dreifach negativem Brustkrebs (TNBC), die sich Sorgen über ein Wiederauftreten nach der Behandlung machen.

- Präventionsgruppe: Frauen mit genetischen Mutationen, die ein hohes Risiko für die Entwicklung von Brustkrebs mit sich bringen.

- Therapeutische Gruppe: Frauen mit einer Resterkrankung nach Standardtherapie, bei denen der Impfstoff mit Keytruda (Pembrolizumab) kombiniert wurde.

Wir sind angesichts der positiven Datentrends optimistisch gestimmt und es werden in alle drei Kohorten weitere Patientinnen aufgenommen. Der Impfstoff zeigte ein starkes Sicherheitsprofil und wurde von den Teilnehmerinnen gut vertragen; bei über 70 % der Patientinnen wurden protokolldefinierte Immunreaktionen beobachtet. Für 2025 ist der Beginn einer Phase-2-Studie geplant, in welcher der Impfstoff in der neoadjuvanten Phase untersucht werden soll, was einen wichtigen nächsten Schritt in der Entwicklung des Impfstoffs darstellt.

Diese frühen Ergebnisse bilden eine solide Grundlage für die Ausweitung unserer Impfstoffprogramme. Aufbauend auf dem Erfolg unseres Brustkrebsimpfstoffs haben wir mit der Entwicklung von Impfstoffen gegen Prostata-, Lungen- und Dickdarmkrebs sowie gegen andere wichtige Indikationen begonnen. Auch die Zusammenarbeit mit dem National Cancer Institute bei unserem Impfstoff gegen Eierstockkrebs schreitet weiter voran. Zwischenzeitlich haben wir unser Patentportfolio bei allen Entwicklungsprojekten erweitert und damit unsere Position im Bereich der Immaterialgüterrechte gestärkt.

Gleichzeitig konnten wir mit unserem CAR-T-Programm zur Behandlung des Ovarialkarzinoms (Eierstockkrebs) erhebliche Fortschritte erzielen. Wir haben die Behandlung der zweiten Dosiskohorte abgeschlossen und mit der Behandlung der dritten Dosiskohorte begonnen. Eine Patientin aus der ersten Dosiskohorte zeigte ein starkes Ansprechen und erhielt von der FDA die Genehmigung für eine zweite Dosis T-Zellen. Diese Patientin ist mehr als 21 Monate nach der Erstbehandlung noch am Leben und wohlauf. Auch bei anderen Patientinnen, die an der Studie teilnahmen, wurden vielversprechende Ergebnisse beobachtet. Diese Erkenntnisse sind ermutigende Anzeichen dafür, dass die CAR-T-Therapie eine erfolgreiche Langzeittherapieoption sein könnte, was ihre potenzielle Wirksamkeit bei der Bekämpfung des Ovarialkarzinoms unterstreicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen CAR-T-Therapien, die bei hämatologischen Krebsarten hervorragend abschneiden, bei soliden Tumoren jedoch Schwierigkeiten haben, verspricht unsere Plattform, diese Herausforderung meistern zu können. Wir glauben, dass sie eine wirksame Therapie beim Ovarialkarzinom und anderen soliden Tumorarten sein kann.

Angesichts der Dynamik, die wir aus dem Jahr 2024 mitnehmen, verspricht 2025 ein entscheidendes Jahr zu werden:

- Brustkrebs-Impfstoff: Abschluss der Phase-1-Studie, Präsentation weiterer klinischer Daten auf wissenschaftlichen Konferenzen und Einleitung der Phase-2-Studie.

- Klinische CAR-T-Studie: Abschluss der Behandlung der dritten, vierten und fünften Dosiskohorte und Veröffentlichung aktueller Daten. Darüber hinaus ist die Einleitung präklinischer Studien zur Wirksamkeit unserer CAR-T-Therapie bei weiteren soliden Tumoren geplant.

- Impfstoff-Entwicklung: Die Entwicklung von Impfstoffen gegen Eierstock-, Lungen-, Prostata- und Dickdarmkrebs wird fortgesetzt. Updates zu den Fortschritten werden voraussichtlich im Laufe des Jahres verlautbart.

Mit 20 Mio. $ an Barmitteln und Investitionen verfügen wir über eine Liquiditätsreserve von über 2,5 Jahren. Unsere saubere Kapitalstruktur - ohne Warrants, Vorzugsaktien und Verbindlichkeiten - versetzt uns in die Lage, unsere Pläne zu verwirklichen und in einem dynamischen Umfeld agil zu bleiben.

Wir sind überzeugt, dass Anixa Biosciences mit seinem wissenschaftlichen und innovativen Anspruch und seinem Bekenntnis zur Verbesserung des Patienten-Outcomes bei der Entwicklung innovativer Krebstherapien eine Vorreiterrolle spielt. Unser solides finanzielles Fundament und unser engagiertes Team stellen sicher, dass wir gut gerüstet sind, um unsere Ziele zu erreichen und entsprechende Werte für unsere Aktionäre zu schaffen.

Wir danken Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung und Ihren Glauben an unsere Mission. Gemeinsam erzielen wir große Fortschritte im Kampf gegen Krebs und ebnen den Weg für eine gesündere Zukunft.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Amit Kumar

Chairman & CEO

Anixa Biosciences

Über Anixa Biosciences, Inc.

Anixa ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Krebstherapie und Krebsprävention verschrieben hat. Das therapeutische Portfolio von Anixa besteht aus einem Immuntherapieprogramm für das Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs), das in Zusammenarbeit mit dem Moffitt Cancer Center entwickelt wird und bei dem eine neuartige CAR-T-Technologie mit sogenannten chimären endokrinen Rezeptor-T-Zellen (CER-T) zum Einsatz kommt. Das Impfstoffportfolio des Unternehmens umfasst Impfstoffe, die in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic zur Behandlung und Vorbeugung von Brust- und Eierstockkrebs entwickelt werden, sowie weitere Krebsimpfstoffe, die sich gegen viele schwer behandelbare Krebsarten richten, darunter bösartige Erkrankungen der Lunge, des Dickdarms und der Prostata mit hoher Inzidenz. Diese Impfstofftechnologien konzentrieren sich auf die Immunisierung gegen zurückgezogene Proteine (retired proteins), die nachweislich bei bestimmten Formen von Krebs exprimiert werden. Das Geschäftsmodell von Anixa, das auf Partnerschaften mit weltweit anerkannten Forschungseinrichtungen in allen Entwicklungsstadien setzt, ermöglicht es dem Unternehmen, kontinuierlich neue Technologien in komplementären Bereichen für die weitere Entwicklung und Vermarktung zu prüfen. Erfahren Sie mehr unter www.anixa.com oder folgen Sie Anixa auf Twitter, LinkedIn, Facebook und YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, sondern spiegeln vielmehr die aktuellen Erwartungen von Anixa hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wider. Wir verwenden im Allgemeinen die Wörter glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, wahrscheinlich, werden und ähnliche Ausdrücke, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf unsere Erwartungen beziehen, beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem die Faktoren, die in Item 1A - Risk Factors und anderen Abschnitten unseres jüngsten Jahresberichts auf Formblatt 10-K sowie in unseren Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K aufgeführt sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie sich bei der Bewertung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten.

Ansprechpartner:

Mike Catelani

President, COO & CFO

mcatelani@anixa.com

408-708-9808

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78158

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78158&tr=1

