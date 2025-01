Nach einem Tag Pause dürfte der Dax am Mittwoch die Rekordjagd wieder aufnehmen. Der Dow Jones hatte in New York die Kursgewinne nach dem europäischen Handelsschluss ausgebaut und dies verleiht dem Dax nun Rückenwind.

Knapp eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax den Dax ein halbes Prozent höher bei 21.140 Punkten. Dies würde für eine neue Bestmarke reichen, denn die alte vom Montag liegt bei knapp 21.055 Punkten. Am Vortag war der Dax an dieser Hürde knapp gescheitert.

Dreh- und Angelpunkt des Geschehens bleibt der neue US-Präsident Donald Trump, der an den New Yorker Börsen am ersten Handelstag nach seiner Amtseinführung für gute Stimmung sorgte.

Laut der Commerzbank treibt der Fakt die Börsen an, dass seine Politik noch keine sofortigen Importzölle vorsieht. Allerdings rechnen die Experten mittelfristig mit drastischen Maßnahmen Trumps.

Bislang stellte dieser Zölle von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada in Aussicht. In Richtung China sagte der Republikaner, er denke über Zölle von zehn Prozent nach, was über Nacht die chinesischen Börsen belastete. Außerdem droht er der Europäischen Union mit Zöllen.

Einzelwerte im Überblick

Mit Blick auf Einzelaktien rückte Adidas in den Fokus. Analysten fanden lobende Worte für die am Vorabend veröffentlichten Eckdaten des Lifestyle-Konzerns zum Schlussquartal. Auf Tradegate stieg der Kurs denn auch um vier Prozent.

Nicht gut kamen die Eckdaten von Schaeffler an, der Autozulieferer und Industriekonzern verfehlte die Erwartungen. Der Kurs sackte vorbörslich um acht Prozent ab.

Die Berenberg Bank tauschte im Autosektor ihre Favoriten aus: Sie rät nun die BMW-Aktie zum Kauf und strich im Gegenzug die Kaufempfehlungen für Mercedes-Benz und Porsche-Holding. BMW stiegen auf Tradegate um 1,3 Prozent, während Mercedes-Benz und Porsche Holding nachgaben.

Die Party an der Wall Street geht weiter

Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende haben die US-Aktienmärkte die neue Börsenwoche schwungvoll begonnen. Damit knüpften sie am ersten Handelstag unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump an ihre kräftigen Kursaufschläge vom vergangenen Freitag an.

Der Leitindex Dow Jones stieg am Dienstag im Handelsverlauf auf 44.050 Punkte und erreichte damit ein neues Rekordhoch.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. US-Präsident Donald Trump erwägt mit Blick auf China weiterhin höhere Zölle zum Schutz der eigenen Wirtschaft. Dies belastete die Märkte des Landes.

Freundlich war die Stimmung hingegen in Japan. Dieser Markt folgte den freundlichen Vorgaben aus den USA.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.646 + 1,58 Prozent Hang Seng 19.738 - 1,83 Prozent CSI 300 3.797 - 0,91 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Future 131,87 - 0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,477 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,586 + 0,26 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0416 - 0,04 Prozent USD / JPY 155,85 + 0,21 Prozent EUR / JPY 162,33 + 0,17 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 75,44 USD - 0,39 USD WTI 79,03 USD - 0,26 USD

Termine Unternehmen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Q1-Umsatz

12:30 USA: GE Vernova, Q4-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q4-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

12:55 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q4-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen

16:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen

22:05 USA: Alcoa, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten,

vorläufige Ergebnisse) 12/24

08:00 DEU: Start des Mikrozensus 2025

10:00 POL: Industrieproduktion 12/24

10:00 POL: Erzeugerpreise 12/24

12:00 IRL: Erzeugerpreise 12/24

16:00 USA: Frühindikator 12/24

