Die meistgehandelten Produkte: Tesla und MicroStrategy schwächeln!

Die Rekord-Rally des deutschen Leitindex findet kein Ende. Positive Vorgaben aus Asien und den USA drückten den DAX® über die Marke von 21.250 Punkte. Damit notiert er schon rund 1% höher im Vergleich zum Vortag. In einer Woche hat er also knapp 4,6% zugelegt. Entscheidend bleiben Impulse aus den USA, vorallem Ankündigungen und Umsetzungen seitens Trump. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Long Faktor-Optionsscheine auf die US-Riesen Tesla, MicroStrategy und NVIDIA.

Tesla eröffnete gestern im Nasdaq-Handel deutlich tiefer und verlor 0,57% im Tagesverlauf. Der letzte Kurs des Papiers lag bei 424,07 USD. Nach dem Wahlsieg Trumps kletterte die Aktie des Autoherstellers nach oben. Dabei schien das enge Verhältnis Musks zu Trump ausschlaggebend gewesen zu sein. Musk bleibt bei den Anlegern jedoch umstritten und auch Tesla-Bewertungen fallen bei Analysten verhalten aus. So hat zum Beispiel Europas größter Pensionsfonds im 3. Quartal 2024, 2,8 Millionen Tesla-Aktien aus dem Depot geworfen. Für NVIDIA hingegen fiel der gestrige Handelstag positiv aus. Die Aktie kletterte um 2,27% nach oben auf 140,83 USD. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf den 28. Februar. Dann wird NVIDIA seine Quartalszahlen für das 4. Quartal 2024 veröffentlichen. Anleger und Analysten scheinen weiterhin optimistisch gestimmt. Zuletzt stehen Call-Optionsscheine und Long Faktor-Optionsscheine auf MicroStrategy im Blickpunkt der Anleger. MicroStrategy, bekannt durch seine unersättlichen Bitcoin-Käufe, hat sich zu einem Basiswertliebling bei den Anlegern etabliert. Doch auch für das Papier ging es gestern im Nasdaq-Handel stark bergab. Im Verlauf des Handelstages konnte die Aktie sich wieder leicht erholen und schloss rund 1,9% tiefer. Kürzlich stimmten die Aktionäre positiv zu einem Herausgeben weiterer Aktien. Die Anzahl der Aktien soll um das 30-fache erhöht werden. Damit will das Unternehmen bis 2027 21 Milliarden USD an Eigenkapital in Bitcoin investiert haben.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Put HD6BDN 1,50 144,15 USD 159,46 USD 5,26 Open End DAX® Put HD5L9S 11,43 21250,78 Punkte 22390,50 Punkte 14,94 Open End DAX® Call HD12UD 38,74 21257,00 Punkte 17392,12 Punkte 5,49 Open End NVIDIA Corp. Call HD2HSK 69,63 144,15 USD 71,75 USD 2,03 Open End Costco Wholesale Corp. Call HD7UNQ 9,47 950,00 USD 852,46 USD 8,50 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.01.2025; 10:47 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag DAX® Put UG27MP 4,03 21257,87 Punkte 21000,00 Punkte -21,49 17.04.2025 DAX® Call UG0DC8 15,11 21253,00 Punkte 20900,00 Punkte 7,88 19.09.2025 Microsoft Corp. Call HD5SUC 6,45 435,045 USD 430,00 USD 4,21 17.06.2026 MicroStrategy Inc. Call UG1BTE 8,86 384,49 USD 800,00 USD 1,99 17.12.2025 Meta Platforms Inc. Call HC7LYR 16,49 621,29 USD 500,00 USD 2,91 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.01.2025; 10:56 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag Tesla Inc. Long UG1CLE 6,52 419,725 USD 282,79 USD 3 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 5,33 384,68 USD 259,47 USD 3 Open End NVIDIA Corp. Short HD6AB8 1,30 144,205 USD 168,99 USD -5 Open End DAX® Short UG106T 1,19 21253,50 Punkte 21883,66 Punkte -25 Open End NVIDIA Corp. Long HD7Z3S 1,94 144,205 USD 123,25 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.01.2025; 11:00 Uhr;

