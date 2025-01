Gutes Wintergeschäft für Billigflieger Easyjet

LUTON (dpa-AFX) - Viele verkaufte Tickets rund um die Weihnachtsferien haben dem britischen Billigflieger Easyjet einen guten Start in das neue Geschäftsjahr 2024/25 beschert. Im ersten Quartal bis Ende Dezember konnte die Ryanair-Konkurrentin ihren für den Winter typischen bereinigten Vorsteuerverlust um rund die Hälfte auf 61 Millionen britische Pfund (72,2 Mio Euro) reduzieren, wie sie am Mittwoch mitteilte. Für den Rest des Jahres zeigte sich das Management optimistisch und bestätigte zudem sein Ziel, in diesem Jahr 103 Millionen Sitzplätze anzubieten.

Die Buchungstrends für Ostern und die Sommermonate seien stark und stützten die Markterwartungen an das Gesamtjahr, teilte Easyjet in Luton mit. "Mit Blick auf den Sommer sehen wir eine anhaltende Nachfrage nach unseren Flügen und Urlaubsreisen", sagte der zu Jahresbeginn angetretene neue Easyjet-Chef Kenton Jarvis. Eine Million Passagiere hätten gebucht.

Bereits in den ersten drei Geschäftsmonaten profitierte der Billigflieger von einer starken Nachfrage nach Pauschalreisen und beförderte mit gut 21,2 Millionen Passagieren sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit übertraf Easyjet die Erwartungen der Analysten. Konzernweit kletterte der Umsatz um 13 Prozent auf gut zwei Milliarden Pfund. Zugleich hätten sich die Kerosinpreise günstig entwickelt, berichtete das Unternehmen.

Das Management rechnet weiterhin damit, dass der bereinigte saisontypische Verlust auch im ersten Geschäftshalbjahr sinkt. Allerdings rechnet Easyjet einige Faktoren heraus, darunter das Osterfest, das in diesem Jahr in das dritte Geschäftsquartal fällt./tav/stw/jha/