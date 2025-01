Profitiert Siemens Energy vom Energiehunger?

E-Autos, Datenzentren, künstliche Intelligenz – mit der Elektrifizierung der Welt steigt der Strombedarf. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Energietechnologie kann Siemens Energy an dieser Entwicklung partizipieren.

Siemens Energy war 2024 die erfolgreichste Aktie im DAX®. Innerhalb eines Jahres hat sich der Kurs mehr als vervierfacht. Maßgeblicher Treiber bei dieser beeindruckenden Performance war die gute Geschäftsentwicklung in allen Segmenten. Während die Windkraft-Tochter Siemens Gamesa die Verluste deutlich reduzieren konnte, verzeichneten die Segmente Grid Technologies und Transformation of Industry sogar starke Ergebniszuwächse. Zugleich ließ das hohe Orderaufkommen in den Segmenten Grid Technologies und Gas Services den Auftragsbestand mit 123 Mrd. Euro auf einen neuen Höchststand klettern. Die Umsatzerlöse erhöhten sich 2024 um 12,8 Prozent auf 34,5 Mrd. Euro. Der Gewinn nach Steuern lag bei 1,3 Mrd. Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von rund 4,6 Mrd. Euro in den Büchern stand.

KI treibt Nachfrage nach Energie

Die wachsende Weltbevölkerung, ­höhere Lebensstandards in den Industrie- und Schwellenländern sowie die weltweit voranschreitende Elektrifizierung lassen den Strombedarf steigen. In ihrem World Energy Outlook 2024 geht die Internationale Energieagentur (IEA) davon aus, dass sich die globale Stromnachfrage, ausgehend von 26.000 Terawattstunden (TWh) im Jahr 2023, mit 50.000 TWh im Jahr 2050 nahezu verdoppeln wird. Zahlreiche neu entstehende Datenzentren und der Einsatz künstlicher Intelligenz beschleunigen diese Entwicklung. Lag der Gesamtstromverbrauch der weltweiten Rechenzentren 2022 noch bei ca. 460 TWh, dürfte der Bedarf laut IEA schon im kommenden Jahr die Marke von 1.000 TWh überschreiten. Das entspricht in etwa dem jährlichen Stromverbrauch Japans.

Mittelfristige Ziele angehoben

Die positiven Marktbedingungen geben Siemens Energy Rückenwind für ein weiter­hin profitables Wachstum. Dies spiegelt der aktualisierte Mittelfrist-Ausblick ­wider, den der Vorstand zusammen mit den Jahresergebnissen für 2024 vorgestellt hat. Bis zum Geschäftsjahr 2028 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum der Umsatzerlöse im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich angestrebt. Die Ergebnis-Marge soll im Geschäftsjahr 2028 einen Zielwert von 10 bis 12 Prozent erreichen (2024: 1 Prozent).

Für eine mögliche Flaute gewappnet

Mit dem starken Anstieg im vergangenen Jahr dürften die positiven Aussichten teilweise bereits in den Kursen eingepreist sein. Das macht die Aktie anfällig für Rücksetzer bei der Kursnotierung. Strukturierte Produkte können daher eine interessante Alternative zum Kauf der Aktie sein.

Die neu emittierte Express Aktienanleihe Protect auf die Siemens Energy AG bietet zum einen feste Zinszahlungen, zum anderen die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung des investierten Kapitals. Unabhängig von der Kursentwicklung der Siemens-Energy-Aktie erhalten Anlegerinnen und Anleger an jedem Zinszahlungstag eine Zinszahlung in Höhe von 8,30 Prozent p. a., solange die Anleihe nicht vorzeitig zurückgezahlt wird. Die Anleihe wird vorzeitig zum Nennbetrag zurückgezahlt, wenn der Referenzpreis der Aktie an einem der Beobachtungstage auf Höhe des oder über dem Rückzahlungslevel liegt. Andernfalls läuft die Anleihe bis zum nächsten Beobachtungstag weiter. Darüber hinaus schützt die zu Beginn der Laufzeit festgelegte Barriere teilweise vor Kursrückgängen der Aktie. Der Abstand zur Barriere ist mit 50 Prozent bewusst großzügig gewählt. Notiert die Aktie am Laufzeitende auf Höhe oder über der Barriere, erhalten Anlegerinnen und Anleger neben dem Zinssatz den Nennbetrag zurückgezahlt. Andernfalls erfolgt die Lieferung einer festgelegten Anzahl von Aktien von Siemens Energy und es drohen Verluste.

Express Aktienanleihe Protect

Feste Zinszahlung und Teilschutz bis zur Barriere Basiswert Siemens Energy AG ISIN / WKN DE000HV4Y9W8 / HV4Y9W Vorzeitige Rückzahlungstermine 11.02.2026 (1), 11.02.2027 (2) Letzter Rückzahlungstermin 11.02.2028 Nennbetrag EUR 1.000,- Rückzahlungslevel an den Beobachtungstagen (1, 2) 100 %* Barriere 50 %* Zinszahlung 8,30 %** Zeichnungsfrist bis 06.02.2025*** Emissionstag 11.02.2025 * vom Referenzpreis (Schlusskurs) am anfänglichen Beobachtungstag

** bezogen auf den Nennbetrag

*** vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

Funktionsweise des Produkts hier.

Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank GmbH.

Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Stand: 17.01.2025.

Quelle: onemarkets (UniCredit Bank GmbH)

Bildnachweis: iStockphoto.com : onuma Inthapong