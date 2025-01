EQS-Media / 22.01.2025 / 10:30 CET/CEST



Presseinformation

Stepstone Mittelstandsreport 2025: Kleine und mittelständische Unternehmen punkten bei Arbeitnehmenden mit Standortvorteilen

8 von 10 Beschäftigte haben sich schon einmal bei Mittelständler beworben

Arbeitnehmende schätzen kleine und mittelständische Unternehmen wegen des Standorts, spannender Aufgaben, flacher Hierarchien und familiärer Atmosphäre

Gehaltsforderungen erschweren KMU die Talentgewinnung

DÜSSELDORF, 22. Januar 2025 — Der deutsche Mittelstandsteht als Herzstück der Wirtschaft weiterhin im Fokus von Arbeitnehmenden in Deutschland. Laut dem aktuellen Mittelstandsreport 2025 von The Stepstone Group haben sich über 80 Prozent der Arbeitnehmenden schon einmal bei einem kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU*) beworben. Hauptgründe sind die familiäre Unternehmenskultur, flache Hierarchien und die Möglichkeit, direkten Einfluss auf Entscheidungen und Projekte zu nehmen. Besonders herausragend: KMUs punkten bei der Mehrheit der Bewerbenden vor allem aufgrund ihrer Standorte.

Standort als Schlüsselfaktor

Trotz der zunehmenden Konkurrenz im Arbeitsmarkt gelingt es KMU, mit ihrer nahbaren Unternehmenskultur und lokalem Bezug zu punkten. Ein zentraler Vorteil von KMU liegt in ihrer lokalen Verwurzelung. 56 Prozent der Befragten nennen die Nähe zum Wohnort als entscheidendes Argument für eine Bewerbung bei einem mittelständischen Arbeitgeber. „Die Kombination aus Arbeitsplatznähe und der Möglichkeit, Beruf und Privatleben besser zu vereinen, macht KMU besonders attraktiv. Das gilt insbesondere abseits der Metropolen“, sagt The Stepstone Group Arbeitsmarktexperte Dr. Tobias Zimmermann. 44 Prozent der der Befragten geben zudem an, dass sie in KMU die Chance sehen, etwas Sinnvolles zu bewirken und direkte Ergebnisse ihrer Arbeit zu sehen. Bei 41 Prozent punkten KMU besonders mit ihren flachen Hierarchien und 39 Prozent schätzen zudem die familiäre Arbeitsatmosphäre, die für viele ein entscheidender Faktor für das Wohlbefinden ist – Aspekte, bei denen Mittelständler oft Vorteile gegenüber Großkonzernen haben.

„Mittelständische Unternehmen haben mit ihrer nahbaren Unternehmenskultur ein echtes Alleinstellungsmerkmal: Hoher Gestaltungsspielraum, kurze Entscheidungswege und die familiäre Atmosphäre schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem sich viele Arbeitnehmende besonders wohl fühlen“, sagt Zimmermann.

Gehaltsforderungen größte Herausforderung

Die Studie zeigt jedoch auch Herausforderungen auf: Jede*r zweite Recruiter*in eines KMU findet es schwierig, den Gehaltsforderungen der Mitarbeitenden gerecht zu werden. Und auch 42 Prozent von Arbeitnehmenden in KMU geben an, dass die Bezahlung und Sozialleistungen ihres Arbeitgebers unter ihren Erwartungen geblieben sind – bei Großunternehmen sagt das nur rund ein Viertel. Im Vergleich zu Großunternehmen punkten KMU hingegen mit einer geringeren Fluktuation. „Mittelständler sollten ihre Vorteile selbstbewusst kommunizieren und so ihre Arbeitgebermarke stärken: Werden flexible Arbeitsmodelle, kurze Abstimmungswege und innovative Ansätze selbstbewusst nach außen getragen, erkennen Jobsuchende die Vorteile direkt schon in der Stellenanzeige“, rät Zimmermann.

Mehr Informationen zum Mittelstandsreport hier.

*KMU = Unternehmen, die bis zu 250 Mitarbeitende beschäftigen, bis zu 50 Mio. € Jahresumsatz machen und Inhabergeführt sind.

Über den Stepstone Mittelstandsreport 2025

In dem vorliegenden Bericht nimmt die Online-Jobplattform Stepstone den Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte aus Perspektive kleiner sowie mittlerer Unternehmen (KMU) unter die Lupe und identifiziert entscheidende Attraktivitätsfaktoren mittelständischer Arbeitgeber. Darüber hinaus wertet Stepstone Erfahrungen von Unternehmen sowie Fach- und Führungskräften zum Umgang mit digitalen Technologien in KMU aus und leitet Handlungsempfehlungen für die nachhaltige Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter*innen ab. Dieser Bericht basiert auf den Ergebnissen aus drei Online-Befragungen unter Fach- und Führungskräften sowie Recruiter*innen aus kleinen und mittelständischen Unternehmen, die in den Jahren 2023 und 2024 mit jeweils über 4.000 Befragten durchgeführt wurden (Hiring Trends Index September 2024, The Age Advantage: Recruiting ohne Altersgrenzen Juli 2024, The State of Recruitment and Automation, September 2023). Die Umfragen sind repräsentativ im Hinblick auf die Erwerbsbevölkerung.

Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr mehr als 130 Millionen Bewerbungen rund 140.000 Arbeitgeber. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete The Stepstone Group einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern aktiv – darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit mehr als 3.500 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/de

Kontakt

The Stepstone Group Presse

press@stepstone.com

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: The Stepstone Group

Schlagwort(e): Unternehmen

22.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: The Stepstone Group Völklinger Straße 1 40219 Düsseldorf Deutschland Internet: https://www.thestepstonegroup.com/de/ EQS News ID: 2071153

Ende der Mitteilung EQS-Media

2071153 22.01.2025 CET/CEST