Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Aktuell bestimmt die Übernahme der US-Präsidentschaft durch Donald Trump und deren möglichen Folgen das Geschehen an den Märkten. Im Fokus stehen demnach mögliche Aussagen zur Handelspolitik und insbesondere die angedrohten Zölle. Zuletzt gab es Spekulationen, dass die neue US-Regierung keine Eile mit der ?"nderung ihrer Handelspolitik hat und Drohungen zum Beispiel mit höheren Zöllen vielmehr als Teil einer Verhandlungsstrategie für künftige "Deals" zu verstehen seien. Unterdessen konnten schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland den Kursen zunächst keinen Auftrieb verleihen. Zu Beginn des Jahres hatten sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten unerwartet stark eingetrübt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW fiel im Januar gegenüber dem Vormonat um 5,4 Punkte auf 10,3 Punkte, während Analysten im Schnitt nur einen Rückgang auf 15,1 Punkten erwartet hatten. Der Euro-Bund-Future notiert nach einem Tief bei 130,28 Punkten aktuell wieder höher bei 131,92 Prozentpunkten. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe gibt leicht auf 2,488 % nach. Ebenfalls leicht tiefer rentiert die 30-jährige Bundesanleihe, nach 2,778 % stehen aktuell 2,739 % auf der Kurstafel.

Spanien nimmt 2,6 Mrd. Euro auf

Spanien nimmt über eine Anleihe (WKN A3L8BC) frisches Kapital in Höhe von rund 2,6 Milliarden Euro auf. Der Kupon beträgt 2,4 % und die erste Zinszahlung erfolgt am 31.05.2025. Die Fälligkeit ist am 31.05.2028. Der Mindestbetrag und die kleinste handelbare Einheit betragen jeweils 1.000 Nominale. Die Ratingagentur Fitch vergibt ein A- Rating.

Nestlé-Anleihe bis 2032

Der Lebensmittelkonzern Nestlé emittiert eine Anleihe (WKN A3L71X) im Volumen von 600 Millionen Euro. Der Kupon beträgt 2,875 %, die Zinszahlungen beginnen am 14.01.2026. Die Laufzeit endet am 14.01.2032. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit betragen jeweils 1.000 Nominale. Von S&P gibt es ein AA- Rating.

BMW zahlt 3,125% p.a.

BMW refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A4D5RW) mit einem Volumen von einer Milliarde Euro. Der Kupon liegt bei 3,125 %, die erstmalige Auszahlung erfolgt am 22.07.2025. Als Fälligkeitstermin ist der 22.07.2029 angegeben. Der Mindestbetrag und die kleinste handelbare Einheit betragen jeweils 1.000 Nominale. Moody´s verleiht ein A2 Rating.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. F¸r die Vollst?ndigkeit und Richtigkeit ¸bernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gew?hr. Insbesondere wird keine Haftung f¸r die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment ¸bernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung f¸r Vorsatz und grobe Fahrl?ssigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)