BX Digital und BX Swiss arbeiten mit Chainlink zusammen, um Preisdaten auf die Blockchain zu bringen



BX Digital und BX Swiss geben Partnerschaft mit Chainlink bekannt, der führenden Lösung für die Integration von On-Chain-Finance, um Aktienkurse führender Schweizer Unternehmen direkt auf der Blockchain zugänglich zu machen. BX Digital ist ein Schwesterunternehmen der Schweizer Börse BX Swiss und Teil der Gruppe Börse Stuttgart, der sechstgrössten Börsengruppe in Europa.

Eine Datenlösung mit technischer Unterstützung und Nutzung der Systeminfrastruktur der BX Swiss ist derzeit im Testnet live. Sobald der Chainlink-Standard im Mainnet implementiert ist, können Preisdaten für ausgewählte Finanzinstrumente direkt auf der Blockchain publiziert und verteilt werden.

BX Digital schafft in der Schweiz einen transparenten, zugänglichen und liquiden Markt für digitale Vermögenswerte, der auf der Ethereum-Blockchain-Technologie basiert und ein Abwicklungssystem Delivery-versus-Payment (DvP) einführt. Durch die Verwendung des Chainlink-Standards stellt BX Digital sicher, dass Wertpapiermarktdaten dezentral, überprüfbar und sicher auf der Blockchain abgebildet werden. Dadurch können sich sowohl Emittenten und Investoren auf die Genauigkeit und Integrität der Daten verlassen, was den Handel mit digitalen Vermögenswerten effizienter und sicherer macht.

„Während die Tokenisierung von Vermögenswerten zu erheblichen Effizienzsteigerungen führen kann, profitieren Branchenteilnehmer, die digitale Vermögenswerte auf BX Digital handeln, nicht nur von der Liquidität des Sekundärmarkts und der Preisfindung, sondern haben auch Zugang zu zuverlässigen On-Chain-Marktdaten“, erklärt Andreas Ruflin, Chief Digital Officer bei BX Digital. “Wir glauben, dass der Chainlink-Standard für verifizierbare Daten eine entscheidende Rolle dabei spielt, sowohl die Geschwindigkeit als auch die Sicherheit der Digitalisierung von Vermögenswerten, des Sekundärmarkthandels und der Abwicklung zu beschleunigen.“

„Als etablierte Schweizer Börse ist die BX Swiss bestrebt, ihre Daten zukunftsorientiert und innovativ zur Verfügung zu stellen. Die Zusammenarbeit mit BX Digital und Chainlink eröffnet neue Möglichkeiten, das Potenzial der digitalen Transformation voll auszuschöpfen und eine starke Verbindung zwischen Tradition und Innovation zu schaffen“, betont David Kunz, COO der BX Swiss.

„Eine grundlegender Baustein für digitale Vermögenswerte ist der Zugang zu sicheren und zuverlässigen On-Chain-Daten, insbesondere wenn es um Marktpreise geht“, sagt Angie Walker, Global Head of Banking and Capital Markets bei Chainlink Labs. “Die Kooperation mit BX Digital bei der Bereitstellung dieser wichtigen Komponente trägt der wachsenden Nachfrage nach direktem On-Chain-Zugang zu Echtzeitdaten Rechnung, die den Handel effizienter und transparenter machen können. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit BX Digital diesen neuen On-Chain-Standard für Wertpapierdaten auf dem Schweizer Markt einzuführen.“

Mit dieser Kooperation setzt BX Digital ein klares Zeichen: Die Zukunft des Finanzmarktes liegt in der Verbindung traditioneller Werte mit der innovativen Blockchain-Technologie. Die Nutzung des Chainlink-Standards wird dazu beitragen, den Schweizer Markt für digitale Vermögenswerte weiter zu stärken und einer breiten Nutzerbasis zugänglich zu machen.

Weitere Informationen zur BX Digital unter: www.bxdigital.ch

Kontakt für Rückfragen:

Olivia Hähnel, Pressestelle

Tel.: +41 31 329 40 66

E-Mail: presse@digital.ch

BX Digital

BX Digital ist ein 2023 gegründetes Schweizer Unternehmen mit dem Ziel, einen transparenten, zugänglichen und liquiden Markt für digitale Vermögenswerte auf Basis der Blockchain-Technologie zu schaffen. BX Digital ist Teil der Boerse Stuttgart Group, der sechstgrössten Börsengruppe in Europa.

BX Swiss

BX Swiss ist eine etablierte Börse mit Sitz in Zürich. Sie ist Teil der internationalen Börsengruppe Stuttgart und untersteht dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz sowie der Überwachung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. Sie bietet vertrauensvollen und sicheren Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio an Finanzprodukten von Strukturierten Produkten (deriBX), Aktien aus über 30 Märkten in Schweizer Franken, Wikifolio-Zertifikate, ETFs, ETPs auf verschiedene Kryptowährungen, Anleihen und Anlagefonds.

Chainlink

Chainlink is the standard for onchain finance, verifiable data, and cross-chain interoperability. Chainlink is unifying liquidity across global markets and has enabled over $18 trillion in transaction value across the blockchain economy. Major financial market infrastructures and institutions, such as Swift, Fidelity International, and ANZ Bank, as well as top DeFi protocols including Aave, GMX, and Lido, use Chainlink to power next-generation applications for banking, asset management, and other major sectors. Learn more by visiting chain.link.

Sprache: Deutsch Unternehmen: BX Swiss AG Talstrasse 70 8001 Zürich Schweiz Telefon: +41313294040 E-Mail: presse@bxswiss.com Internet: www.bxswiss.com EQS News ID: 2073715

