Nach dem Rekordlauf des Dax ist am Donnerstag zumindest im frühen Handel eine Pause der Rally zu erwarten. Knapp eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax den Dax mit 21.260 Punkten leicht über dem Schlusskurs vom Vortag. Anzeichen für größere Gewinnmitnahmen nach der fulminanten Rally im neuen Börsenjahr gibt es jedoch noch nicht.

Der deutsche Leitindex konnte das Einsammeln neuer Allzeithochs die vergangenen Tage eindrucksvoll fortsetzen.

Der Index habe den kurzfristigen Aufwärtstrend sogar mit neuer Dynamik nach oben verlassen und sich damit einen zusätzlichen Puffer zu diesem geschaffen. Etwaige Gewinnmitnahmen bis zu Dax-Kursen knapp unter 21.000 Punkten wären kein Beinbruch, so der Utschneider.

Einzelwerte im Überblick

Mit Blick auf die Einzelwerte rückte die Puma-Aktie in den Fokus. Der Lifestyle-Konzern blieb im Schlussquartal 2024 hinter den Erwartungen zurück. Der Aktienkurs brach vorbörslich auf Tradegate um fast zehn Prozent ein.

Eine Abstufung Heidelberg-Materials-Aktie durch die Barclays Bank nach deren starkem Lauf drückte den Kurs vorbörslich um 1,3 Prozent nach unten.

Die Bank JPMorgan räumt der ProSiebenSat.1-Aktie derweil großes Aufwärtspotenzial ein. Der Kurs des Medienkonzerns legte um drei Prozent zu.

Unter den Nebenwerten stieg die Nagarro-Aktie auf Tradegate um fünf Prozent. Der IT-Dienstleister hat Gespräche über eine Übernahme der Aktiengesellschaft beendet und will seine Aktionäre stattdessen nun mit Dividenden und Aktienrückkäufen belohnen.

Weitere Kursgewinne an der Wall Street

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch an ihre jüngste Erfolgsserie angeknüpft. Der Auftrieb kam einmal mehr von Fantasien rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI), denn der ChatGPT-Entwickler OpenAI und große Technologie-Partner wollen enorme Summen in KI-Rechenzentren stecken. Zudem überzeugten der Streamingdienst Netflix und einige weitere bedeutende US-Konzerne mit starken Quartalsbilanzen.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben auch am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die positiven Vorgaben aus den USA stützten etwas.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.958 + 0,79 Prozent Hang Seng 19.655 - 0,62 Prozent CSI 300 3.835 + 1,01 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Future 131,75 + 0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihe 2,498 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihe 4,604 + 0,11 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0406 - 0,06 Prozent USD / JPY 156,72 + 0,11 Prozent EUR / JPY 163,09 + 0,05 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 78,76 USD - 0,24 USD WTI 75,22 USD - 0,22 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS ERHÖHT HEIDELBERG-MATERIALS-ZIEL AUF 135 (111) EUR

- BARCLAYS SENKT HEIDELBERG MATERIALS AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT)

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NORTHERN DATA AUF 50 (42) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 55 (60) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 280 (260) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 9,30 (9) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 42 (47) EUR - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 290 (285) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 805 (630) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ELECTRONIC ARTS AUF 155 (175) USD - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT VEEVA SYSTEMS AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 200 (261) USD

- WOLFE HEBT NETFLIX AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 1100 USD

- BARCLAYS HEBT VICAT AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 47 EUR

- BARCLAYS SENKT GALAPAGOS NV AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 22 EUR

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 850 (730) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 600 (625) PENCE - 'MARKET-PERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 32,00 (33,50) EUR - 'OUTPERFORM'

- CITIGROUP NIMMT AHOLD DELHAIZE MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 37 EUR

- GOLDMAN SENKT ITHACA ENERGY AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 160 PENCE

- HSBC HEBT FIRSTGROUP AUF 'BUY' - ZIEL 190 PENCE

- JPMORGAN SENKT INCHCAPE AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 800 (1050) PENCE

- MORGAN STANLEY HEBT LOGITECH AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT)

Termine Unternehmen

06:00 CHE: Schlatter, Umsatz/Auftragseingang 2024

06:30 CHE: Galenica, Umsatz 2024

07:00 CHE: Autoneum, Umsatz 2024

07:00 KOR: Hyundai Motor, Q4-Zahlen

07:30 DNK: Tryg, Jahreszahlen

07:30 KOR: LG Electronics, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen

08:15 SWE: Investor, Jahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Wohnen, außerordentliche Hauptversammlung

12:30 USA: GE Aerospace, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Jahreszahlen

14:30 USA: Air Products and Chemicals, Hauptversammlung

15:45 USA: Blackrock, außerordentliche Hauptversammlung

22:00 USA: Texas Instruments, Jahreszahlen

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Handelsbilanz 12/24

08:45 FRA: Geschäftsklima 1/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/24

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

12:00 TÜR: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/25 (vorläufig)

17:00 USA: EIA Ölbericht

Redaktion onvista/dpa-AFX