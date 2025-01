EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 15.391 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings einer Gesamtzahl von 21.786 Restricted Stock Units ...

Erwerb von 15.391 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings einer Gesamtzahl von 21.786 Restricted Stock Units (RSUs) im Rahmen des Employee Stock Incentive Plan 2020 (gewährt am 20. Januar 2023). Eine Gesamtzahl von 6.395 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) wurde von der ADTRAN Holdings, Inc. zur Deckung der Steuern einbehalten.