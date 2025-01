Interview: Erfolgsstory onemarkets Fund

2025 wird die onemarkets Fund-Familie drei Jahre alt. Von den ersten vorsichtigen Schritten im Jahr 2022 bis zu den großen Sprüngen, die sie seither gemacht hat, war die Reise geprägt von Wachstum, neuen Erfahrungen und stetiger Weiterentwicklung. Chicco Di Stasi, Head of Group Investment Product Solutions und Head of Equity & Credit Sales and Trading, blickt im Interview auf die vergangenen Jahre zurück und gibt spannende Einblicke in die Pläne und Herausforderungen der Zukunft.

onemarkets: Wie fällt Ihre Bilanz für die onemarkets Fund-Plattform und die strukturierten Produkte im Jahr 2024 aus?

Chicco Di Stasi: Die onemarkets Fund-Familie wurde im Oktober 2022 ins Leben gerufen, als die UniCredit beschloss, eine eigene Fondsreihe aufzubauen. Es war der Beginn eines neuen Ansatzes für Fondsmanagement in unserer Bank, der auf unserer eigenen Markteinschätzung basierte und es den Assetmanagern – hausinterne Expertinnen und Experten oder in Zusammenarbeit mit erfahrenen externen Fondspartnern – ermöglichte, gezielt Produkte auf Basis ihres Know-hows zu entwickeln.

Chicco Di Stasi, Head of Group Investment

Product Solutions und Head of Equity & Credit Sales and Trading

Unsere Bank verfügt über ein sehr starkes Team von rund 90 Fachleuten in ganz Europa, die in den Bereichen makroökonomische Forschung, Asset Allocation, Vermögensverwaltung und Fondsmanagement tätig sind. Aus diesem Wissen und der Interaktion mit den Kundinnen und Kunden unseres Netzwerks entstehen Anlageideen, aus denen das von mir geleitete Produktteam neue Lösungen entwickelt.

Die Bilanz der ersten beiden Jahre dieses Projekts ist auf europäischer Ebene äußerst positiv mit rund 40 aufgelegten Fonds in den Kategorien Aktien, Anleihen und Mischfonds und einem verwalteten Vermögen von rund 14 Mrd. Euro. Aber auch bei Zertifikaten waren wir sehr erfolgreich. Wir haben die Platzierung von aktienbasierten Anleihen und kapitalgeschützten Zertifikaten kontinuierlich fortgesetzt, um unseren Kundinnen und Kunden durch die optimale Ausnutzung der Zinsstrukturkurve attraktive Renditen zu ermöglichen.

onemarkets: Welche Ergebnisse haben Sie am meisten überrascht?

Di Stasi: Am meisten hat mich unsere Fähigkeit überrascht, als einheitliches Team perfekt zusammenzuarbeiten. Wir agieren wie eine große Mannschaft, die entschlossen ist, das Spiel zu gewinnen. Vor allem sind wir eine der wenigen italienischen Banken mit internationalem Profil. Mit dem Projekt onemarkets Fund hatten wir die Möglichkeit, mit allen anderen Ländern zu kooperieren und den Start in acht Ländern zu realisieren. Nachdem die Fonds im Oktober 2022 in Italien, Deutschland und Österreich gestartet sind, folgten die Tschechische Republik und die Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien und Griechenland mit unserem exklusiven Kooperationspartner der Alpha Bank.

In allen Ländern arbeiten wir daran, unsere Plattform auszubauen und allen Kundinnen und Kunden den Zugang zum hochwertigen Angebot der onemarkets Fund-Fondspalette zu ermöglichen.

onemarkets: Welche Erwartungen haben Sie für 2025?

Di Stasi: Mit der Wahl von Trump hat sich das makroökonomische Szenario etwas verändert. Insbesondere im Hinblick auf die Notenbankpolitik erwarten wir in Europa mehr Zinssenkungen als in den USA. Aufgrund der zu erwartenden Fiskalpolitik und der Zölle rechnen wir auch mit einer höheren Inflation in den USA und einer potenziell höheren Volatilität an den Anleihemärkten und in geringerem Maße auch an den Aktienmärkten.

Es wird daher noch wichtiger sein, bei Anlageentscheidungen selektiv vorzugehen. Ich halte es somit für sehr sinnvoll, weiterhin auf unsere Fonds zu setzen, die durch gezieltes „Cherry Picking“ der Fondsmanagerinnen und Fondsmanager weiterhin Mehrwert schaffen können. Unsere zentrale Steuerung der onemarkets Fund-Fonds und der Einsatz von Zertifikaten und Anleihen werden dazu beitragen, die Portfolios unserer Kundinnen und Kunden zu stabilisieren.

Wir werden die Diversifizierung des Produktangebots sowie die geografische Expansion dieses Jahr in Slowenien, Serbien und Kroatien weiter vorantreiben. Wir arbeiten bereits an neuen Produktideen, um 2025 zu einem Jahr voller innovativer Lösungen zu machen.

onemarkets: Welche Neuerungen gibt es im Produktangebot der onemarkets Fund-Plattform und welche Kundenbedürfnisse möchten Sie erfüllen?

Di Stasi: Das Ziel für das neue Jahr bleibt dasselbe wie in den vergangenen Jahren: die bestmögliche Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden. Wie erreichen wir das? Wir arbeiten intensiv an der Vereinfachung unserer Prozesse, die bei uns als paneuropäischer Bank oft sehr komplex sind. Im Sinne der Effizienz und der Kundenzufriedenheit streben wir eine Verschlankung dieser Prozesse an.

Wir werden unsere Produktpalette weiterentwickeln und nach Netzwerk und Kundensegment differenzieren, zum Beispiel mit spezifischen Produkten für Privatanlegerinnen und -anleger, Vermögensverwaltungen oder Unternehmen. Zudem arbeiten wir an der Entwicklung neuer Fonds, die auf quantitativen Strategien basieren – ein Bereich, der in unserem aktuellen Angebot noch fehlt. Darüber hinaus werden wir unser Produktportfolio um eine vierte Tranche von Fonds erweitern, die nicht nur neue Produktlösungen umfasst, sondern auch die Zusammenarbeit mit neuen Assetmanagern für innovative Strategien, um Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen. Wir denken auch darüber nach, wie wir das Angebot an alternativen Anlagen systematischer erschließen können, um eine stärkere Diversifikation in den Portfolios unserer Kundinnen und Kunden zu ermöglichen.

Grundsätzlich sind wir bestrebt, unsere Dienstleistungen und unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern und unsere Kundinnen und Kunden erfolgreich zu begleiten, denn wie Winston Churchill schon sagte: „Kontinuierliche Anstrengung – nicht Stärke oder Intelligenz – ist der Schlüssel zur Entfaltung unseres Potenzials“.

onemarkets: Herr Di Stasi, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg mit onemarkets Fund!

Bildnachweis: iStockphoto.com : dima_sidelnikov