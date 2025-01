Airbus-Rivale Boeing kündigt unerwartet hohen Verlust an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Beim US-Flugzeugbauer Boeing ist das abgelaufene Quartal schlechter gelaufen als gedacht.

Man gehe nun von einem unerwartet hohen Verlust aus, teilte der Airbus-Rivale am Donnerstag mit. Dies sei auf Belastungen in seiner Verteidigungssparte und durch einen Streik zurückzuführen. Boeing geht nun von einem Quartalsverlust pro Aktie von 5,46 Dollar aus. Analysten bislang ein Minus von 1,84 Dollar erwartet. Für den Umsatz geht Boeing für das vierte Quartal von 15,2 Milliarden Dollar aus, was ebenfalls unter den Erwartungen der Experten von 16,27 Milliarden liegt.

Boeing-Aktien fielen nachbörslich um 2,5 Prozent.

Im vergangenen Jahr hat ein Streik von mehr als 30.000 Arbeitern die Produktion der Modelle 737 MAX, 777 und 767 gestoppt. Zudem hat der Konzern mit Qualitätsproblemen zu kämpfen. Anfang 2024 hatte sich während eines Fluges ein Kabinenteil gelöst.

(Bericht von Arsheeya Bajwa, geschrieben Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)