IRW-News: Moderna Inc.: Moderna erhält den Zuschlag für die Belieferung der Europäischen Union mit seinem COVID-19-mRNA-Impfstoff

IRW-PRESS: Moderna Inc.: Moderna erhält den Zuschlag für die Belieferung der Europäischen Union mit seinem COVID-19-mRNA-Impfstoff

Die Vereinbarung bietet den teilnehmenden Ländern die Chance, ihre Versorgung mit dem COVID-19-mRNA-Impfstoff zu diversifizieren und Zugang zu diesem Impfstoff in Form einer Fertigspritze zu erhalten

CAMBRIDGE, MA / ACCESS Newswire / 24. Januar 2025 / Moderna, Inc. (NASDAQ: MRNA) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Rahmen einer Ausschreibung den Zuschlag für die Belieferung der Europäischen Union (EU) sowie Norwegen und Nord-Mazedonien mit seinem COVID-19-mRNA-Impfstoff erhalten hat. Die daraus resultierende Vereinbarung, an der 17 Länder teilnehmen, sieht eine Belieferung mit Modernas COVID-19-mRNA-Impfstoff über einen Zeitraum von bis zu vier Jahren vor.

Diese Vereinbarung bietet Moderna die Möglichkeit, nationale COVID-19-Impfkampagnen in den teilnehmenden Ländern zu unterstützen und zu stärken, erklärt Chantal Friebertshäuser, Senior Vice President, General Manager - Europe & Middle-East bei Moderna. Die Vielfalt des Angebots und die Verfügbarkeit von Impfstoffformaten wie Fertigspritzen sind essentiell, um die Impfraten zu erhöhen und die Effizienz von Impfkampagnen zu verbessern, was letztlich die Gesundheitssicherheit stärkt.

Gemäß der Vereinbarung kann Moderna seinen COVID-19-Impfstoff in mehreren Verabreichungsformen, unter anderem als Fertigspritze, anbieten. Letztere ist die bevorzugte Produktvariante für Gesundheitsdienstleister, da sie das Risiko von Verabreichungsfehlern verringern und Zeit sparen kann, was letztendlich mehr Effizienz bei den Impfkampagnen ermöglicht.

Im September 2024 gewährte die Europäische Kommission (EC) die Marktzulassung einer aktualisierten Formulierung des von Moderna entwickelten COVID-19-mRNA-Impfstoffs Spikevax, der auf die SARS-CoV-2-Variante JN.1 abzielt, für die Aktivimmunisierung zur Vermeidung einer COVID-19-Infektion durch SARS-CoV-2 bei Personen ab einem Alter von sechs Monaten.

Über Moderna

Moderna ist bei der Entstehung des Bereichs der mRNA-Medizin führend. Durch die Fortschritte bei der mRNA-Technologie interpretiert Moderna die Art und Weise, wie Medikamente hergestellt werden, neu und transformiert die Art der Behandlung und Vorbeugung von Erkrankungen für alle. Durch seine bereits mehr als zehnjährige Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Technologie und Gesundheit hat das Unternehmen Medikamente mit beispielloser Geschwindigkeit und Wirksamkeit entwickelt, unter anderem einen der ersten und wirksamsten COVID-19-Impfstoffe.

Modernas mRNA-Plattform hat die Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen für Infektionskrankheiten, Immunonkologie, seltene Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen ermöglicht. Mit einer einzigartigen Kultur und einem global tätigen Team, deren Treiber die Werte und Einstellungen von Moderna für eine verantwortungsbewusste Veränderung der Zukunft der Gesundheit des Menschen sind, ist Moderna bestrebt, durch mRNA-Medikamente den größtmöglichen Einfluss auf die Menschen auszuüben. Für weitere Informationen über Moderna besuchen Sie bitte modernatx.com oder verbinden Sie sich mit uns auf X (vormals Twitter), Facebook, Instagram, YouTube und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Moderna

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in der jeweils gültigen Fassung, einschließlich Aussagen zu: der Sicherung einer Vereinbarung in der Europäischen Union über die Lieferung seines mRNA-COVID-19-Impfstoffs durch Moderna; der Möglichkeit und dem Potenzial für bis zu 17 teilnehmende Länder, über einen Zeitraum von vier Jahren COVID-19-Impfstoffe bei Moderna zu bestellen; und den Präferenzen von Gesundheitsdienstleistern für Fertigspritzen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind weder Versprechen noch Garantien, und Sie sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da sie bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren beinhalten, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Moderna liegen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem auch jene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risk Factors im Jahresbericht von Moderna auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr beschrieben sind, sowie in den nachfolgenden Einreichungen von Moderna bei der U.S. Securities and Exchange Commission, die auf der SEC-Webseite unter www.sec.gov eingesehen werden können. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt Moderna jegliche Absicht oder Verantwortung ab, die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen im Falle neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen von Moderna und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung.

