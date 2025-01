ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Stabilus auf 'Outperform' - Ziel 48 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stabilus nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung etwas verfehlt, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. In puncto Profitabilität habe der Autozulieferer aber besser abgeschnitten./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 07:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 07:49 / UTC

