GNW-News: Transnationale Frühlingsfest-Gala "Melody of Spring 2025" fand in Nanning statt

NANNING, China, Jan. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Da die Herzen der Menschen auf

der ganzen Welt eng miteinander verbunden sind, kommen sie zusammen, um das Neujahrstreffen zu feiern. Mit Beginn des Jahres der Schlange findet in Nanning, der Hauptstadt der autonomen Region Guangxi Zhuang, die transnationale Frühlingsfest-Gala ?Melody of Spring 2025" statt. Diese wird in Zusammenarbeit zwischen dem Nanning Municipal Government Information Office, dem Nanning Foreign Affairs Office und dem Nanning International Communication Center veranstaltet. Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3610/eng) Die transnationale Frühlingsfest-Gala mit dem Motto ?Crossing Mountains and Seas to Celebrate the New Year, Reuniting in Harmony and Joy" (Berge und Meere überqueren, um das neue Jahr zu feiern und sich in Harmonie und Freude wieder zu vereinen) bringt den festlichen Geist und die Essenz verschiedener Kulturen zusammen und ruft durch ästhetische Schönheit tiefe emotionale Resonanz hervor. Die Gala ist in vier Hauptabschnitte gegliedert: Frühling, Wärme, Blume und Blüte, die jeweils die Themen Neuanfang, häusliche Wärme, Romantik der Liebe sowie Offenheit und Einheit vermitteln. Die Gala unter dem Motto ?New Year's Flavor" unterstreicht den Charme der traditionellen chinesischen Kultur. In dem Tanz ?Ode to Landscape" verkörpern die Bewegungen der Tänzer die Formen von Bergen und Flüssen und verschmelzen mühelos mit der virtuellen Landschaft auf der Bühne, wobei sie die poetische Schönheit der Naturlandschaften und des kulturellen Erbes von Guangxi anschaulich darstellen. Die vom Instrumentalensemble vorgetragenen Stücke ?Dance of the Golden Snake" und ?Cloud Palace Melody" schlagen eine Brücke zwischen traditioneller chinesischer Musik, Symphonie und elektronischen Klängen und zeigen die harmonische Schönheit, die aus der Verschmelzung verschiedener kultureller Einflüsse entsteht. Der Operntanz ?New Year Painting" erweckt statisches Papier zum Leben und schafft ein faszinierendes künstlerisches Erlebnis, in dem Realität und Illusion miteinander verschmelzen. Die Theateraufführung ?The Most Beautiful New Year Flavor" präsentiert eine ?internationale Familie", die durch eine Mischung aus Gesang, Tanz und Drama auf einfühlsame Weise die fesselnde Essenz der chinesischen Neujahrstraditionen vermittelt. Die begeisterte Teilnahme von Künstlern aus den ASEAN-Ländern verlieh der Gala eine einzigartige Atmosphäre voller Energie und Wärme. Die thailändische Boyband PERSES heizt mit ihrer Darbietung von BODY GUARD die Stimmung an und entfesselt mit ihren mitreißenden Rhythmen und lebhaftenTanzschritten eine Welle jugendlicher Energie. Das Songmedley ?Hearts Connected across Mountains and Seas" ist eine Darbietung ikonischer Lieder aus Südostasien und bietet eine erfrischende Mischung exotischer Melodien, die das Publikum begeistern. Das chinesisch-vietnamesische Duett ?Love of Landscape" spiegelt nicht nur die tiefe Verbundenheit zwischen China und Vietnam wider, die durch die gemeinsamen Berge und Flüsse symbolisiert wird, sondern unterstreicht auch Nannings Rolle als internationale, offene und integrative Metropole, die die Zusammenarbeit mit ASEAN fördert. Bei der Gala wird auch der Titelsong des Singles-Konzerts in Nanning ?Love·Ning" uraufgeführt, der sich bei einem öffentlichen Auswahlverfahren aus über 100 eingereichten Songs durchgesetzt hat. In diesem Jahr weitet die transnationale Frühlingsfest-Gala ihre Reichweite auf Vietnam, Thailand, Indonesien und Laos aus, wo spezielle Segmente an Satellitenstandorten gedreht werden. Durch fesselndes Filmmaterial und Darbietungen, die den lokalen Charme jeder Region hervorheben, präsentiert die Gala die fröhlichen Neujahrsfeiern von Menschen aus unterschiedlichsten Gegenden. Das Publikum hat die Möglichkeit, die festliche Atmosphäre und den kulturellen Reichtum verschiedener Länder und Regionen im Rahmen eines spektakulären Ereignisses zu erleben. Die Premiere der transnationalen Frühlingsfest-Gala ?Melody of Spring 2025" wird am 27. Januar 2025 um 20:30 Uhr auf dem News Comprehensive Channel des Radio- und Fernsehsenders Nanning übertragen. Untertitel werden auf Englisch, Laotisch, Indonesisch, Vietnamesisch und Thailändisch verfügbar sein. Die Veranstaltung wird auf etwa 48 Medienplattformen in 16 Ländern und Regionen ausgestrahlt, darunter Lao National Television, Myanmar National Television, Philippine National Television, Cambodia National Television und Hanoi Television in Vietnam. An der Gala nehmen Vertreter der zentralen Nachrichtenmedien mit Sitz in Guangxi, wichtige regionale Medienunternehmen, Vertreter mehrerer Universitäten der Region und der zuständigen Behörden von Nanning teil. Ebenfalls anwesend waren der Generalkonsul von Thailand in Nanning, der Generalkonsul von Vietnam in Nanning und Beamte der Konsulate von Kambodscha, Laos, Myanmar und Malaysia in Nanning. Quelle: Nanning International Communication Center °