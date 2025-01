IRW-News: U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining begrüßt Präsidialerlass zur Freisetzung von Alaskas außerordentlichem Ressourcenpotenzial

IRW-PRESS: U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining begrüßt Präsidialerlass zur Freisetzung von Alaskas außerordentlichem Ressourcenpotenzial

Anchorage, Alaska - 27. Januar 2025 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S. GoldMining" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-inc/ - begrüßt die Executive Order "Unleashing Alaska's Extraordinary Resource Potential", die vom Präsidenten der Vereinigten Staaten am 20. Januar 2025 unterzeichnet wurde. U.S. GoldMining ist der Ansicht, dass diese weitreichende Initiative das Potenzial hat, der Bergbauindustrie und dem Bundesstaat Alaska durch die Förderung neuer Investitionen, die Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens für die Ressourcenerschließung und letztendlich durch ein bedeutendes Wirtschaftswachstum in Alaska erheblich zu nutzen.

Die Präsidialverordnung soll die Bergbauindustrie ankurbeln, indem sie die Entwicklung und Produktion natürlicher Ressourcen, die sich auf Bundes- und Staatsland in Alaska befinden, effizient und effektiv maximiert und die Genehmigung und Verpachtung ihrer natürlichen Ressourcenprojekte beschleunigt. Der vollständige Text der Verordnung ist verfügbar unter Unleashing Alaska's Extraordinary Resource Potential - The White House

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, kommentierte: "Alaska tritt in eine Zeit des Wandels ein. Das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Kupfer-Projekt Whistler ("Projekt") in Alaska wird bereits jetzt von der starken politischen Unterstützung für eine verantwortungsvolle Ressourcenexploration und -erschließung auf staatlicher Ebene in Alaska profitieren. Wir haben den Besuch von Gouverneur Dunleavy auf dem Projekt im Sommer 2023 sehr begrüßt und unterstützen weiterhin Alaskas "Roads to Resources"-Initiative, zu der auch die vorgeschlagene West Susitna Access Road zum Projekt gehört.

Die Priorisierung der Ressourcenentwicklung Alaskas durch den Präsidenten hat das Potenzial, eine neue Ära der Entdeckung, des Wachstums und der Projektentwicklung für den Ressourcensektor Alaskas einzuläuten, was zu starkem wirtschaftlichen Wohlstand in Alaska und zu wirtschaftlicher und ressourcenbezogener Sicherheit für die Nation führen könnte.

Die künftige potenzielle Minenerschließung des Projekts und die von Alaska vorgeschlagene West Susitna Access Road sind in einer guten Ausgangsposition, um von der regulatorischen Sicherheit zu profitieren, die die Executive Order des Präsidenten bietet. Ich bin mehr denn je ermutigt über die Fortschritte des Projekts und sein langfristiges Potenzial, Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung Alaskas zu schaffen, die Wirtschaft zu fördern und zur heimischen Versorgung mit Kupfer beizutragen, einem wichtigen Mineral, das für die nationale Energiesicherheit unerlässlich ist.

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekts Whistler konzentriert, das sich 105 Meilen (170 Kilometer) nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA, befindet. Das Projekt Whistler besteht aus mehreren Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationszielen innerhalb eines großen regionalen Landpakets von insgesamt etwa 53.700 Acres (217,5 Quadratkilometer). Besuchen Sie www.usgoldmining.us für weitere Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von den hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Solche Aussagen beinhalten Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Projekts und der wahrgenommenen Auswirkungen und Vorteile der Executive Order. Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "plant", schätzt" und "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. GoldMining und unterliegen inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören unter anderem, dass die tatsächliche Reaktion und die Maßnahmen von Behörden und staatlichen und lokalen Regierungen von den allgemeinen Zielen der Executive Order abweichen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse zukünftiger Explorationen möglicherweise nicht die Erwartungen bestätigen, dass die zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen variieren, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder Erlaubnissen, Rechtsstreitigkeiten, anderen Risiken, die mit der Exploration und Entwicklung von Mineralgrundstücken verbunden sind, und den anderen Risikofaktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov und Canadian Securities Administrators unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. U.S. GoldMining ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

