Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag etwas zugelegt. Der vortags schwächelnde EuroStoxx 50 schloss 0,14 Prozent höher mit 5.195,71 Punkten. Damit bleibt der Leitindex der Eurozone auf dem Niveau zur Jahrtausendwende vor dem Platzen der Tech-Blase. Für den Züricher SMI ging es um weitere 0,31 Prozent auf 12.455,44 Zähler bergauf. Der Londoner FTSE 100 legte um 0,35 Prozent auf 8.533,87 Punkte zu.

Neben guten Geschäftszahlen des Softwareriesen SAP stützte am Nachmittag die Erholung der New Yorker Technologiebörse Nasdaq. Hier waren die Kurse zu Wochenbeginn abgesackt, da eine Debatte über mögliche Wettbewerbsvorteile des chinesischen KI-Start-ups DeepSeek Sorgen wegen der hohen Bewertungen der US-Techbranche geschürt hatte. Die europäischen Handelsplätze hatte das aber relativ kalt gelassen, da hier der Tech-Sektor eine viel kleinere Rolle spielt als in den Vereinigten Staaten.

Wie viel Luft Europas Aktienkurse noch nach oben haben, bleibt abzuwarten. Denn neben den am Mittwoch und Donnerstag anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) wirft die anlaufende Berichtssaison ihre Schatten voraus./gl/he