dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierungsversuch

DEUTSCHLAND: - ERHOLT - Der Dax dürfte am Dienstag zunächst an seinen Erholungstrend seit Montagmittag anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 21.345 Punkte. Das KI-Gewitter, ausgelöst durch Sorgen vor chinesischer Konkurrenz durch das neueste KI-Modell des Start-up DeepSeek, hatte den europäischen Aktienmarkt am Vortag zunächst fest Griff. Gegen Mittag beruhigten sich jedoch die Gemüter und der Abschlag schmolz auf ein halbes Prozent zusammen. JPMorgan-Experte Sandeep Deshpande erinnerte mit Blick auf europäische Halbleiterwerte und DeepSeek-Auswirkungen an das alte Paradigma, dass Kostensenkungen im Technologiebereich stets zu Marktwachstum führten.

USA: - TECH-KURSRUTSCH - Sorgen wegen hoher Bewertungen haben der US-Tech-Branche am Montag eine kalte Dusche verpasst. Ausgelöst wurden sie von einer Debatte um das chinesische KI-Start-up DeepSeek. Dessen neuestes KI-Modell soll kosteneffizient sein und womöglich mit weniger starken Chips für Künstliche Intelligenz auskommen als die großen Modelle der etablierten Anbieter. Darunter litt vor allem der technologielastige Nasdaq 100 , indem er um 2,97 Prozent auf 21.127,28 Punkte absackte. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte es dagegen mit 0,65 Prozent ins Plus auf 44.713,58 Punkte.

ASIEN: - JAPAN-VERLUSTE - Die Sorgen rund um die Bewertung internationaler KI-Aktien haben sich am Dienstag in Asien weiter ausgewirkt. Unter den Verlierern waren Japans Tech-Werte, die den Nikkei-225 mit mehr als einem Prozent ins Minus zogen. Dazu zählten zum Beispiel die weiter fallenden Aktien von Advantest oder der Softbank Group. In China, Südkorea und Taiwan hatte der Handel feiertagsbedingt pausiert. Der Hongkonger Hang Seng konnte den verkürzten Handel allerdings knapp im Plus beenden.

DAX 21.282,18 -0,53 XDAX 21.386,84 +0,11 EuroSTOXX 50 5.188,45 -0,59 Stoxx50 4.527,56 +0,02 DJIA 44.713,58 +0,65 S&P 500 6.012,28 -1,46 NASDAQ 100 21.127,28 -2,97

Bund-Future 134,41 -0,30

Euro/USD 1,0437 -0,49 USD/Yen 155,60 +0,65 Euro/Yen 162,39 +0,16

Bitcoin 102.994 +0,89 (USD, Bitstamp)

Brent 77,45 +0,37 USD WTI 73,49 +0,33 USD

