GNW-News: Starkes Verkaufswachstum von Cresemba und Zevtera löst weitere Meilensteinzahlungen an Basilea aus

^Allschwil, 28. Januar 2025 Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind, berichtete heute, dass die Verkäufe des Antimykotikums Cresemba(®) (Isavuconazol) und des Antibiotikums Zevtera(®) (Ceftobiprol) im Jahr 2024 Schwellen überschritten haben, durch die Umsatzmeilensteinzahlungen von Distributionspartnern in einer Höhe von rund CHF 2.2 Mio. ausgelöst wurden. Für Cresemba umfasst dies eine Meilensteinzahlung für Verkäufe in Kanada durch AVIR Pharma Inc sowie die erste Meilensteinzahlung für Verkäufe in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) durch Hikma Pharmaceuticals LLC. Für Zevtera reflektiert dies eine Meilensteinzahlung in Europa durch Advanz Pharma. David Veitch, Chief Executive Officer von Basilea, sagte: «Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten unserer beiden vermarkteten Medikamente in Kanada, der MENA-Region und Europa. Das fortgesetzte Wachstum der Verkäufe bestätigt, dass Cresemba und Zevtera weltweit einen erheblichen medizinischen Bedarf adressieren.» Basileas Vermarktungspartnerschaften umfassen mehr als 100 Länder weltweit. Ende 2024 war Cresemba in mehr als 70 Ländern auf dem Markt und Zevtera in 20 Ländern. Gemäss der neuesten verfügbaren Marktdaten beliefen sich die weltweiten «In-Market»-Umsätze von Cresemba im Zwölfmonatszeitraum zwischen Oktober 2023 und September 2024 auf USD 533 Mio., was einem Wachstum von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das macht Cresemba zum grössten Marken- Antimykotikum weltweit.(1) Über Cresemba(®) (Isavuconazol) Isavuconazol ist ein intravenös (i. v.) und oral verabreichbares Arzneimittel gegen Pilzinfektionen (Antimykotikum) aus der Wirkstoffklasse der Azole, welches unter dem Handelsnamen Cresemba(®) vermarktet wird. In Kanada ist Cresemba für die Behandlung von invasiver Aspergillose und invasiver Mukormykose bei Erwachsenen sowie bei Kindern im Alter von einem Jahr bis zu 18 Jahren zugelassen.(2) In Ländern der MENA-Region ist es für die Behandlung von Erwachsenen mit invasiver Aspergillose zugelassen und von Erwachsenen mit Mukormykose, bei denen eine Behandlung mit Amphotericin B nicht angemessen ist. Isavuconazol ist zudem in den USA,(3) der EU(4) und weiteren Ländern innerhalb und ausserhalb von Europa zugelassen, darunter Japan und China.(5) Über Zevtera(®) (Ceftobiprol-Medocaril-Natrium) Ceftobiprol, der aktive Wirkstoff des Prodrugs Ceftobiprol-Medocaril, ist ein intravenös verabreichbares Antibiotikum und Vertreter einer neuen Generation aus der Wirkstoffklasse der Cephalosporine mit rascher bakterizider Wirkung gegenüber einem breiten Spektrum grampositiver Bakterien, wie beispielsweise Methicillin-resistenter Staphylococcus-aureus-Bakterien (MRSA), und gramnegativer Bakterien.(6) Das Medikament ist als Zevtera(®) und Mabelio(®) in vielen Ländern in Europe zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit im Spital oder ambulant erworbener bakterieller Lungenentzündung (HABP, CABP, mit Ausnahme der beatmungsassoziierten Lungenentzündung VABP) zugelassen.(6) Darüber hinaus ist Zevtera in den Vereinigten Staaten,(7)(, )(8) China und zahlreichen weiteren Ländern zugelassen.(5) Über Basilea Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen. Zudem verfügen wir über ein Portfolio präklinischer und klinischer Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite basilea.com. Ausschlussklausel Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen», «können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Peer Nils Schröder, PhD Head of Corporate Communications & Investor Relations Basilea Pharmaceutica International AG, Allschwil Hegenheimermattweg 167b 4123 Allschwil Schweiz Telefon +41 61 606 1102 media_relations@basilea.com (mailto:media_relations@basilea.com) E-Mail investor_relations@basilea.com (mailto:investor_relations@basilea.com) Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com (http://www.basilea.com) abrufbar. Quellenangaben 1. IQVIA Analytics Link, September 2024. Angabe als gleitende, kumulierte «In- Market»-Umsätze der letzten zwölf Monate in US-Dollar. 2. Health Canada, Cresemba(®) (Isavuconazol) Product Monograph: https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00077745.PDF [Zugriff am 27. Januar 2025] 3. Vollständige Cresemba US-Verschreibungsinformationen: https://www.astellas.us/docs/cresemba.pdf [Zugriff am 27. Januar 2025] 4. European Public Assessment Report (EPAR): https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cresemba [Zugriff am 27. Januar 2025] 5. Der Zulassungsstatus sowie die zugelassenen Indikationen können von Land zu Land unterschiedlich sein. 6. Summary of Product Characteristics (SmPC) Zevtera: https://www.medicines.org.uk/emc/product/9164/smpc [Zugriff am 27. Januar 2025] 7. US-Verschreibungsinformationen (englisch): https://www.basilea.com/ZEVTERA_US_prescribing_information_46b9y4wk 8. Basileas Phase-3-Programm für Ceftobiprol wird zum Teil mit Bundesmitteln des US-Gesundheitsministeriums (HHS), Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), unter der Vertragsnummer HHSO100201600002C finanziert. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurden Basilea rund 111 Mio. US- Dollar zugesprochen, was etwa 75 Prozent der mit den Phase-3-Studien in SAB und ABSSSI, regulatorischen Aktivitäten und nicht-klinischen Arbeiten verbundenen Kosten entspricht. °