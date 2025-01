Die meistgehandelten Produkte: Alibaba will mit neuem KI-Modell mitmischen!

Nach der Erschütterung am Montag aufgrund der KI-Erfolge Chinas hat sich der DAX® wieder erholt und erreichte heute morgen sogar ein neues Allzeithoch. Der deutsche Leitindex der am Montag bis unter die Marke von 21.100 Punkten fiel notiert nun bei knapp 21.550 Punkten. Anleger blicken gespannt auf den US-Zinsentscheid. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call Knock-Out-Optionsscheine, Long Faktor-Optionsscheine, wie auch klassische Call-Optionsscheine auf Alibaba.

Die Veröffentlichung des KI-Modells R1 von DeepSeek sorgte zu Beginn der Woche für einen regelrechten Schock an den Börsen. Vorallem die US Tech-Werte wie NVIDIA gaben stark nach. Nun legt Alibaba mit seinem KI-Modell nach. Das Unternehmen hat angekündigt Qwen 2.5-Max auf den Markt zu bringen. Dieses KI-Modell soll leistungsfähiger sein als die Alternativen von OpenAI und DeepSeek. Veröffentlicht werden soll Qwen am ersten Tag des chinesischen Neujahrs. Damit geht das Rennen im KI-Sektor weiter und Alibaba mischt mit auf. Im NYSE-Handel kletterte das Papier gestern um fast 7 Prozent nach oben auf 96,03 USD. Und auch heute steht die Aktie im Xetra-Handel schon mehr als 8% im Plus. Weiter haben es Call-Optionsscheine und Long Faktor-Optionsscheine auf NVIDIA in die meistgehandelten Produkte geschafft. Die Aktie gab am Montag um 17% nach und verlor damit rund 600 Milliarden USD. Das spiegelt den größten Wertverlust eines Unternhemens an einem Tag wieder. Doch das Papier konnte sich nach dem Tief bei knapp 116 USD wieder erholen und schloss gestern fast 9% höher bei einem Kurs von 129 USD. Zuletzt stehen Call-Optionsscheine auf SAP im Blickpunkt der Anleger. Das Schwergewicht im DAX® ist gestern auf ein neues Rekordhoch geklettert, nachdem starke Zahlen zum 4. Quartal veröffentlicht wurden. Auch heute geht es für das Papier weiter nach oben. Im Xetra-Handel notiert die Aktie 1,9% höher bei 267,50 USD.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call UG1MK4 8,40 21518,00 Punkte 20699,85 Punkte 26,08 Open End Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Call HD2047 3,86 96,065 USD 57,34 USD 2,43 Open End NVIDIA Corp. Call HD91KT 20,70 129,20 USD 107,82 USD 6,09 Open End LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Call HR2J14 29,61 707,70 EUR 409,86 EUR 2,36 Open End Apple Inc. Call HR5WQ9 11,46 237,74 USD 118,10 USD 1,98 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.01.2025; 10:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag SAP SE Call HD4AQP 3,81 266,575 EUR 260,00 EUR 4,42 17.06.2026 SAP SE Call HD27RF 6,36 266,575 EUR 220,00 EUR 3,38 17.06.2026 Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Call HD97Z9 1,21 96,065 USD 100,00 USD 4,40 17.09.2025 NVIDIA Corp. Call HD8GGW 9,09 128,725 USD 150,00 USD 5,40 18.06.2025 Netflix Inc. Call UG1WYZ 2,28 975,62 USD 950,00 USD 2,82 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.01.2025; 10:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag Boeing Co. Long HD2SW2 6,39 177,835 USD 88,92 USD 2 Open End Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Long HD2SWZ 9,02 96,065 USD 76,84 USD 5 Open End TotalEnergies SE Long HC19U8 7,19 55,56 EUR 37,17 EUR 3 Open End Siemens Energy AG Long UG0GUB 5,37 53,38 EUR 41,57 EUR 5 Open End NVIDIA Corp. Long HD6C0Y 1,48 128,94 USD 96,77 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.01.2025; 10:45 Uhr;

