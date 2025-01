IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One informiert die Aktionäre über die aktuelle Lage des Unternehmens

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One informiert die Aktionäre über die aktuelle Lage des Unternehmens

29. Januar 2025 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein Cleantech-Unternehmen mit einem patentierten Verfahren für die kostengünstige Produktion von Kathodenaktivmaterial für Lithium-Ionen-Batterien mit geringeren Treibhausgasemissionen, freut sich, eine Stellungnahme seines Chairman, Anthony Tse, und einen Bericht seines CEO, Herrn Dan Blondal, über die Fortschritte des Unternehmens bei der Umsetzung seiner langfristigen Ziele bereitzustellen.

Stellungnahme des Chairman

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

ich freue mich, einige Einschätzungen über Stand und Aussichten des Marktes an Sie weiterzugeben, und bin davon überzeugt, dass Nano One auf dem Markt für Batteriematerialien, der beispielloses Wachstum verzeichnet, eine entscheidende Rolle spielen wird.

Der globale Markt für Batteriebedarf verzeichnete im Jahr 2024 ein solides Wachstum, das durch einen Anstieg sowohl im Segment Elektrofahrzeuge (EV) als auch im Sektor Energiespeichersysteme (ESS) gestützt wurde. Laut Rho Motion wies der weltweite EV-Umsatz 2024 ein starkes Wachstum im Jahresverlauf auf - mit einem Anstieg des Absatzes von 25 Prozent, was insgesamt 17,1 Millionen Einheiten entspricht. Der regionale Umsatz wurde durch China angeführt und verzeichnete ein Wachstum von 40 Prozent, gefolgt von den Märkten der übrigen Länder mit einem Anstieg von 27 Prozent - das Wachstum auf dem nordamerikanischen Markt verlangsamte sich und stieg um 9 Prozent, während die Märkte von UK/Europa über das Jahr um 3 Prozent zulegten.

Die weltweiten ESS-Installationen verzeichneten in dem Jahr ebenfalls ein starkes Wachstum mit einem Anstieg von 53 Prozent im Jahresverlauf, was einer installierten Leistung weltweit von insgesamt 205 GWh entspricht. China führte das regionale Wachstum an und sicherte sich einen Anteil von über 67 Prozent aller ESS-Anlagen weltweit, gefolgt von Nordamerika als dem nächstgrößten Markt. Nach Kategorien stellten die Netzanwendungen über 78 Prozent der globalen Installationen und - wichtig zu wissen - basierten 98 Prozent dieser installierten Energiespeichersysteme auf Lithium-Ionen-Batterietechnologien.

Im Hinblick auf den Chemiemix führten die Lithiumeisenphosphat- (LFP) Chemien ihre starke Wachstumsdynamik fort und stellen inzwischen auf weltweiter Basis einen Anteil von 39 Prozent am EV-Batteriemarkt (Benchmark Minerals Intelligence). Im ESS-Segment ist LFP sowohl bei Netz- als auch bei Behind-the-meter-Anwendungen die vorherrschende Chemie und steht für über 95 Prozent der installierten Leistung (Rho Motion). Laut Benchmark repräsentiert LFP inzwischen mehr als 56 Prozent des globalen Kathodenmarkts - ein Trend, der aufgrund der Vorteile der LFP-Chemien in Bezug auf Sicherheit und Kostenwettbewerbsfähigkeit sowohl auf Zellen- als auch auf Systemebene voraussichtlich anhalten wird. Ihre Dominanz im Speichersegment bedeutet, dass diese Chemie im gesamten Jahr 2025 und darüber hinaus für eine weiter wachsende Nachfrage sorgen dürfte, wobei derzeit Installationen von geschätzten 400+ GWh in der Netzprojekt-Pipeline in Planung sind.

Nano One und seine Technologie sind gut aufgestellt, um an der zunehmenden Nachfrage nach LFP an Märkten außerhalb von China teilzuhaben, da das Unternehmen sein patentiertes One-Pot-Verfahren weiter voranbringen und seine Produktionskapazität in der Anlage Candiac in Québec, Kanada, erweitern wird. Gleichzeitig konzentriert sich das Unternehmen auf die Bewertung und Weiterentwicklung von Möglichkeiten, seine Technologie durch weltweite Partnerschaften in weiteren zukünftigen Kathodenwerken einzusetzen.

Seit meiner Berufung zum Chairman im letzten Jahr arbeite ich eng mit dem Managementteam zusammen, um die Strategie und den Umsetzungsplan zu verfeinern, zumal Nano One die Initiativen zur Vermarktung seiner Verfahrenstechnik weiter voranbringt. Ziel ist die Ausarbeitung skalierbarer, effizienter und nachhaltiger Kathodenmaterial-Lösungen, um die wachsende Nachfrage aus dem Lithium-Ionen-Batteriesektor zu befriedigen und damit Shareholder-Value zu schaffen.

Ich danke Ihnen allen für Ihre anhaltende Unterstützung.

Anthony Tse

Chairman

Nano One Materials Corp.

Nachricht unseres CEO

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

2024 war ein Jahr mit bedeutenden Fortschritten und Umsetzungen für Nano One. Wir haben die strategischen Ziele, die wir uns gesetzt haben, weiterverfolgt und unsere Grundlagen gestärkt, während wir zur kommerziellen Produktion und Lizenzierung übergehen.

Im Folgenden einige der wichtigsten Leistungen:

- Zusage von Finanzmitteln in Höhe von 18 Millionen CAD seitens der Regierung von Québec, was unsere Rolle bei der Strategie von Québec für den Aufbau einer vollständigen Supply Chain für LFP-Batterien stärkt.

- Gewährung von 12,9 Millionen USD vom US-Verteidigungsministerium; dies unterstützt den Ausbau der nordamerikanischen LFP-Produktion in unserer Anlage Candiac.

- Erhalt von 2,8 Millionen CAD von Next Generation Manufacturing Canada (NGen) zur Unterstützung der gemeinsamen Entwicklung von One-Pot-Reaktoren und Brennofen-Bauteilen.

- Zustrom von 5 Millionen CAD an nicht verwässerndem Working Capital aus dem Verkauf von unbebautem Land.

- Initiierung und Weiterentwicklung einer Partnerschaft mit Worley, um gemeinsam modulare LPF-Produktionsanlagen zu konzipieren, zu vermarkten und zu lizenzieren mit dem Ziel, mit unserem One-Pot-Verfahren Vorteile bei Kosten und Genehmigungsverfahren auszuschöpfen.

- Eine mit Worley durchgeführte Kostenvergleichsstudie ergab folgende Vorteile von One-Pot:

o 30 Prozent Einsparungen bei Kapital- und Betriebskosten,

o 80 Prozent Reduzierung bei Energie- und Wasserverbrauch,

o 50 Prozent weniger THG-Emissionen und

o vollständige Vermeidung von Abwasser.

- Erweiterung unseres Portfolios an geistigem Eigentum um 11 neue Patente im Jahr 2024 auf insgesamt 48 weltweit, wobei mehr als 56 weitere angemeldet sind.

Die weltweite Nachfrage nach LFP-Kathodenmaterialien nimmt weiter zu; ein Treiber ist ihr zunehmender Einsatz in EV, Energiespeichersystemen (ESS) und KI-Rechenzentren. China, das ungefähr 95 Prozent der weltweiten LFP-Produktionskapazität beherrscht (Internationale Energieagentur, IEA, Global EV Outlook 2024), schlug vor kurzem Exportbeschränkungen vor, die Verarbeitungstechnologie und betriebliches Know-how für die Produktion von LFP-Kathodenmaterial, Vorstufen und Rohstoffe abdecken. Dieser Schritt kam unmittelbar nach den Zoll-Drohungen 2024 von Trump für seinen ersten Tag im Amt (die später aufgeschoben wurden). Dies veranschaulicht die strategische Bedeutung von LFP und ist ein Weckruf an den Rest der Welt, die Materialverarbeitung lokal anzusiedeln, um Energiesicherheit zu gewährleisten, insbesondere, da Nordamerika und Europa bei der Energienachfrage in eine Phase beispiellosen Wachstums eintreten. Laut Rho Motion haben sich die USA und die EU zu den am zweitschnellsten wachsenden Märkten für Energiespeichersysteme (ESS) entwickelt, was durch einen Ausbau der Netzinfrastruktur unterstützt wird.

Nano One erwartet diese Herausforderungen seit langem und befindet sich in einer einzigartigen Stellung, um die Nachfrage mit seinen LFP-Kathodenproduktionsanlagen unter Einsatz von One-Pot zu befriedigen, die auf einfache Genehmigung, modularen Einsatz und schnelle Einführung ausgelegt sind. Unsere Technologie ist einheimisch, und unser Team blickt bei der Produktion von LFP auf 20 Jahre Erfahrung zurück. Anders ausgedrückt, von China abgekoppelt. Wir beliefern einen globalen Markt, indem wir flexible Ausgangsmaterialien und eine wirtschaftlich wettbewerbsfähige Produktion für abfallfreie und einfach zu genehmigende, grenzüberschreitende Anlagen ermöglichen.

Mit einem vielfältigen Spektrum neuer Kunden, die Europa, die Region Indien-Pazifik und die Vereinigten Staaten beliefern, kann Nano One wählen, an wen es sein LFP verkauft und an wen es seine Technologie lizenziert - somit können wir sehr agil Schwellenländer, Zölle und Handelsbeschränkungen umschiffen. Diese Flexibilität wird durch eine starke Regierungsunterstützung, erstklassige strategische Partner und klar definierte kurz-, mittel- und langfristige Ertragsquellen aus Produktion und Lizenzierung gestützt und bringt uns unserer Zielsetzung näher denn je.

Unsere Beschleuniger für 2025 umfassen:

- Finanzen - Beginn der Inanspruchnahme staatlicher Erstattungen von 40 Mio. CAD für eine Beschleunigung der Produktion, Skalierung und kommerzielle LFP-Verkäufe.

- Erhöhung der nicht verwässernden Finanzmittel - Zuwachs von Working Capital aus Regierungsprogrammen und anderen Quellen.

- Ausbau der Kapazität - Abschluss der technischen Planung in Candiac und Start mit einer geplanten Kapazität von 1.000+ tpa LFP.

- LFP-Vertrieb - Probenabgabe und Absatz der anfänglichen Produktionsvolumen von Candiac zur Unterstützung der Weiterentwicklung hin zu mehrjährigen Verträgen.

- KAM-Paket - Finalisierung der Konstruktion für die LFP-KAM-Anlagen mit 25 ktpa gemeinsam mit Worley für Lizenzierung/Joint Venture.

- Lizenzierung - Vermarktung der LFP-Vorverkäufe und umfassendes KAM-Paket zwecks Sicherung von unverbindlichen und verbindlichen Absichtserklärungen.

- One-Pot-Ausrüstung - Konzeption von Reaktoren und Brennofen-Bauteilen zusammen mit Worley Chemetics und Entwicklung von Partnerschaften mit anderen Ausrüstern.

- Supply Chain - Diversifizierung einer Lieferbasis für regionsspezifische Rohstoffe zur Unterstützung des Wachstums von Lizenznehmern.

- Innovation - Weiterentwicklung von M2CAM® (Metals Direct to Cathode Materials) für alle Chemien mit Partnern bei gleichzeitiger Ausweitung unseres Patentportfolios, unserer Produktionsexpertise und unserer Produktspezifikationen.

Ich fühle mich inspiriert vom Engagement unseres Teams und bin stolz auf unsere Leistungen. Wir setzen uns weiter stetig dafür ein, durch das kontinuierliche Erreichen wichtiger Meilensteine langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Ich danke Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen in das Team von Nano One.

Dan Blondal

Chief Executive Officer

Nano One Materials Corp.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Cleantech-Unternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen Elektrofahrzeuge, stationäre Energiespeichersysteme (ESS) und Unterhaltungselektronik.

Das patentierte One-Pot-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, die Treibhausgasemissionen, den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten.

Die Skalierbarkeit ist belegt und wird in der LFP-(Lithiumeisenphosphat)-Pilotproduktionsanlage von Nano One in Québec nachgewiesen - der einzigen Anlage und Expertise dieser Art außerhalb Asiens. Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen eine globale Wachstumsstrategie durch Technologielizenzierung und Joint Ventures.

Nano One hat eine Finanzierung von der kanadischen Regierung, der US-Regierung, der Regierung von Québec sowie der Regierung von British Columbia erhalten. Das Unternehmen nutzt seine umfassende Branchenexpertise und plant die Lizenzierung sowie den Einsatz von Designpaketen für sauberere Kathodenherstellungsanlagen, um weltweit wettbewerbsfähige und schneller auf den Markt kommende Lösungen für Batteriematerialien anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie unter nanoOne.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

info@nanoone.ca

(604) 420-2041

