Starke Quartalszahlen | Warten auf FED

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die Wall Street wartet mit Hochspannung auf die heutige FED Notenbanksitzung, der ersten nach Amtsantritt des US Präsidenten Donald Trump.

Die Marktteilnehmer rechnen mit einer Zinssenkungspause, aber die Frage wird sein, wie falkenhaft oder taubenhaft die Pressekonferenz ausfallen wird und ob Fed Chef Powell die Vorlage und Statements von Trump in Sachen "sofortiger Zinssenkung" kommentieren wird. Voraussichtlich wird nochmals betont werden, wie wichtig Daten zur Inflation und dem Arbeitsmarkt in den nächsten Wochen bleiben werden, um diese als Leitfaden für Zinsentscheidungen heranzuziehen.

Gestern nachbörslich und heute vorbörslich ging ein wahrer Zahlenregen auf die Wall Street nieder. Große Sprünge gab es u.a. bei QORVO, F5 Inc. und Brinker's. Die Aktie des Restaurantbetreibers markieren ein neues Allzeithoch.

Nachbörslich folgen dann noch drei Mag7 Aktien mit Quartalszahlen, Meta, Microsoft und Tesla.



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke