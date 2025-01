ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 550 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Umsatz und Profitabilität (operative Marge) des Softwarekonzerns hätten die Konsensschätzungen solide übertroffen, schrieb Analyst Brent Thill am Mittwochabend in seiner ersten Reaktion. Positiv hob er das starke Wachstum der Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz (KI) hervor./edh/ag

