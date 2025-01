Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Während im Aktienmarkt das chinesische KI-Modell DeepSeek in der ersten Wochenhälfte für Wirbel sorgte, ging es am Anleihemarkt etwas ruhiger zu. In der zweiten Wochenhälfte könnte sich das allerdings ändern, denn sowohl die Fed als auch die EZB halten ihre ersten Sitzungen in 2025 ab. Am Mittwoch legten die US-Notenbanker vor. Wie erwartet beließen sie ihre Leitzinsen aufgrund der weiter leicht erhöhten Inflation unverändert, auch wenn US-Präsident Trump im Vorfeld eine Senkung forderte. Die Europäische Zentralbank steht einen Tag später im Rampenlicht, Marktbeobachter gehen von einer Senkung des Leitzinses um 0,25 % aus. Unterdessen belastete ein besser als erwartet ausgefallenes Ifo-Geschäftsklima die Anleihen nicht. Der wichtige Frühindikator hatte sich im Januar auf niedrigem Niveau etwas aufgehellt. Allerdings verbesserte sich nur die Einschätzung der aktuellen Lage. Die Erwartungen der Unternehmen verschlechterten sich dagegen. Mit 131,72 Prozentpunkten notiert der Euro-Bund-Future nur leicht unter der Vorwoche. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe legt von 2,48 % auf 2,53 % zu. Ebenfalls leicht höher rentiert die 30-jährige Bundesanleihe, letzte Woche standen 2,72 % auf der Kurstafel, aktuell sind es 2,75 %.

Deutsche Telekom-Anleihe bis 2032

Der Kommunikationskonzern Deutsche Telekom begibt eine Anleihe (WKN A4DFD0) über 500 Millionen Euro. Bis zur Fälligkeit am 03.02.2032 wird ein jährlicher Kupon in Höhe von 3 % gezahlt, mit der ersten Zinszahlung am 03.02.2026. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, was auch der kleinsten handelbaren Einheit entspricht. Fitch vergibt ein BBB+ Rating.

Evonik nimmt 500 Mio. Euro auf

Das Chemieunternehmen Evonik emittiert eine Anleihe (WKN A4DFCB) im Volumen von 500 Millionen Euro. Anleger erhalten bis zum Laufzeitende am 15.01.2030 einen Zinssatz von 3,25 %, zahlbar erstmalig am 15.01.2026. Der Mindestbetrag für diese Anleihe beträgt 1.000 Nominale, ebenso die kleinste handelbare Einheit. Von Moody's gibt es ein Baa2 Rating.

Südzucker zahlt 4,125% p.a.

Südzucker refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A3L7YF) mit einem Volumen von 500 Millionen Euro. Der Kupon beträgt 4,125 %, beginnend am 29.01.2026. Die Anleihe läuft bis zum 29.01.2032. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit liegen bei 1.000 Nominalen. S&P verleiht ein BBB Rating.

