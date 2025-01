GNW-News: CLIQ Digital meldet vorläufige Ergebnisse für 2024

^CLIQ Digital meldet vorläufige Ergebnisse für 2024

* Umsatz sinkt im 4. Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 11 % auf 48 Mio. EUR

(-26 % ggü. Vorjahr) * Kundenakquisitionskosten insgesamt verbessern sich in Q4 im Vorquartalsvergleich um 15 % (-45 % ggü. Vorjahr)

* 21 Mio. EUR EBITDA vor Sondereffekten im Geschäftsjahr realisiert (10 Mio. EUR

berichtetes EBITDA)

* 12 Mio. EUR Netto-Cash-Position zum Jahresende gegenüber 16 Mio. EUR Ende 2023

* Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen DÜSSELDORF, 30. Januar 2025 - Der CLIQ-Konzern gibt heute seine vorläufigen und ungeprüften Finanzergebnisse für 2024 bekannt. Am 20. Februar 2025 wird der geprüfte Geschäftsbericht 2024 auf der Website des Unternehmens unter https://cliqdigital.com/investors/financialreporting (https://cliqdigital.com/investors/financials#financial-reporting-new- calendar)veröffentlicht und vom Management im Rahmen einer Telefonkonferenz vorgestellt. Performance +----+----+-------+ +----+----+-------+

in Millionen EUR | Q4| Q3| | | GJ| GJ| |

|2024|2024|Veränd.| |2024|2023|Veränd.| +----------------------------------------+----+----+-------+ +----+----+-------+ |Umsatzerlöse | 48| 54| -11 %| | 243| 326| -26 %| +----------------------------------------+----+----+-------+ +----+----+-------+ |Erwarteter durchschnittlicher LTV(1) (in| | | | | | | |

|EUR) | 70| 72| -2 %| | 77| 85| -10 %|

+----------------------------------------+----+----+-------+ +----+----+-------+ |Kundenakquisitionskosten insgesamt | -11| -10| 15 %| | -75|-135| -45 %| +----------------------------------------+----+----+-------+ +----+----+-------+ |EBITDA (vor Sonderfaktoren) | 5| 6| -15 %| | 21| 50| -57 %| +----------------------------------------+----+----+-------+ +----+----+-------+ |EBITDA-Marge(2) |10 %|11 %| | | 9 %|15 %| | +----------------------------------------+----+----+-------+ +----+----+-------+ |Operativer freier Cashflow | 4| 3| 39 %| | 3| 19| -82 %| +----------------------------------------+----+----+-------+ +----+----+-------+ * Umsatz: Im vierten Quartal 2024 gingen die Konzernumsätze aufgrund einer geringeren Anzahl an Kunden im Vergleich zum Vorquartal um 11 % auf 48 Millionen EUR zurück, nach 54 Millionen EUR im dritten Quartal 2024. Der erwartete durchschnittliche Lifetime-Value (LTV) verringerte sich im Quartalsvergleich von 72 EUR auf 70 EUR. Dies ist auf höhere Kündigungsraten zurückzuführen, die sich aus den neuen Tools zur Kundenbetreuung bei den Kartensystemunternehmen ergaben und folglich zu einer kürzeren durchschnittlichen Kundenbindungsdauer führten. Allerdings verlangsamte sich der Umsatzrückgang des Konzerns im Vorquartalsvergleich deutlich von -21 % im dritten Quartal 2024 auf -11 % im vierten Quartal. * Kundenakquisitionskosten: Die Entscheidung des Konzerns, sich strategisch stärker auf die Rentabilität zu konzentrieren, war für die Senkung der Kosten pro Akquisition (CPA) verantwortlich. * EBITDA: Im Vorquartalsvergleich sank das EBITDA vor Sonderfaktoren im

vierten Quartal 2024 um 15 % auf 5 Millionen EUR nach 6 Millionen EUR im dritten

Quartal. Aufgrund der geringeren Umsatzentwicklung und trotz gesunkener Umsatzkosten und betrieblicher Gesamtaufwendungen, fiel die entsprechende EBITDA-Marge in Q4 mit 10 % geringfügig niedriger aus als im Vorquartal (Q3 2024: 11 %). Die Sonderfaktoren in Höhe von 2 Millionen EUR bestanden hauptsächlich aus Kosten im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm ?Fit For Future" zur Restrukturierung und Optimierung der operativen Strukturen des Konzerns. Das berichtete EBITDA blieb mit 3 Millionen EUR stabil auf Vorquartalsniveau und die EBITDA-Marge betrug 6 % nach 5 % im dritten Quartal. * Cashflow und Liquidität: Im Vergleich zum Vorquartal steigerte CLIQ seinen operativen freien Cashflow im vierten Quartal 2024 um 1 Millionen EUR auf 4

Millionen EUR nach 3 Millionen EUR im Vorquartal. Im Gesamtjahr 2024 sank der

operative freie Cashflow um 16 Millionen EUR auf 3 Millionen EUR (2023: 19 Millionen EUR). Die Netto-Cash-Position belief sich zum Jahresende auf 12

Millionen EUR (31.12.2023: 16 Millionen EUR), nachdem Aktien für 5,5 Millionen EUR

zurückgekauft und 0,3 Millionen EUR als Dividende im April 2024 ausgeschüttet

wurden. Aktienrückkaufprogramm Der Konzern hat sein Aktienrückkaufprogramm am 3. Januar 2025 vorzeitig erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt kaufte CLIQ 646.871 eigene Aktien für 5,5

Millionen EUR zu einem Durchschnittspreis von 8,48 EUR zurück, was 9,9 % des

gesamten ausgegebenen Aktienkapitals entsprach. Stellungnahme des Vorstands ?2024 war ein sehr schwieriges Jahr für CLIQ sowie auch für meine Mitaktionärinnen und Mitaktionäre, da unser Unternehmen mit härteren Marktbedingungen konfrontiert war und die neuen Initiativen zur Umsatzsteigerung langsamer als erwartet voranschritten", sagte Luc Voncken, CEO. ?Auch wenn die Marktbedingungen im Jahr 2025 weiterhin instabil sind, haben wir unsere Fundamente verbessert und müssen nun die Zukunft mit frischem Unternehmergeist und einem klaren Sinn für Erneuerung gestalten, um die vor uns liegenden Wachstumschancen zu nutzen." Ansprechpartner Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com (mailto:s.mccoskrie@cliqdigital.com), +49 151 52043659 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global (mailto:daniela.muenster@h- advisors.global), +49 174 3358111 Finanzkalender Geschäftsbericht 2024 und Telefonkonferenz Donnerstag 20. Februar 2025 Hauptversammlung 2025 Freitag 11. April 2025 Finanzbericht Q1 2025 und Telefonkonferenz Donnerstag 8. Mai 2025 Halbjahresfinanzbericht 2025 und Telefonkonferenz Donnerstag 7. August 2025 Finanzbericht Q3/9M 2025 und Telefonkonferenz Donnerstag 6. November 2025 Über CLIQ Der CLIQ Digital-Konzern ist ein führendes Online-Performance-Marketing- Unternehmen, das abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme & Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln, an Verbraucher weltweit vertreibt. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und verkauft den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind Zum 31. Dezember 2024 war CLIQ Digital in 40 Ländern tätig und beschäftigte 132 Mitarbeiter aus 33 verschiedenen Nationen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, Paris und Toronto. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auch gern auf LinkedIn. -------------------------------------------------------------------------------- 1 Lifetime-Value eines Kunden 2 vor Sonderfaktoren °