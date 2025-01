IRW-News: PORR AG: Eines der größten Straßenbauprojekte Tschechiens - PORR errichtet neuesten Abschnitt der Prager Ringstraße

IRW-PRESS: PORR AG: Eines der größten Straßenbauprojekte Tschechiens - PORR errichtet neuesten Abschnitt der Prager Ringstraße

Wien/Prag, 30.01.2025 - Die Prager Ringstraße wird als Autobahnumfahrung den Verkehr durch die tschechische Hauptstadt erheblich erleichtern. Die PORR errichtet in einem 50/50-Konsortium mit zwei Unternehmen der französischen VINCI Construction Gruppe den Abschnitt Bchovice - D1. Der Auftragswert beläuft sich auf rund EUR 385 Mio.

PORR CEO Karl-Heinz Strauss sagt: Der neue, 12,6 km lange Abschnitt der Prager Ringstraße ist eines der größten Straßenbauprojekte, die derzeit in der Tschechischen Republik errichtet werden. Die Ringstraße hat als Gesamtprojekt eine enorme Bedeutung für die Wirtschaftsregion. Wir freuen uns, hier unser umfangreiches Know-how im internationalen Autobahnbau einbringen zu können.

Ist die Prager Ringstraße einmal fertig, wird sie als sechsspurige Autobahn den Verkehrsfluss durch die Stadt deutlich verbessern. Auf 83 km Länge werden nicht nur die insgesamt neun Autobahnen miteinander verbunden, die von der Hauptstadt in die benachbarten Regionen und Länder führen. Auch der erhebliche Transit- und Vorortverkehr wird dadurch besser verteilt.

19 Brücken und zwei Tunnel

Konkret errichtet die Arbeitsgemeinschaft in einer Bauzeit von vier Jahren den Abschnitt Bchovice - D1. Dieser wird insbesondere zur Entlastung der Verkehrssituation im Osten von Prag beitragen. Prognosen zufolge werden bis zum Jahr 2030 täglich zwischen 70.000 und 80.000 Fahrzeuge diese Strecke nutzen, die ansonsten die Hauptverkehrsadern der Stadt blockieren würden.

Geplant sind neben zwei Tunneln in offener Bauweise auch 19 Brücken mit einer Gesamtlänge von insgesamt fast 2 km. Gerade für den städtischen Bereich bedeutet das einen außerordentlichen logistischen Aufwand: Alleine der Erdaushub wird 4 Mio. m3 betragen. Da die Trasse teilweise in der Nähe von Wohnsiedlungen verläuft, werden zudem alternative Routen für den An- und Abtransport gewählt, um die Belastung für die Bevölkerung zu minimieren. Zu diesem Zweck sind auch umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen geplant, wie etwa Dämme, Grüngürtel und 4 km an Lärmschutzwänden.

Alle Daten und Fakten auf einen Blick:

Projektart: Straßenbau

Leistungsumfang: 12,6 km sechsspurige Autobahnstrecke inkl. 19 Brücken, zwei Tunneln, vier Bahnübergängen, zwei

Brücken für Fußgänger und Radfahrer sowie

Lärmschutzwänden

Auftraggeberin: SD - Straßen- und Autobahndirektion

Auftragnehmerin: ARGE EUROVIA CZ, Stavby mostu a.s., PORR a.s., PORR Bau GmbH

Projektdauer: 48 Monate

Auftragsvolumen: EUR 385 Mio. (CZK 9.776 Mrd.) - ARGE

Foto:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78279/PORR_250130_DEPRcom.001.png

Feierliche Eröffnung der Arbeiten am neuesten Abschnitt der Ringstrasse von Bchovce nach D1 © PORR

Die Presseinformation inklusive hochauflösendem Bildmaterial steht Ihnen im PORR Newsroom zum Download zur Verfügung.

Über die PORR Group

Innovationskraft für Spitzenleistungen - dafür steht die PORR seit inzwischen über 150 Jahren. Sie ist mit ca. 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Produktionsleistung von rund EUR 6,6 Mrd. (Geschäftsjahr 2023) eines der größten österreichischen Bauunternehmen und gehört zu den Top-Playern in Europa. Als Full-Service-Providerin bietet die PORR alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Fokus liegt auf den Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. In ausgewählten internationalen Projektmärkten wie in Norwegen, UK und Katar ist die PORR ebenfalls tätig. Die PORR Aktie ist im prime market Segment der Wiener Börse gelistet.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Melanie Manner

Pressesprecherin

PORR AG

T +43 50 626 5867

comms@porr-group.com

Jana Maínová

PR-Beauftragte

PORR a.s.

T +420 702 284 897

jana.masinova@porr.cz

