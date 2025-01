IRW-News: Redivium Limited: Redivium und Retela unterzeichnen Kooperationsab-kommen hinsichtlich Lithium-Ionen-Batterie-Recyclinganlage in Tschechien

IRW-PRESS: Redivium Limited: Redivium und Retela unterzeichnen Kooperationsab-kommen hinsichtlich Lithium-Ionen-Batterie-Recyclinganlage in Tschechien

30. Januar 2025 / IRW-Press / Redivium Limited (ASX: RIL; FWB: HR90) (Redivium oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein verbindliches Kooperationsabkommen (Abkommen) mit Retela AR Europe SRO (Retela) hinsichtlich der Untersuchung der Entwicklung einer Lithium-Ionen-Batterie- (LiB)-Recyclinganlage in der Tschechischen Republik (Tschechien) unterzeichnet hat.

WESENTLICHE HIGHLIGHTS

Die Bedingungen des Abkommens sehen Folgendes vor:

- Der Schwerpunkt des Abkommens liegt auf dem Einsatz einer umweltfreundlichen hydrometallurgischen Technologie für das LiB-Recycling.

- Die Anlage wird für die Verarbeitung von Altbatterien aus Elektrofahrzeugen (EV), Energiespeichersystemen und Gerätebatterien konzipiert werden.

- Retela verschafft sich zusammen mit dem Konzernmitglied Asekol und dem Batterierecyclingunternehmen Ecobat Zugang zu den Recyclingmärkten in Tschechien, der Slowakei und den angrenzenden EU-Gebieten, einschließlich Deutschland und Polen.

- Gemeinsame Entwicklung eines Geschäftsplans und einer technischen Front-End-Studie zur Bewertung der Machbarkeit des Projekts.

STRATEGISCHE ZUSAMMENARBEIT

Das Abkommen schafft einen Rahmen für Redivium und Retela, um exklusiv an LiB-Recyclingmöglichkeiten in Tschechien zu arbeiten. In dieser Anlage soll eine eigene, von Redivium lizenzierte Technologie eingesetzt werden, um unterschiedliche Batteriechemikalien (NMC, LMC, NCA, LCO und LFP) zu recyceln und in hochreine Produkte und Materialien umzuwandeln, die die steigende Nachfrage nach einer nachhaltigen Batterieproduktion in Europa angehen.

Retela betreibt das größte Lithium-Ionen-Batterie-Rücknahmeprojekt in Tschechien und der Slowakei und ist somit ein zentraler Akteur im Batterierecycling- und Abfallwirtschaftsökosystem der Region. Diese strategische Position wird durch die Präsenz führender Erstausrüster (OEMs) Siehe https://www.acea.auto/figure/interactive-map-automobile-assembly-and-production- plants-in-europe

wie IVECO, die in Tschechien Elektrobusse produzieren, sowie Toyota und Jaguar Land Rover, die in der Slowakei tätig sind, gestärkt. Redivium plant, den polnischen OEM-Markt zu erschließen, um seine Reichweite auf dem wachsenden EV-Sektor in Mitteleuropa zu vergrößern.

Michael OLeary-Collins, Executive Director von Redivium, sagte:

Die Betriebe von Retela erstrecken sich auf Länder, in denen bekannte OEM-Marken Montagewerke haben, für die das Unternehmen solche Rohstoffe beziehen kann. Redivium befindet sich in einer strategisch günstigen Position, um seine Betriebe zu skalieren, wenn die Nachfrage nach dem Recycling von EV-Batterien steigt. Unterdessen können wir eine Verarbeitungskapazität für Gerätebatterieabfälle aufbauen.

Diese Partnerschaft stellt einen bedeutsamen Meilenstein in unseren Bestrebungen dar, die Recyclingtechnologie von Redivium in ganz Europa einzuführen. Die etablierte Präsenz von Retela auf dem Markt für Elektronikabfälle und Batterierecycling ist eine perfekte Ergänzung zu unserer Technologie und unserem Bestreben, ein führendes Batterierecycling-Unternehmen zu werden.

WESENTLICHE ASPEKTE DES KOOPERATIONSABKOMMENS

1 Exklusivität: Die Vertragsparteien werden exklusiv zusammenarbeiten, um die Möglichkeiten für eine Recyclinganlage zu bewerten und zu entwickeln.

2 Gemeinsame Eigentümerschaft: Für die geplanten Recyclingbetriebe wird gemeinsam eine Zweckgesellschaft in Tschechien gegründet werden.

3 Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Verpflichtung: Beide Vertragsparteien legen großen Wert auf nachhaltige Praktiken und die Einhaltung der ESG-Grundsätze.

4 Meilensteine der Entwicklung: Ein detaillierter Geschäftsplan, einschließlich technischer Kostenstudien und einer Analyse der Standortwahl, wird fertiggestellt, um die Machbarkeit des Projekts zu gewährleisten.

5 Beendigung: Das Kooperationsabkommen endet mit dem Abschluss eines inhaltlichen Abkommens oder im gegenseitigen Einvernehmen.

NÄCHSTE SCHRITTE

Der Schwerpunkt wird zunächst auf Folgendem liegen:

- Entwicklung eines umfassenden Geschäftsplans und einer technischen Front-End (FEL2)-Studie, um das Design, die Kosten und den Betriebsumfang der Anlage zu definieren.

- Identifizierung eines geeigneten Standorts in Tschechien, Einholung der erforderlichen Genehmigungen und Entwicklung weiterer Partnerschaften

- Ausverhandlung eines endgültigen Abkommens hinsichtlich der Finanzierung, der Errichtung und des Betriebs der Anlage

STRATEGISCHE BEDEUTUNG

Angesichts der raschen Elektrifizierung von Transport- und Energiesystemen sind Lösungen für das Batterierecycling von grundlegender Bedeutung für die Reduzierung der CO2-Emissionen und die Minimierung der Umweltauswirkungen der Batterieproduktion. Das Abkommen unterstützt das Bestreben von Redivium, ein führender Anbieter im Bereich der Kreislaufwirtschaft für Batterien zu werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Redivium freut sich über das Kooperationsabkommen mit Retela und den Fortschritten bei den Expansionsbestrebungen des Unternehmens. Diese Initiative ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg von Redivium in Richtung eines europäischen Marktführers für Urban-Mining-Lösungen.

Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, seinen Aktionären einen Mehrwert zu bieten, und wird mit Fortdauer der Zusammenarbeit in Tschechien weitere Updates bereitstellen.

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Board des Unternehmens zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael OLeary-Collins

Executive Director

Redivium Limited

E: MOLearyCollins@redivium.com

T: +61 8 9324 3388

WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf einer Bewertung der gegenwärtigen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen über zukünftige Ereignisse und Maßnahmen beruhen, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung erwartet werden.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens, der Direktoren und des Managements des Unternehmens liegen.

Das Unternehmen kann und wird keine Garantie dafür geben, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, tatsächlich eintreten werden, und Investoren werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Über Redivium Limited (www.redivium.com)

Redivium sieht es als seine Aufgabe, moderne Batterierecyclingtechnologien in ganz Europa anzubieten.

Das Unternehmen verfügt über die Vermarktungsrechte an einer von Neometals entwickelten und von ACN 630 589 507 Pty Ltd. lizenzierten hydrometallurgischen Technologie für das Vereinigte Königreich, Irland, Skandinavien (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden), Italien sowie Zentral- und Südosteuropa (Albanien, Bulgarien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Griechenland, Rumänien, Serbien, Slowakei und Slowenien). Diese Technologie ist im gemeinsamen Besitz von Neometals Ltd. (ASX: NMT) und dem deutschen Ingenieurbüro SMS Group GmbH.

Redivium hat sich zum Ziel gesetzt, sichere Prozesslösungen zu vermarkten, die kritische Materialien aus Lithium-Ionen-Batterieabfällen recyceln und wiedergewinnen, um sie in der Produktion neuer Zellen für den europäischen Markt wiederzuverwenden. Vor dem Hintergrund der strengen EU-Vorschriften und mit der Förderung durch Mittel aus der EU zur Bereitstellung skalierbarer innovativer Recyclingverfahren zur Unterstützung der Elektrifizierung der Automobilindustrie und der Energiespeicherung ist es Rediviums Ziel, sich als führendes europäisches Batterierecycling- und Materialproduktionsunternehmen zu etablieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78289

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78289&tr=1

