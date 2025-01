Nach Flugzeugunglück bei Washington mehr als 60 Tote befürchtet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Nach dem Zusammenstoß eines Passagierflugzeugs mit 64 Insassen und eines Militärhubschraubers bei Washington gibt es nach Behördenangaben keine Hoffnung auf Überlebende.

"Zum jetzigen Zeitpunkt glauben wir nicht, dass es Überlebende gibt", sagte der örtliche Feuerwehrchef John Donnelly auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Unter den Flugzeugpassagieren war nach russischen Angaben das russische Eiskunstläufer-Paar Jewgenija Schischkowa und Wadim Naumow. Der Feuerwehr zufolge wurden zunächst 27 tote Flugzeuginsassen und ein getöteter Hubschrauberinsasse gefunden. Man sei nun vom Rettungseinsatz zu Aufräumarbeiten übergegangen.

Ein Passagierflugzeug mit 60 Reisenden und vier Besatzungsmitgliedern an Bord war beim Landeanflug auf den Reagan National Airport bei Washington am Mittwochabend Ortszeit in der Luft mit einem Militärhubschrauber zusammengestoßen und in den Potomac-Fluss gestürzt. An Bord des Hubschraubers, der sich auf einem Übungsflug befand, waren laut US-Armee drei Soldaten.

An Bord der Passagiermaschine von American Airlines waren auch einige junge Eiskunstläufer, Trainer und Familienangehörige, die auf dem Rückflug von einem Trainingslager im Bundesstaat Kansas waren. Darunter waren nach Angaben des russischen Präsidialamts die früheren russischen Paarlauf-Weltmeister Schischkowa und Naumow. Das Ehepaar lebte US-Medien zufolge seit Ende der 1990er Jahre in den USA und trainierte Nachwuchssportler.

(Bericht von Trevor Hunnicutt, David Shepardson und Jeff Mason, geschrieben von Christian Götz und Jörn Poltz. Redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)