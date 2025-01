Henkel Vz. - Langfristiger Abwärtstrend ist Geschichte!

Zuletzt hatten wir an dieser Stelle eine besondere Auswertung der verschiedenen DAX®-Einzelwerte durchgeführt. Obwohl die erste deutsche Börsenliga auch 2025 bereits wieder eine ganze Reihe neuer Allzeithochs verbuchen konnte, notieren 19 DAX®-Titel, also fast die Hälfte aller Indexmitglieder, mehr als 30 % unterhalb der jeweiligen 10-Jahres-Hochs. Aus diesen zurückgebliebenen Einzeltiteln filtern wir im zweiten Schritt diejenigen heraus, welche Momentum aufbauen und eine positive Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten aufweisen. Letzteres trifft z. B. auf die Henkel-Aktie zu. Neben dieser objektiven Auswertung ist aber auch ein Blick auf den konkreten Chartverlauf essentiell. Mit der Rückeroberung der 200-Monats-Linie (akt. bei 75,10 EUR) und dem Bruch des seit 2017 bestehenden Baissetrends (akt. bei 74,40 EUR) weiß auch die Kursentwicklung zu gefallen. Seit Mai 2024 liegt zudem eine Tradingrange zwischen 76 EUR und 86 EUR vor (siehe Chart). Eine Auflösung dieser Schiebezone würde den Grundstein legen, um die Hochpunkte bei knapp 100 EUR ins Visier zu nehmen. Als strategische Absicherung ist dagegen die angeführte Kreuzunterstützung bei 75/74 EUR prädestiniert.

Henkel Vz. (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Henkel Vz.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

