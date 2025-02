Gold - Erstmals über 2.800 USD!

Der Goldpreis ist sehr gut in das Börsenjahr 2025 gestartet. Den augenscheinlichsten Beleg für die These liefert der Kerzenchart des Edelmetalls, denn bisher stehen im Jahresverlauf nur positive, weiße Wochenkerzen zu Buche. Zum Wochenabschluss hat diese Entwicklung den Goldpreis erstmals über die Marke von 2.800 USD und damit auf ein neues Allzeithoch (2.817 USD) getragen. Charttechnisch geht der Vorstoß in neue Höhen mit der Auflösung einer sog. Untertassen-Formation einher (siehe Chart). Abgeleitet aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes hält dieses Kursmuster ein Mindestanschlusspotenzial von 200 USD bereit. Perspektivisch reicht das Kurspotenzial also aus, um Kurs auf die runde 3.000er-Marke zu nehmen. Auf Seiten der quantitativen Indikatoren wird der beschriebene Ausbruch durch ein neues Einstiegssignal seitens des Aroon bestätigt. Diesem Beispiel könnte der MACD folgen und ebenfalls ein neues Kaufsignal generieren, zumal jetzt eine saisonal günstige Phase für den Goldpreis beginnt. Auf der Unterseite markieren indes die Tiefpunkte bei rund 2.600 USD eine erste markante Haltezone. Im Zusammenspiel mit der Parallelen zum Aufwärtstrend seit Herbst 2022 (akt. bei 2.564 USD) entsteht hier ein Rückzugsbereich von strategischer Tragweite.

Gold (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

