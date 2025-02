IRW-News: Rua Gold Inc.: Neuseeländische Regierung veröffentlicht Liste kritischer Mineralien, einschließlich Gold und Antimon. RUA GOLD stellt Explorationsupdate hinsichtlich beträchtlichen Antimonpotenzials von Projekt Reefton bereit

IRW-PRESS: Rua Gold Inc.: Neuseeländische Regierung veröffentlicht Liste kritischer Mineralien, einschließlich Gold und Antimon. RUA GOLD stellt Explorationsupdate hinsichtlich beträchtlichen Antimonpotenzials von Projekt Reefton bereit

3. Februar 2025 / IRW-Press / Die Führungskräfte von Rua Gold Inc. (TSX-V: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) (RUA GOLD oder das Unternehmen) nahmen am 31. Januar 2025 am ersten Event der Veranstaltung hinsichtlich der Mineralienstrategie für Neuseeland bis 2040 und der Liste kritischer Mineralien in Waihi teil, die von New Zealand Petroleum and Minerals ausgerichtet wurde. Der ehrenwerte neuseeländische Minister für Ressourcen, Shane Jones, präsentierte die Liste kritischer Mineralien, die sowohl Gold als auch Antimon enthält.

Darüber hinaus freut sich RUA GOLD, ein Update hinsichtlich des laufenden Explorationsprogramms beim Projekt Reefton auf der Südinsel Neuseelands bereitzustellen, das beträchtliches zusätzliches Potenzial für Antimon innerhalb des Projekts bietet.

Höhepunkte:

- RUA GOLD hat Zugang zu einem Großteil der neuseeländischen Antimonbestände.

- Die Nebenproduktvorkommen, die Antimon mit sich bringt, weisen das Potenzial auf, dem Projekt Reefton und dem strategischen Mineralbestand von Neuseeland einen erheblichen wirtschaftlichen Wert zu verleihen.

- Der Spotpreis von Antimon ist im Jahr 2024 um 250 % gestiegen und erreichte mit über 40.000 USD/t einen historischen Höchststand.

- Auld Creek verfügt bereits über eine Antimonressource und das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk darauf, diese im Jahr 2025 zu erweitern. Die Ressource ist auf zwei der vier bekannten Ausläufer beschränkt. Die Bodengeochemie weist auf das Potenzial für die Entdeckung weiterer mineralisierter Ausläufer auf einer Streichenlänge von 2,5 km hin.

- Die Bohrungen bei Auld Creek haben im Dezember 2024 begonnen und die Bohrlöcher ACDD024 und ACDD025 durchschnitten eine 4 bis 5 m mächtige Stibnit-(Antimonsulfid)-Mineralisierung. Die Analyseergebnisse des Labors sind noch ausstehend.

- In mehreren Gebieten der Region Reefton wurden Gesteinssplitter mit Gehalten von bis zu 40,3 % Antimon (und Goldgehalten von bis zu 74,3 g/t) vorgefunden.

- Für gewöhnlich kommen hochgradiges Gold und Stibnit (Antimon-Erzmineral) gemeinsam vor und Stibnit wird oftmals als eine Art Wegweiser für Gold verwendet.

Robert Eckford, CEO von RUA GOLD, sagte: Die Tatsache, dass sich in unserem Konzessionsgebiet das größte bekannte Antimonvorkommen Neuseelands befindet, ist äußerst vielversprechend, vor allem da es zu historischen Höchstkursen gehandelt wird und auf der allerersten Liste kritischer Mineralien Neuseelands aufgeführt ist.

Wir haben mit Bohrungen beim Antimon-Gold-Projekt Auld Creek begonnen, das bereits über eine Antimonressource verfügt. Gesteinssplitter bei den anderen Projekten im Konzessionsgebiet erhöhen unsere Zuversicht, dass dieses Gold-Antimon-Vorkommen im gesamten Reefton Goldfield beständig ist. Wir richten unser Hauptaugenmerk auf die Erweiterung der Ressource Auld Creek und werden im Februar die Analyseergebnisse der letzten Bohrungen erhalten.

All das erfolgt vor dem Hintergrund der Veranstaltung der Regierung hinsichtlich der Präsentation der Mineralienstrategie für Neuseeland bis 2040 und der Liste kritischer Mineralien, bei der sowohl Gold als auch Antimon im Reefton Goldfield als einer der wesentlichen Schwerpunkte der Strategie hinsichtlich kritischer Mineralien in Neuseeland genannt wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78319/RUAGold_030225_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Das Reefton Goldfield im Überblick

GLOBALE VERSORGUNG UND WERT VON ANTIMON

Antimon ist ein kritisches Halbmetall, das vorwiegend aus dem Mineral Stibnit gewonnen wird. Es ist sehr wertvoll, wird aufgrund seiner Vielseitigkeit immer stärker nachgefragt und findet vor allem in den Bereichen erneuerbare Energien, flüssige Batteriemetalle, Verteidigung und Technologie Anwendung.

Aufgrund seines begrenzten Angebots, das vorwiegend von China, Russland und Tadschikistan kontrolliert wird, gilt Antimon als strategisches Material, das für die Sicherheit der Lieferkette, insbesondere in Zeiten geopolitischer Instabilität, von grundlegender Bedeutung ist. Dies hat sich im August 2024 weiter verschärft, als China Exportkontrollen für verarbeitete Antimonprodukte ankündigte. Als Reaktion auf diese Kontrollen haben Länder ihre Bestrebungen hinsichtlich der Sicherung alternativer Antimonquellen beschleunigt, um das Risiko erheblicher Schwachstellen in der Lieferkette zu senken.

Die USA, die EU, das Vereinigte Königreich, Japan, Kanada und Australien haben Antimon allesamt als kritisches Mineral eingestuft. Am 31. Januar 2025 gab auch Neuseeland seine Liste kritischer Mineralien bekannt, die ebenfalls Antimon enthält.

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage hat der Antimonpreis neue Höchststände erreicht und wird zurzeit mit über 40.000 USD/t gehandelt - eine beträchtliche Steigerung gegenüber 11.350 USD/t zu Beginn des Jahres 2024. Diese Marktverschiebung hat das Interesse am strategischen Antimonpotenzial von RUA GOLD verstärkt.

EXPLORATIONSPOTENZIAL

Schwerpunktlegung auf Auld Creek

RUA GOLD hat im Dezember 2024 mit Bohrungen bei Auld Creek begonnen. Im Rahmen des Programms sollen vier mineralisierte Ausläufer bebohrt werden, die bei historischen Oberflächenexplorationsarbeiten identifiziert wurden, die vom Team von RUA GOLD in den vergangenen drei Monaten interpretiert wurden.

Auld Creek liegt zwischen zwei vormals produzierenden Minen - der Mine Globe Progress und der Minengruppe Crushington, die zusammen 933.000 oz mit 14,0 g/t Au produzierten (Barry 1993). Auld Creek weist drei historische Stollen auf, es erfolgte jedoch keine kommerzielle Produktion von den Erzgängen.

RUA GOLD verfügt über eine vermutete Ressource von 700.000 t mit 3,1 g/t Au und 1,1 % Sb (67.000 oz Gold und 8.000 t Antimon1 bzw. 110.000 oz AuÄq2). Die Ressource ist auf zwei der vier bekannten Ausläufer beschränkt. Die Bodengeochemie weist auf das Potenzial für die Entdeckung weiterer mineralisierter Ausläufer auf einer Streichenlänge von 2,5 km hin.

Zwei der vier bis dato abgeschlossenen Bohrlöcher durchschnitten in der Struktur Fraternal-Bonanza eine 4 bis 5 m mächtige, sichtbare Stibnit-(Antimonsulfid)-Mineralisierung. Die Protokollierung und die Analyse sind noch im Gange.

Frühere Diamantbohrungen von Siren Gold Limited (Siren) bestätigten das Vorkommen von bedeutsamem Antimon, mit bemerkenswerten Bohrlöchern, einschließlich:

- ACDDH011: 8,1 m mit 2,73g/t Au und 4,33 % Sb (AuÄq von 11,0 g/t) 80 m unterhalb der Oberfläche

- ACDDH015: 12,4 m mit 5,19 g/t Au und 13,65 % Sb (AuÄq von 31,3 g/t) 75 m unterhalb der Oberfläche

Die vollständige Tabelle der Ergebnisse finden Sie in Tabelle 1 im Anhang unten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78319/RUAGold_030225_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Umfang der Bohrungen und Kartierungen bei Auld Creek mit vier primären Erzgangverläufen oberhalb einer arsenhaltigen Bodengeochemie

Andere Reefton-Erkundungsgebiete

Angesichts des gestiegenen Interesses an Antimon im Laufe des Jahres 2024 erweiterte das Explorationsteam seinen Schwerpunkt auf die Erprobung von Stibnit-(Antimon)-Mineralisierungen bei anderen bekannten Zielen des Reefton Goldfields.

Im frühen 20. Jahrhundert wurde beim Erzgang Fiery Cross innerhalb von Capleston eine bedeutsame Antimonmineralisierung gemeldet, die mit dem goldhaltigen Quarzerzgang in Zusammenhang steht, doch damals stellte der Abbau dieser Mineralisierung wie bei vielen anderen Minen im Reefton Goldfield ein Problem in puncto Goldgewinnung dar, weshalb das Material am oberen Ende entsorgt wurde. Die erneute Entnahme von Proben dieses abgebauten Materials vom oberen Ende (Flotat) und von einem Quarzerzgang vor Ort an der Oberfläche der alten Mine ergab außergewöhnlich hohe Ergebnisse, einschließlich:

- Probe GER3721 mit 23,5 g/t Gold und 20,6 % Antimon

- Probe GER3725 mit 7,53 g/t Gold und 16,7 % Antimon

- Probe GER3726 mit 52,3 g/t Gold und 16,0 % Antimon

Eine vollständige Liste der Gesteinsproben finden Sie in Tabelle 2 im Anhang unten.

Murray Creek beherbergt die Mine Golden Treasure, 350 m südsüdwestlich der Victoria-Inglewood-Minen. Die Goldgewinnung bei Golden Treasure wurde ebenfalls durch das Vorkommen von Stibnit behindert. In Teilen der Mine, in denen die Ausläufer zu 30 bis 40 % aus Antimon bestanden, wurde das Erz in den Grubenbauen für den späteren Verkauf gestapelt (Downey, 1928a).

RUA GOLD hat sowohl Schlitzproben an der Oberfläche entnommen als auch eine Reihe von Gesteinen am oberen Ende der Grubenbaue untersucht. Dies lieferte Beweise aus erster Hand für die Beschaffenheit des Antimons sowie außergewöhnlich hohe Ergebnisse, einschließlich:

- GERS6027: Schürfgraben mit einer Mächtigkeit von 1 m mit 10,8 g/t Gold und 1,7 % Antimon

- GERS6028: Schürfgraben mit einer Mächtigkeit von 1 m mit 3,66 g/t Gold und 3,8 % Antimon

- GERS3714: Gesteinsprobe mit 2,29 g/t Gold und 40,3 % Antimon

- GERS3716: Gesteinsprobe mit 6,72 g/t Gold und 26,9 % Antimon

- GERS3720: Gesteinsprobe mit 4,77 g/t Gold und 23,3 % Antimon

Eine vollständige Liste der Schürfgraben- und Gesteinsproben finden Sie in Tabelle 3 bzw. 4 im Anhang unten.

Das Explorationsteam ist angesichts der Ergebnisse dieser Oberflächenexplorationsarbeiten äußerst zuversichtlich, dass die Stibnitmineralisierung im gesamten Reefton Goldfield nachgewiesen werden kann. Weitere Arbeiten werden Teil des Oberflächenexplorationsprogramms 2025 sein.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78319/RUAGold_030225_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Position der bekannten Antimonstandorte

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 g/t gefördert wurden.

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan grenzt an das größte Goldminenprojekt von OceanaGold Corporation, Wharekirauponga.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Simon Henderson CP, AUSIMM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und Chief Operating Officer und Direktor von RUA GOLD, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat an den geochemischen Probenahmen und Kartierungsprogrammen teilgenommen, um zu überprüfen, ob diese gemäß den Standardarbeitsanweisungen durchgeführt wurden. Herr Henderson hat die offengelegten Daten überprüft, indem er die Standort-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen in der hierin enthaltenen technischen Offenlegung zugrunde liegen, kontrolliert hat.

QA/QC-GESTEINS- UND SCHLITZPROBEN

Die Erzgänge wurden in Abständen von 1 m beprobt. Vor der Probenahme wurden die Aufschlüsse mit Schaufeln und Hämmern von Schutt und angeschwemmten Sedimenten befreit, um die gesamte Ausdehnung der Erzgänge freizulegen. Die 1-m-Abstände wurden mit einem Maßband gemessen und mit Markierungsband oder Sprühfarbe markiert. Entlang des Ausbisses wurde eine Linie gezogen, entlang derer dann kontinuierlich Gesteinsproben entnommen wurden. Jede Probe aus einem 1-Meter-Intervall entspricht 1,5 kg Material.

Die Gesteinsproben wurden zur Probenvorbereitung an SGS Laboratories in Westport geschickt. Die Proben wurden zerkleinert und zu 85 % auf 75 µm pulverisiert. Die pulverisierten Gesteinssplitter wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse geschickt und der Rest wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an RGL zurückgesendet. Die pulverisierten Gesteinssplitterproben wurden bei SGS Waihi (SGS-Code FAA505) mittels einer 50-g-Brandprobe mit AAS-Abschluss auf Gold (Au) und mittels Natriumperoxid-Schmelzanalyse durch ICP-MS auf Antimon (Sb) untersucht.

Kontakt RUA GOLD

Robert Eckford

Chief Executive Officer

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Webseite: www.RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Explorationsprogramme auf den Projekten Reefton und Glamorgan und deren Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Tabelle 1: Bedeutende Bohrabschnitte für Auld Creek, vollständige mineralisierte Zonen-Mischproben (1,5 g/t Au-Cutoff-Gehalt)1.

Bohrloch Nr. Azimut Neigung () Easting (NZTM)Northing Von (m) Bis (m) Bohrlochabschnitt (m) Au (g/t)Sb (%)

(NZTM)

ACDDH004 45 -60 1507194 5332976 51,72 57,9 6,18 1,59 0,01

ACDDH004 45 -60 1507194 5332976 116,19 136,84 20,65 5,41 2,17

ACDDH005 100 -60 1507194 5332976 57,66 64,41 6,75 1,64 0,06

ACDDH005 100 -60 1507194 5332976 65,8 80,35 14,55 2,07 0,10

ACDDH007 40 -58 1507185 5332881 123,22 148,45 25,23 3,14 0,07

ACDDH008 100 -58 1507186 5332881 72,14 76,35 4,21 1,55 0,02

ACDDH011 130 -81 1507212 5333051 75,3 83,4 8,1 2,73 4,33

ACDDH015 158 -58 1507204 5333139 69,6 82 12,4 5,19 13,65

ACDDH015 158 -58 1507204 5333139 105 132,4 27,4 3,67 0,2

ACDDH016 330 -55 1507202 5333141 65 90 25 6,55 0,29

1. Die vollständigen Bohrergebnisse sind im technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel Technical Report on Reefton Project, New Zealand vom 30. Oktober 2024 verfügbar.

Tabelle 2: Gesteinsproben vom Fiery Cross

Probennr. Easting Northing Au (g/t) Sb %

GERS3721 1511843 5341564 23,5 20,60

GERS3722 1511843 5341575 3,99 3,37

GERS3723 1511837 5341573 1,6 8,16

GERS3724 1511850 5341579 0,75 16,80

GERS3725 1511870 5341609 7,53 16,70

GERS3726 1511865 5341607 52,3 16,00

GERS3727 1511853 5341608 3,85 2,08

GERS3728 1511855 5341611 9,22 4,50

GERS3729 1512081 5341681 74,3 0,02

Tabelle 3: Ergebnisse des Golden Treasure-Grabens, der die Antimonaderung freilegt

Graben Probennr. Easting Northing Von Bis Abschnitt Au (g/t) Sb%

GT01 GERS6024 1510018 5335275 0 1 1 5,92 0,0168

GT01 GERS6025 1510018 5335275 1 2 1 4,87 0,0158

GT01 GERS6026 1510018 5335275 2 3 1 0,6 0,0172

GT02 GERS6027 1510016 5335266 0 1 1 10,8 1,7212

GT02 GERS6028 1510016 5335266 1 2 1 3,66 3,8173

GT02 GERS6029 1510016 5335266 2 3 1 0,3 0,213

GT02 GERS6030 1510016 5335266 3 4 1 10,8 0,0223

GT02 GERS5651 1510016 5335266 4 5 1 1 0,0124

GT02 GERS5652 1510016 5335266 5 6 1 1,53 0,0123

GT02 GERS5653 1510016 5335266 6 7 1 19,8 0,0161

Tabelle 4: Gesteinsprobenahme von Golden Treasure von der Spitze und vom Schwemmgut im Bach neben Ebene 1.

Probe Easting Northing Au (g/t) Sb %

GERS3711 1510018 5335275 12,4 1,07

GERS3712 1510016 5335266 4,33 3,71

GERS3713 1510020 5335249 1,74 0,371

GERS3714 1510096 5335170 2,29 40,3

GERS3715 1510097 5335170 13,3 7,46

GERS3716 1510096 5335171 6,72 26,91

GERS3717 1510095 5335171 7,03 9,88

GERS3718 1510094 5335173 0,05 24,7

GERS3719 1510098 5335173 1,85 30,3

GERS3720 1510096 5335176 4,77 23,3

1. Bitte konsultieren Sie den technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel Technical Report on Reefton Project, New Zealand vom 30. Oktober 2024.

2. Basierend auf der Goldäquivalentformel AuÄq = Au g/t + 1,9 x Sb % unter Anwendung eines Au-Preises von 2.025 USD/oz, eines Sb-Preises von 15.000 USD/t und einer Gewinnungsrate von 85 %

