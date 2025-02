APA ots news: OMV erzielt im Gesamtjahr 2024 einen Konzernumsatz von EUR 34 Mrd bei höherem operativem Cashflow in einem volatilen Marktumfeld

Wien (APA-ots) - - CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 5,1 Mrd bedingt durch geringere Beiträge der Geschäftsbereiche Fuels & Feedstock und Energy, teilweise ausgeglichen durch deutlich bessere Ergebnisse in Chemicals - Starker Cashflow aus der Betriebstätigkeit nach Net-Working- Capital-Effekten steigt um 14 % auf EUR 5,3 Mrd im Vergleich zu 2023 - Solide Bilanz mit niedrigem Leverage-Grad von 12 % - Ergebnis im Segment Chemicals positiv beeinflusst durch ein günstigeres Marktumfeld und einen höheren Beitrag von Borealis - Ergebnis im Segment Fuels & Feedstock niedriger aufgrund gesunkener Raffinerie-Referenzmargen - Ergebnis im Segment Energy niedriger aufgrund gesunkener Erdgas- und Ölpreise und weniger Produktion - Kündigung des Gasliefervertrages mit Gazprom Export beendet Geschäftsbeziehungen mit Russland OMV hat heute die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. [1] Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von EUR 34 Milliarden, ein CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 5,1 Milliarden und einen den Aktionären zuzurechnenden CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten von EUR 2,1 Milliarden. Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit nach Net-Working-Capital-Effekten stieg um 14 Prozent auf rund EUR 5,3 Milliarden und lag um EUR 670 Millionen höher als im Vorjahr. Im Geschäftsbereich Chemicals wuchs das Operative Ergebnis vor Sondereffekten auf EUR 459 Millionen. Der Beitrag des Bereichs Fuels & Feedstock belief sich auf EUR 927 Millionen, während das Segment Energy EUR 3,8 Milliarden beitrug. Das CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten betrug EUR 6,39. Mit einer Nettoverschuldung von EUR 3,2 Milliarden und einem niedrigen Leverage -Grad von 12 Prozent per Ende 2024 ist die Bilanz von OMV weiterhin solide. Der OMV im November 2024 in einem Schiedsurteil gegen Gazprom Export zugesprochene Schadensersatz sorgte im vierten Quartal 2024 für einen positiven Nettoeffekt. Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten des Geschäftsbereichs Gas Marketing & Power stieg dadurch um rund EUR 210 Millionen. Nach der im Dezember 2024 wegen grundlegender Vertragsverletzungen erfolgten Kündigung des langfristigen Gasliefervertrags mit Gazprom Export hat OMV nun weder Lieferverträge noch Geschäftstätigkeiten in Russland. Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV: "OMV hat 2024 profitabel gewirtschaftet und ein gutes Ergebnis in einem schwierigen Umfeld erzielt. Unser Cashflow ist deutlich gestiegen, was unsere finanzielle Stärke unterstreicht. Diese bildet die Grundlage für unsere attraktive Dividendenpolitik und die Zukunftsinvestitionen von OMV. Mit der Beendigung des langfristigen Gasliefervertrags mit Gazprom Export schlagen wir ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte auf. Dank unseres diversifizierten Gas- Portfolios sind wir besser positioniert als je zuvor. Mit unserem weitgefächerten Angebot kommen wir unserer Verantwortung nach, Versorgungssicherheit für unsere Kunden zu gewährleisten. Wir leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Bereitstellung von zuverlässiger und leistbarer Energie in Europa. Eine stabile Energieversorgung stützt das Wirtschaftswachstum und stärkt die Gesellschaft." Im Segment Chemicals stieg das Operative Ergebnis vor Sondereffekten deutlich auf EUR 459 Millionen. Dies war hauptsächlich auf einen höheren Beitrag von Borealis, angesichts eines erheblich stärkeren Polyolefingeschäfts und eines verbesserten Basischemikaliengeschäfts, sowie eines größeren Beitrags der Borealis Joint Ventures zurückzuführen. Der Auslastungsgrad der europäischen Steamcracker, die von OMV und Borealis betrieben werden, stieg 2024 um 5 Prozentpunkte auf 84 Prozent. Die Polyolefin-Verkaufsmengen konnten um 10 Prozent gesteigert werden. Der Beitrag des OMV Basischemikaliengeschäfts ging leicht zurück, hauptsächlich aufgrund geringfügig niedrigerer Olefin-Referenzmargen. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten des Segments Fuels & Feedstock sank auf EUR 927 Millionen. Dies ist vor allem auf niedrigere Raffinerie-Referenzmargen, ein geringeres Ergebnis von ADNOC Refining sowie einen rückläufigen Beitrag des Retail- und Commercial-Geschäfts zurückzuführen. Dies wurde teilweise durch niedrigere Energiekosten sowie einen verbesserten Auslastungsgrad der Raffinerien ausgeglichen. Der Auslastungsgrad der europäischen Raffinerien stieg im Jahr 2024 um 2 Prozentpunkte weiter auf 87 Prozent. Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten des Segments Energy betrug EUR 3,8 Milliarden, hauptsächlich verursacht durch niedrigere Erdgas- und Ölpreise. Eine schwächere operative Performance im Bereich Exploration & Production (E&P) war durch eine geringere Produktion und höhere Abschreibungen in Rumänien bedingt. Rückläufige E&P-Verkaufsmengen spiegelten weitgehend die geringere Gesamtproduktion wider. Das Ergebnis von Gas Marketing & Power stieg. Ein deutlich verbesserter Beitrag von Gas Marketing Westeuropa konnte ein wesentlich schwächeres Ergebnis von Gas & Power Osteuropa ausgleichen. Die Gesamtproduktion an Kohlenwasserstoffen sank auf 340 kboe/d. Dies lag vor allem an natürlichen Förderrückgängen in Norwegen, Neuseeland und Rumänien sowie ungeplanten Stillständen in Libyen. Die Gesamtverkaufsmenge an Kohlenwasserstoffen betrug 324 kboe/d. Transformationsprojekte im Geschäftsjahr 2024 Chemicals: Borealis gab den Bau einer Polyolefin-Compounding-Anlage auf Rezyklatbasis in Belgien bekannt. In dieser semikommerziellen Demonstrationsanlage für die Produktion von rezyklatbasierten Polyolefinen (rPO) wird die Borcycle M-Technologie eingesetzt. Dabei werden mechanisch rezyklierte Abfälle in hochwertige Polypropylen- und Polyethylenmaterialien verarbeitet. Ein weiteres innovatives Projekt ist die Vereinbarung zwischen Borealis, Neste und Covestro, um das Recycling von Altreifen zu hochwertigen Kunststoffen für Automobilanwendungen zu ermöglichen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Kreislaufwirtschaft in der Kunststoff-Wertschöpfungskette und in der Automobilindustrie voranzutreiben. OMV und Borealis konnten 2024 mit TOMRA Feedstock langfristige Rohstofflieferverträge für ihre Recyclinganlagen abschließen. Diese Partnerschaft sichert unsere kontinuierliche Versorgung mit nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Rohstoffen. OMV wird die von TOMRA gelieferten Rohstoffe in der neuen ReOil-Anlage in der Raffinerie Schwechat verarbeiten. Fuels & Feedstock: Im Juni 2024 wurde die Co-Processing-Anlage in der Raffinerie Schwechat in Betrieb genommen. Mit dieser Technologie können biogene Rohstoffe, wie heimisches Rapsöl, gemeinsam mit fossilen Rohstoffen verarbeitet und dann in hochwertige, erneuerbare hydrierte Pflanzenöl -Komponenten für Kraftstoffe umgewandelt werden. OMV Petrom traf die finale Investitionsentscheidung für den Bau einer Anlage für nachhaltiges Flugkerosin und HVO-Diesel sowie zweier Anlagen für grünen Wasserstoff. Seit 2022 produziert OMV in der Raffinerie Schwechat SAF aus Altspeiseöl. Am Flughafen Wien und anderen Flughäfen in Mittel- und Osteuropa beliefert OMV große Fluggesellschaften wie zum Beispiel Ryanair. Ein weiterer wichtiger Schritt zur Dekarbonisierung des Flugverkehrs sind "OMV SAF Business Solutions". Mit diesen SAF- Zertifikaten unterstützt OMV Unternehmen wie zum Beispiel Microsoft dabei, ihre Klimaziele zu erreichen. Dabei überträgt OMV die Umweltvorteile von SAF nachweisbar auf ein Zertifikat und ermöglicht Unternehmen damit, ihren CO2-Fußabdruck direkt zu reduzieren. Energy: OMV schloss erfolgreich die Tiefsee-Explorationsbohrung "Haydn/Monn" in der Norwegischen See ab. Die Bohrung stieß in drei verschiedenen Lagerstätten auf Gas mit einem vorläufig geschätzten förderbaren Gesamtvolumen zwischen 30 und 140 Mio. boe. Fortschritte wurden auch bei Neptun Deep in Rumänien verzeichnet. Die Ankunft der mobilen Bohranlage in Rumänien ist ein wichtiger Schritt, um das erste tiefe Offshore-Gasprojekt in Rumänien gemeinsam mit dem Partner Romgaz auf den Weg zu bringen und die Produktion 2027 aufzunehmen. OMV schloss den Verkauf ihres 50-prozentigen Anteils an der malaysischen SapuraOMV Upstream Sdn Bhd an TotalEnergies ab. Der Gesamtverkaufspreis betrug 957 Millionen US-Dollar. OMV arbeitet kontinuierlich an der Portfolio-Optimierung. Im Dezember 2024 startete OMV gemeinsam mit dem Joint Venture Partner Wien Energie die erste von drei Tiefengeothermie-Bohrungen für eine Pilotanlage in Wien. Die Inbetriebnahme der Tiefengeothermie -Anlage Aspern ist für 2028 vorgesehen. Kennzahlen im Geschäftsjahr 2024 gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 Konzern: - Umsatz von EUR 33,98 Mrd, Rückgang um 14 % - CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 5,14 Mrd, Rückgang um 15 % - Den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten von EUR 2,09 Mrd, Rückgang um 19 % - CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten von EUR 6,39, Rückgang um 19 % - Cashflow aus der Betriebstätigkeit nach Net-Working-Capital- Effekten von EUR 5,31 Mrd, Anstieg um 14 % Chemicals: - Ethylen-Referenzmarge Europa bei EUR 505/t, stabil - Propylen-Referenzmarge Europa bei EUR 384/t, Rückgang um 1 % - Polyethylen-Referenzmarge Europa bei EUR 432/t, Anstieg um 34 % - Polypropylen-Referenzmarge Europa bei EUR 402/t, Anstieg um 13 % - OMV Steamcracker-Auslastungsgrad bei 84 %, Anstieg um 5 Prozentpunkte - Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 459 Mio, ein Plus von EUR 365 Mio Fuels & Feedstock: - OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa bei USD 7,15/bbl, Rückgang um 39 % - OMV Raffinerieauslastungsgrad Europa bei 87 %, Anstieg um 2 Prozentpunkte - Kraftstoff- und sonstige Verkaufsmengen Europa von 16,21 Mio t, stabil - CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 927 Mio, Rückgang um 44 % Energy: - Durchschnittlicher Brent-Preis von USD 80,8/bbl, Rückgang um 2 % - Durchschnittlich realisierter Erdgaspreis von EUR 25,1/MWh, Rückgang um 14 % - Kohlenwasserstoffproduktion von 340 kboe/d, Rückgang um 7 % - Produktionskosten von USD 10,0/boe, Anstieg um 3 % - Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 3,81 Mrd, Rückgang um 13 % Ausblick 2025 - Organische Investitionsaufwendungen des OMV Konzerns geplant bei rund EUR 3,6 Mrd - Durchschnittlicher Brent-Preis bei USD 75/bbl erwartet - Erwartete Kohlenwasserstoffproduktion von OMV von rund 300 kboe/d - Durchschnittlicher realisierter Erdgaspreis von rund EUR 35/MWh, bei einer THE-Preisprognose von EUR 40-45/MWh - OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa prognostiziert bei rund USD 6/bbl - Auslastungsgrad der europäischen Raffinerien zwischen 85 % und 90 % - Erwarteter Steamcracker-Auslastungsgrad in Europa voraussichtlich bei rund 90 % Über OMV Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem integrierten Unternehmen für nachhaltige Chemikalien, Kraftstoffe und Energie mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft strebt OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von EUR 34 Milliarden und beschäftigte rund 23.600 diverse und talentierte Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse ( OMV) sowie als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt. 