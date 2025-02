EQS-News: EMERAM: ]init[ AG baut mit Übernahme der HBSN-Gruppe Geschäft im Gesundheitssektor aus

Emittent / Herausgeber: EMERAM Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Private Equity/Firmenübernahme

Mit Unterstützung von Rivean Capital und EMERAM:

]init[ AG baut mit Übernahme der HBSN-Gruppe Geschäft im Gesundheitssektor aus

Berlin, 4. Februar 2025 – Die HBSN-Gruppe gehört zu einhundert Prozent zur ]init[ AG für digitale Kommunikation. Durch die Verbindung entsteht ein neuer Marktführer für Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung und im Gesundheitswesen in Deutschland.

Mit der Akquisition der HBSN-Gruppe, einem Spezialisten für digitale Transformation in der Gesundheitsbranche, erweitert die ]init[ AG, ein Portfoliounternehmen von Rivean Capital und EMERAM Capital Partners, ihr ganzheitliches Portfolio für Ende-zu-Ende-Digitalisierung über den Public Sector hinaus in die Gesundheitswirtschaft. Durch die Übernahme entsteht ein führender Digitalspezialist mit mehr als 1.500 Mitarbeitenden an 18 Standorten. Über die Kaufsumme haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

„Deutschland steht vor großen Aufgaben sowohl in der Verwaltungsdigitalisierung als auch in der Transformation der Gesundheitsversorgung. Die komplexen Digitalisierungsprogramme fordern effektive und innovative Ende-zu-Ende-Kompetenzen, die durchdacht, passgenau und aus einem Prozess heraus entwickelt, umgesetzt und betrieben werden müssen. Durch den Zusammenschluss von ]init[ und HBSN entsteht ein einzigartiges Leistungsangebot für ganzheitliche digitale Lösungen“, erklärt Harald Felling, Chief Executive Officer der ]init[ AG. „Unsere Kunden aus beiden Sektoren profitieren von den neuen gemeinsamen Stärken sowie von zusätzlichen Kompetenzen in den Innovationsfeldern KI, Information Security, datensouveräne Cloud-Plattformen und IT Service Management. Ich freue mich auf die gemeinsame Kraft für die Digitalisierung, Modernisierung und den Fortschritt von Verwaltung und Gesundheitswesen in Deutschland.“

Mit der HBSN-Gruppe vergrößert sich der Kundenkreis der ]init[-Gruppe im Gesundheitsbereich um ca. 380 aktive Institutionen. Darunter die MD-IT mit IT-Betriebs- und Supportdienstleistungen für alle medizinischen Dienste, die AOK Sachsen-Anhalt mit dem Rahmenvertrag zu Online-Services und das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg mit der Entwicklung einer einheitlichen ÖGD-Fachanwendungslandschaft für alle Gesundheitsämter des Bundeslandes.

„In großvolumigen Ausschreibungen des Gesundheitswesens werden zunehmend Ende-zu-Ende-Kompetenzen gefordert. Gemeinsam mit dem Know-how und den Expert:innen von ]init[ können wir diesen wachsenden Bedarf erfolgreich bedienen“, erklärt Tobias Niemann, Gründer der HBSN-Gruppe. „Als Teil von ]init[ erweitert sich das Kompetenz- und Leistungsnetzwerk der HBSN auf einen Schlag um ein Vielfaches. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und vielfältigen Synergien, die sich daraus für beide Seiten und die Kunden ergeben.“ Angesichts struktureller Veränderungen im Gesundheitsmarkt entschieden sich die Gründer und die Geschäftsführung der HBSN-Gruppe für diesen strategischen Schritt, um weiter an Marktkraft zuzulegen.

„Die Übernahme der HBSN-Gruppe ist ein strategisch bedeutender Schritt, der die Position von ]init[ als einem der führenden Anbieter von Digitalisierungsdienstleistungen in regulierten Märkten stärkt“, sagt Matthias Wilcken, Senior Partner und Mitglied des Executive Committee bei Rivean Capital. „Durch die Unterstützung von Rivean Capital und EMERAM Capital Partners, die strategisches Know-how und Kapital einbringen, ermöglichen wir ]init[, das Wachstum weiter zu beschleunigen und in Schlüsselmärkten wie dem Gesundheitssektor substanzielle Fortschritte zu erzielen. Dieser Zusammenschluss schafft die Grundlage für eine noch umfassendere Kompetenz, um die steigenden Anforderungen an die digitale Transformation in Deutschland erfolgreich zu bedienen.“

„Der strukturelle Wandel im Gesundheitswesen ist in vollem Gange. Eine der zentralen Herausforderungen bleibt die konsequente und nachhaltige Digitalisierung dieses Sektors. Mit der Übernahme der HBSN-Gruppe baut ]init[ gezielt seine Präsenz in regulierten Märkten aus und treibt die digitale Transformation in diesem Bereich weiter voran“, sagt Dr. Ruprecht Puchstein, Principal bei EMERAM Capital Partners. „Es ist ein zentraler Bestandteil der ]init[-Strategie, die Expertise im öffentlichen Sektor auf weitere regulierte Branchen zu übertragen – ein Prozess, der durch diese Akquisition maßgeblich beschleunigt wurde.“

]init[, Rivean Capital und EMERAM Capital Partners wurden bei der Transaktion beraten von Strategy& (Commercial), Alvarez & Marsal (Finance & Tax) und Noerr; Goodwin Procter (Legal). Die HBSN-Gruppe ließ sich beraten durch Pava Partners; Palmenthal (M&A), Poellath + Partners; Giese & Partner (Legal) und RSM Ebner Stolz; Dümpelmann & Kollegen (Finance & Tax).



Über die ]init[ AG für digitale Kommunikation

Die ]init[ AG für digitale Kommunikation ist der umsetzungsstärkste Experte für Digitalisierung im öffentlichen Sektor und regulierten Branchen. Das 1995 gegründete Unternehmen beschäftigt in Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Mainz rund 1.400 Mitarbeitende. Das Unternehmen bietet einfache und nachhaltige Lösungen durch einen ganzheitlichen Digitalisierungsansatz von der Beratung und Konzeption über die Entwicklung bis zum Betrieb.

Zum Kundenkreis gehören u.a. das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung sowie zahlreiche Bundes- und Landesministerien, die Dataport und die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). ]init[ erzielte im BVDW-Ranking der Fullservice-Internetagenturen Platz 3. ]init[ wurde 2024 mit dem Best Managed Companies Award als hervorragend geführtes Unternehmen ausgezeichnet.

Weitere Tochtergesellschaften der ]init[ AG sind die Schweizer Ironforge Consulting AG mit Standorten in Bern und Zürich sowie ]init[.DCP - Digital Communication Portugal, Unipessoal Lda in Porto.

www.init.de



Über die HBSN-Gruppe

Die HBSN-Gruppe hat sich in den letzten 18 Jahren zu einem erfolgreichen Beratungs- und Technologiepartner auf dem Gesundheitsmarkt entwickelt. Zur HBSN-Gruppe gehören die HBSN GmbH mit ihren Töchtern HBSN Certifications GmbH in Deutschland und xitee k.s. sowie xitee Beteiligungs s.r.o. in Tschechien. Die Unternehmen begleiten Universitätskliniken und Krankenhäuser, private und gesetzliche Krankenversicherungen, die Medizinischen Dienste, den Öffentlichen Gesundheitsdienst der Bundesländer und IT-Systemhäuser bei Softwareentwicklungs-, IT-Betriebs- und Transformationsprojekten.

Rund 150 festangestellte Mitarbeitende sowie ein festes Netzwerk an Partnern arbeiten an den Standorten der HBSN-Gruppe in Bad Hersfeld, Braunschweig, Brünn, Hamburg, Hornburg, Frankfurt am Main, Leipzig, Lüneburg, München und Prag.

www.hbsn-gruppe.de



Über Rivean Capital

Rivean Capital ist ein führender europäischer Private-Equity-Investor, der auf Beteiligungen an mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum, den Benelux-Ländern und Italien spezialisiert ist. Die von Rivean Capital beratenden Fonds verwalten Vermögenswerte von über 5 Milliarden Euro. Seit Gründung im Jahr 1982 hat Rivean Capital mehr als 250 Unternehmen dabei unterstützt, ihre Wachstumsziele zu verwirklichen. Mittels seiner lokalen Teams in Frankfurt am Main (DE), Zug (CH), Amsterdam (NL), Brüssel (BE) und Mailand (IT) verfügt Rivean Capital über starke Präsenz in den wichtigsten europäischen Märkten.

www.riveancapital.com



Über EMERAM

EMERAM ist einer der führenden Investmentmanager für Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Von EMERAM beratene Fonds stellen mehr als 800 Mio. Euro Kapital für die Entwicklung von Wachstumsunternehmen bereit. Die Investmentstrategie konzentriert sich auf die Sektoren digitale Transformation, Gesundheit und Wohlbefinden sowie die Energiewende. EMERAM agiert als langfristiger Business Development Partner für seine Unternehmen und fördert nachhaltiges Wachstum (organisch und anorganisch). Darüber hinaus steht die Implementierung ganzheitlicher ESG-Konzepte im Fokus.

Aktuell besteht das Portfolio aus acht Plattformbeteiligungen mit kumuliert mehr als 3.500 Mitarbeitern. Zusätzlich beschleunigten bisher insgesamt 34 Add-on-Akquisitionen das Wachstum und ermöglichten die internationale Expansion.

www.emeram.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt EMERAM - WMP EuroCom AG

Viona Brandt: Tel.: +49 (0)175 93 93 320 | Email: emeram@wmp-ag.de

Susanne Horstmann: Tel.: +49 (0)89 2488 331 02 | Email: emeram@wmp-ag.de

